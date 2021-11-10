Харьков негритянский: большой уголёк разгорелся в ночи, но был загашен перцовым спреем

Водитель авто с иностранными номерами, заподозренный в наркотическом опьянении, устроил потасовку с полицией в ответ на требование пройти медосвидетельствование.
Конфликт произошёл в центре украинского города на Московском проспекте. Водитель, остановленного негромобиля с еврономерами сразу же стал вести себя неадекватно: постоянно двигался, прыгал, изображал боксёрские стойки.
А когда тому было предложено проехать и сдать тест на наличие алкоголя или наркотиков в крови, сложилось впечатление, что подозреваемый не понимает, чего от него хотят. Непонятно откуда, но за время разбирательства на месте происшествия материализовалась целая толпа негров, добавив суеты и повысив градус напряжённости ситуации.
Так и не уговорив сдать анализы, правоохранители объявили чернокожему водителю о его задержании. И тут здоровенный негр, как будто с цепи сорвался: стал кидаться в драку, не разбирая, где свой, а где чужой. Однако украинские полицейские оказались не лыком шиты: при помощи перцового спрея, наручников и какой-то матери, они быстро объяснили представителю негроидной расы, что Харьков находится не то что не в Африке, но даже не в Америке. Забияка всё это глубоко прочувствовал и прослезился.
В настоящее время на нарушителя составлен протокол по ст. 130 , которая предполагает наложение штрафа в размере 17 тысяч гривен, и ещё такую же сумму придётся выложить как штраф за нарушения, связанные с автомашиной.
Кроме того, решается вопрос о привлечении негра к ответственности за нападение на свидетелей и правоохранителей.
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Это сюр.