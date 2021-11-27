Полицейские задержали всех участников зверского избиения девушек в астраханском кафе

Осторожно, очень много видео с извинениями!
Сотрудники угрозыска совместно с коллегами из ФСБ задержали троих приезжих, которые 16 ноября, находясь в кафе "7 пятниц", жестоко избили трёх девушек. По словам очевидцев, житель Дагестана неизвестной национальности накинулся на девушку, которая в грубой форме попросила того не класть ноги на стол.
Начало конфликта:
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Уже на выходе из кафе представитель самого смелого народа нокаутировал двух девушек и добивал их ногами:
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Как сообщили в местном МВД всем задержанным от 25 до 27 лет. Во время задержания они оказали сопротивление и правоохранители применили против них физическую силу и спецсредства.
Именно этот индивидуум избивал девушек с особой жестокостью:
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Из сбивчивых показаний задержанных следует, что перед избиением девушек они подрались с чеченцем на втором этаже заведения. СМИ сообщают, что и в этом случае пьяные дагестанцы не проявили ничего человеческого - посетитель кафе из "братской республики" тоже был жестоко избит.
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Несмотря на широкий резонанс расследование дела братух-борцух так и не вышло на федеральный уровень. Следственный комитет не подключился и не ужесточил статью. Троих задержанный обвиняют в хулиганстве. Им грозит до 5 лет лишения свободы.
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Сотрудники опросили очевидцев и изъяли записи с камер наблюдения, чтобы установить вину каждого из задержанных. Кроме того пострадавшим девушкам назначена медицинская экспертиза для установления тяжести полученных травм.
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Руководитель дагестанской диаспоры в Астрахани Юсуп Магомедов признался, что ему стыдно за своих земляков и попросил не судить всех дагестанец по их выходке.
«Мне стыдно говорить о ситуации, где мужчина поднимает руку на женщину… Я возмущен действиями хулигана и призываю привлечь его к ответственности по всей строгости закона. У правонарушения или преступления нет национальности или места жительства. Мне непонятно также поведение лиц, которые предположительно были с хулиганом.
Призываю: не судите выходцев из Дагестана, проживающих в Астраханской области, по поведению этого гостя. В нашем многонациональном регионе мы строим и развиваем дружеские отношения, ориентируясь именно на лучших представителей каждого народа, а не на тех, кто поступает недостойно и подло. Мы приносим всем свои извинения, особенно потерпевшим, и готовы оказать всю необходимую помощь», - прокомментировал инцидент Магомедов.
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Под стражей, на время расследования дела, пока находится только главный зачинщик драки.
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Скоро на просторах СМИ ** "коренной" москвич неизвестной национальности
Вон сколько дагов на улицах наших городов!
Ничего человеческого в них мы не находим, только гниль душевную, что глазки потупят и так "извините, был не прав".