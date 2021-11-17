Нет, не столичные мажоры - золотая молодёжь России: 16-летний парень спас девушку и задержал грабителя

Храбрый школьник описывал задержание взрослого грабителя без пафоса и гордыни, как нечто, само собой, разумеющееся, не сомневаясь, что, оказавшись в его положении, любой поступил бы так же. В понимании Егора это был не подвиг - он просто выполнил свой мужской долг, оказавшись в нужном месте.

"Он пытался сопротивляться, но у него ничего не вышло. Потом я привёл его на место преступления, там мы дождались полицию. Я поступил, как посчитал нужным, — не оставлять же девушку в беде. Я считаю, что нужно всем помогать. Если ты помогаешь кому-то, тебе впоследствии тоже кто-то поможет. Нужно быть добрее и как-то ответственнее относиться к себе, к окружающим", - подытожил сказанное молодой отважный пермяк.