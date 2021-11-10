Харьков негритянский: большой уголёк разгорелся в ночи, но был загашен перцовым спреем



В настоящее время на нарушителя составлен протокол по ст. 130 , которая предполагает наложение штрафа в размере 17 тысяч гривен, и ещё такую же сумму придётся выложить как штраф за нарушения, связанные с автомашиной.

Кроме того, решается вопрос о привлечении негра к ответственности за нападение на свидетелей и правоохранителей.