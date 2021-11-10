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Харьков негритянский: большой уголёк разгорелся в ночи, но был загашен перцовым спреем

Харьков негритянский: большой уголёк разгорелся в ночи, но был загашен перцовым спреем (4 фото + 1 видео)

Автор:
10 ноября 2021 14:25
Сообщество : Криминал
Метки: Украина   ХАРЬКОВ   видео   за рулём   задержание   негр   проверка   сопротивление   
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Водитель авто с иностранными номерами, заподозренный в наркотическом опьянении, устроил потасовку с полицией в ответ на требование пройти медосвидетельствование.

Конфликт произошёл в центре украинского города на Московском проспекте. Водитель, остановленного негромобиля с еврономерами сразу же стал вести себя неадекватно: постоянно двигался, прыгал, изображал боксёрские стойки.


А когда тому было предложено проехать и сдать тест на наличие алкоголя или наркотиков в крови, сложилось впечатление, что подозреваемый не понимает, чего от него хотят. Непонятно откуда, но за время разбирательства на месте происшествия материализовалась целая толпа негров, добавив суеты и повысив градус напряжённости ситуации.

Так и не уговорив сдать анализы, правоохранители объявили чернокожему водителю о его задержании. И тут здоровенный негр, как будто с цепи сорвался: стал кидаться в драку, не разбирая, где свой, а где чужой. Однако украинские полицейские оказались не лыком шиты: при помощи перцового спрея, наручников и какой-то матери, они быстро объяснили представителю негроидной расы, что Харьков находится не то что не в Африке, но даже не в Америке. Забияка всё это глубоко прочувствовал и прослезился.


В настоящее время на нарушителя составлен протокол по ст. 130 , которая предполагает наложение штрафа в размере 17 тысяч гривен, и ещё такую же сумму придётся выложить как штраф за нарушения, связанные с автомашиной.

Кроме того, решается вопрос о привлечении негра к ответственности за нападение на свидетелей и правоохранителей.


Эти и другие материалы с места события на Telegram-канале "Автомобильный Харьков".

Источник:

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Метки: Украина   ХАРЬКОВ   видео   за рулём   задержание   негр   проверка   сопротивление   
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30  комментариев
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Украина...Московский проспект....борзый негр....
Это сюр.
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1k
Виталий 10 минут назад
Надо было на асфальт уложить, и ногой придержать.
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6k
Николай 56 минут назад
чето помутузили об багажник и отпустили... чё хотели...негр то понятно на инстинктах скачет, а эти то чего на него смотрят...
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1k
Дрочер Полоумный 58 минут назад
С заголовка поржал)
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8k
Алексей Час назад
интересно на барабашке до сих пор негритянские ряды??
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17k
nobody® Час назад
Ссылка www.youtube.com
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37k
Александр 2 часа назад
Дае они же не москали? за шо?
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10k
goraccio 2 часа назад
Расисты хреновы на этом сайте собрались. А первые из первых - авторы
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642
Квантовый_Слесарь_82 2 часа назад
Обычные шахтёры вахтовики.
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149
Снежный Барс 2 часа назад
Ну не макаки ли?
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17k
Serg2001 2 часа назад
Судя по номерам это поляки. Многое объясняет... )
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2k
Olegsky 2 часа назад
Ну, а что Вы хотели. Природа не терпит пустоты. Хохлы в Европе, нигеры, туда, где пусто
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34k
Гёз Уленшпигель 2 часа назад
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724
Карл Такойто 2 часа назад
Я бы не сказал что украинские полицейские тут сработали профессионально. То что полицейский после нападения сзади сумел залить черного перцем-молодец, но совсем непонятно что было потом,они ему заламывают руки, кладут на капот и пытаются надеть наручники-он орёт,и он его отпускают
он что Слава Украине крикнул что ли или как?
это нормально вообще? Нападение на мента,уже надевают наручники,потом такие ай да ну его и отпускают а он идёт дальше бродить))Если на Украине вся такая петушиная полицая,то мои соболезнования))
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328
Максим Максимов 2 часа назад
ай яй яй яй. ХАХЛЫ!!! Вы же в ГЕЙропу стремитесь, а ниггеров [мат] на улицах...
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23k
Ваня 2 часа назад
а фули негры забыли в центре русского города?!!
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919
Лимонадный Джо 2 часа назад
Похоже ченомазые думают,что они правят миром. Обломаем! У на не было рабов из Африки,поэтому хвосты им быстро накрутим.
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524
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
копчёные на евробляхах? На Московском проспекте? Куда смотрит правый сектор )
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5k
Станислав 2 часа назад
Почему Московский проспект до сих пор не переименовали в Великоукрокняжеский?
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57k
pynh 2 часа назад
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