Полицейские задержали всех участников зверского избиения девушек в астраханском кафе

Руководитель дагестанской диаспоры в Астрахани Юсуп Магомедов признался, что ему стыдно за своих земляков и попросил не судить всех дагестанец по их выходке.





«Мне стыдно говорить о ситуации, где мужчина поднимает руку на женщину… Я возмущен действиями хулигана и призываю привлечь его к ответственности по всей строгости закона. У правонарушения или преступления нет национальности или места жительства. Мне непонятно также поведение лиц, которые предположительно были с хулиганом.



Призываю: не судите выходцев из Дагестана, проживающих в Астраханской области, по поведению этого гостя. В нашем многонациональном регионе мы строим и развиваем дружеские отношения, ориентируясь именно на лучших представителей каждого народа, а не на тех, кто поступает недостойно и подло. Мы приносим всем свои извинения, особенно потерпевшим, и готовы оказать всю необходимую помощь», - прокомментировал инцидент Магомедов.