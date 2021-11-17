Нет, не столичные мажоры - золотая молодёжь России: 16-летний парень спас девушку и задержал грабителя

Несовершеннолетний школьник из Перми не раздумывая совершил поступок, на который едва ли способен каждый взрослый.
Егор Новиков шёл с матерью по городу, когда услышал за домом громкий крик: женский голос просил о помощи. Парень поспешил за угол и увидел, как девушка борется с мужчиной, рассказывают в Telegram-канале "Лента добра".
"Мельком услышал, что мужчина забрал телефон. Без лишних раздумий подошёл, забрал телефон, отдал его девушке, — рассказал Егор на камеру журналистам. — Пока отвлекался на девушку, мужчина ушёл, оглянулся — его нет. Побежал за ним, он меня увидел и повернул за приют, возле двухэтажного дома понял, что бежать бесполезно".
Храбрый школьник описывал задержание взрослого грабителя без пафоса и гордыни, как нечто, само собой, разумеющееся, не сомневаясь, что, оказавшись в его положении, любой поступил бы так же. В понимании Егора это был не подвиг - он просто выполнил свой мужской долг, оказавшись в нужном месте.
"Он пытался сопротивляться, но у него ничего не вышло. Потом я привёл его на место преступления, там мы дождались полицию. Я поступил, как посчитал нужным, — не оставлять же девушку в беде. Я считаю, что нужно всем помогать. Если ты помогаешь кому-то, тебе впоследствии тоже кто-то поможет. Нужно быть добрее и как-то ответственнее относиться к себе, к окружающим", - подытожил сказанное молодой отважный пермяк.
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В настоящее время в полиции решают, чем наградить подростка за смелость и решительные действия. Подозреваемый в попытке ограбления, 46-летний мужчина, ранее был судим. Он уже даёт признательные показания. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Грабёж", злоумышленник находится под стражей.
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