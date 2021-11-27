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Полицейские задержали всех участников зверского избиения девушек в астраханском кафе

Полицейские задержали всех участников зверского избиения девушек в астраханском кафе (1 фото + 8 видео)

Автор:
27 ноября 2021 12:49
Сообщество : Криминал
Метки: Астрахань   видео   дагестанцы   задержание   избиение   кафе   
2955
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Осторожно, очень много видео с извинениями!

Сотрудники угрозыска совместно с коллегами из ФСБ задержали троих приезжих, которые 16 ноября, находясь в кафе "7 пятниц", жестоко избили трёх девушек. По словам очевидцев, житель Дагестана неизвестной национальности накинулся на девушку, которая в грубой форме попросила того не класть ноги на стол.

Как сообщили в местном МВД всем задержанным от 25 до 27 лет. Во время задержания они оказали сопротивление и правоохранители применили против них физическую силу и спецсредства.

Из сбивчивых показаний задержанных следует, что перед избиением девушек они подрались с чеченцем на втором этаже заведения. СМИ сообщают, что и в этом случае пьяные дагестанцы не проявили ничего человеческого - посетитель кафе из "братской республики" тоже был жестоко избит.

Несмотря на широкий резонанс расследование дела братух-борцух так и не вышло на федеральный уровень. Следственный комитет не подключился и не ужесточил статью. Троих задержанный обвиняют в хулиганстве. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Сотрудники опросили очевидцев и изъяли записи с камер наблюдения, чтобы установить вину каждого из задержанных. Кроме того пострадавшим девушкам назначена медицинская экспертиза для установления тяжести полученных травм.

Руководитель дагестанской диаспоры в Астрахани Юсуп Магомедов признался, что ему стыдно за своих земляков и попросил не судить всех дагестанец по их выходке.


«Мне стыдно говорить о ситуации, где мужчина поднимает руку на женщину… Я возмущен действиями хулигана и призываю привлечь его к ответственности по всей строгости закона. У правонарушения или преступления нет национальности или места жительства. Мне непонятно также поведение лиц, которые предположительно были с хулиганом.

Призываю: не судите выходцев из Дагестана, проживающих в Астраханской области, по поведению этого гостя. В нашем многонациональном регионе мы строим и развиваем дружеские отношения, ориентируясь именно на лучших представителей каждого народа, а не на тех, кто поступает недостойно и подло. Мы приносим всем свои извинения, особенно потерпевшим, и готовы оказать всю необходимую помощь», - прокомментировал инцидент Магомедов.

Под стражей, на время расследования дела, пока находится только главный зачинщик драки.

Источник:

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Метки: Астрахань   видео   дагестанцы   задержание   избиение   кафе   
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78  комментариев
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4k
tamin Час назад
По мне там покушение на убийство. Засудить зверей туда, где им место. За решётку надолго
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2k
Варг Полминуты назад
не место таким мразям среди людей
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66k
Максим 5 минут назад
Что значит под стражей только один? опять в Дагестане будете вылавливать? Или Магомедов их под личную ответственность забрал? Сядет вместо них? 5 лет это конечно хорошо, но мало.
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8k
trak 7 минут назад
Этих ублюдочных мразей надо растворять в кислоте и сливать в канализацию , отсидка этих животных не исправит .
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1k
Сергей Ковалев 10 минут назад
Таких нужно "принимать и обслуживать" так же,как и они сделали с девушками. Было бы приятней смотреть. А так-один глаз подбит,зубы все и конечности не поломаны. Недоработочка
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6k
Alex 13 минут назад
Очередные люди без национальности... в данном случае - лица с неустановленной дагестанской национальностью. Хорошо хоть чеченцу накидали, это хоть какой-то позитив.
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12k
Великий Кормчий 13 минут назад
И ещё, на месте полицейских, которые проводят задержание этих бородачей, действовать нужно более эффективно, что бы эти животные смогли жить не более трёх месяцев с переломанными костями и отстреленными гениталиями!!!!!
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 14 минут назад
>> >> житель Дагестана неизвестной национальности
--
Скоро на просторах СМИ ** "коренной" москвич неизвестной национальности
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14
polikarppopov@gmail.com 14 минут назад
Надеемся на подключение СК и переквалификацию статьи на покушение на убийство. Какое же это хулиганство втроём двух девушек избивать? На родине их бы просо уничтожили за такое.
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−30
Gidralion 16 минут назад
Показательная порка и на 5 лет в колонию
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−131
931773@avgust-shop.ru 18 минут назад
Россия их корить, а они приезжают и избивают наших женщин
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41
Golos 18 минут назад
Думаю для особей без национальности пора строить кафе-загоны только для них и за счет всех муфтиев. Почему их община не осудила за то что нажрались до скотского состояния, религия позволяет? А судить должны судьи у которых есть национальность и совершенно в другом районе страны, минимум за 1000 км. Иначе вместо приговора будет победное награждение "победителей".
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12k
Великий Кормчий 19 минут назад
Ещё не всех задержали....
Вон сколько дагов на улицах наших городов!
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425
Санёк 21 минуту назад
А футболист-то с целым лицом, жаль..
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23k
Ваня 22 минуты назад
мистер кольт ваш выход!!!
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10k
Дмитрий 23 минуты назад
Почему то самый "смелый" меньше всех отрихтован...
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5k
x3matic 24 минуты назад
Типичные ублюдки.Биомусор.
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26k
Григорий Полчаса назад
"попросил не судить всех дагестанец по их выходке", а мы судим. Потому как дагов мало, но видим мы исключительно злобных и трусливых зверьков, очень трусливых - бьют женщин или толпой на одного. При этом очень глупые и необразованные.
Ничего человеческого в них мы не находим, только гниль душевную, что глазки потупят и так "извините, был не прав".
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1k
Р Х Полчаса назад
Я как увидел, подумал Анджелина Джоли
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12k
info-kozirev Полчаса назад
Вторем избивали женщин......100-% покушение на убийство,ибо женщина ни при каком раскладе не могла оказать сколько нибудь достойного сопротивления трем полудуркам,менты молодцы,на роже этого мудака видно,что менты свое мнение в отношении него уже высказали,и судить о всех дагах по этим ублюдкам будут,не в первый раз даги дичь творят,хотя самих всего 3 млн на всю страну,это их выродки,и именно они не смогли их воспитать и выпустили в общество,и эти утырки и весь Дагестан несет ответственность за выходки своих земляков.
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618
Вадим Курбатов Полчаса назад
У преступления ЕСТЬ лицо, национальность и место жительства! Более того, совершенно точно известно, что у этого лица черная жопа, что оно вышло из свиньи, и это лицо регулярно совокупляется с овцами! Так что глубоко неуважаемые диаспора-х*яспоры, не пытайтесь скрывать улики и выгораживать это опущенное зверьё, это противозаконно!
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