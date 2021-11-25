Мужчина неопределённой национальности жестоко избил трёх девушек в астраханском кафе

В Астраханском кафе "Семь пятниц" в Астрахани бородатый мужчина, чью национальность нельзя называть, зверски избил нескольких посетительниц, которые попросили его убрать ноги со стола.





Инцидент произошел ещё 16 ноября, но широкой публике о нём стало известно только сейчас - после задержания подозреваемого. На записи с камер наблюдения видно, как неизвестный мужчина на выходе из заведения со всей силы бьёт двух девушек по лицу, а затем добивает ногами. Отмечается, что после нападения пострадавшие девушки не смогли самостоятельно подняться с пола.