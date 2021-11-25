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Мужчина неопределённой национальности жестоко избил трёх девушек в астраханском кафе

Мужчина неопределённой национальности жестоко избил трёх девушек в астраханском кафе (1 фото + 2 видео)

Автор:
25 ноября 2021 18:41
Сообщество : Криминал
Метки: Астрахань   видео   девушки   задержание   замечание   избиение   полиция   
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Очевидцы говорят, что посетитель пиццерии рассвирепел, когда узнал, что нормальные люди не сидят за столом с закинутыми на него ногами.

В Астраханском кафе "Семь пятниц" в Астрахани бородатый мужчина, чью национальность нельзя называть, зверски избил нескольких посетительниц, которые попросили его убрать ноги со стола.


Инцидент произошел ещё 16 ноября, но широкой публике о нём стало известно только сейчас - после задержания подозреваемого. На записи с камер наблюдения видно, как неизвестный мужчина на выходе из заведения со всей силы бьёт двух девушек по лицу, а затем добивает ногами. Отмечается, что после нападения пострадавшие девушки не смогли самостоятельно подняться с пола.

Очевидцы говорят, что Мастурбек был не один - к избиению подключались и его товарищи. Однако в полиции сообщают только об одном задержанном. Им оказался 26-летний уроженец Дагестана.


«Сотрудниками угрозыска установлен и задержан 26-летний житель республики Дагестан, который 16 ноября 2021 года учинил хулиганские действия с использованием насилия в отношении посетительниц заведения общественного питания в Ленинском районе областного центра. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается», - сообщили в региональном главке МВД.


Преступника на время расследования дела поместили в обезьянник, где ему самое место. Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник:

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Метки: Астрахань   видео   девушки   задержание   замечание   избиение   полиция   
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4k
4ijik 40 минут назад
Вот и будет мастурбековать на шконке. Что за животноых плодят и растят в горах кауказа??!
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93
Александр мишковий Минуту назад
Звери. Я считаю необходимо создавать карательные отряды так сказать анонимные которые бы решали проблемы с такими отморозками причем жестко, следующий раз другие бы подумали что будет обязательно жесткая ответка и вели бы себя нормально, также снимать на камеру и размещать что наказание за такое то преступление. Поймают посадят на пол года а то и условку дадут. Государство вообще не выполняет своих обязанностей по защите своих граждан.
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1k
Руслан 3 минуты назад
Тот самый случай, когда всяким муллам, депутатам госдумы из регионов кауказа, главам регионов, которые называть нельзя, высказаться с порицанием и осуждением
Ан нет, чёто не слышно
Лицемерные твари. А вот этого мастурбека надо просто закатать за покушение лет на 10 и отправить осваивать Север.
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−46
User_1843265 4 минуты назад
Уберите кавказских обезьян из городов рашки !!!
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10k
harlamov 4 минуты назад
За такое от 20 лет надо давать.
Кавказцы, сколько можно позориться?
Мало того, что девчонок избивает, но сам хуже бабы дерётся.
Поведение абсолютно пид#рское.
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2k
владимир 5 минут назад
Очередное черное человекообразное национальность и религию которого так не хотят указывать их руководители республик и религиозные лидеры.
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1k
SavageTi 6 минут назад
Мастурбек - это диагноз)
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260
Cаня 7 минут назад
Mрази овцеёбные.
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120k
arek14 8 минут назад
Пи,до,ры вроде бы не размножаются, но откуда их всё больше и больше?
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21k
Matrosskin 11 минут назад
Ну так то да - зачем тут указывать национальность. "Избил женщин" - и так всё сразу очевидно, Рулон Обоев, Ушат Помоев или Протризад Обосранов, вариантов то не много.
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26
sir.dawidow2018 11 минут назад
На вид вроде русский! Ан нет пригляделся а это славный и гордый сын гор! Вобщем очередная обезьяна!
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364
O. Engelhardt 13 минут назад
Это не мужик.., это позор Дагестана..!
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−61
Lux Indique 13 минут назад
за то Русских сажают за что угодно, вон в предыдущем посте посадили за установку не лицензионного софта.
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171
Nаnе First NameLаst 13 минут назад
Главе тейпа это показали? Или главы тейпа сами такое воспитывают?

Его отцу это показали? Зачем его отец таким воспитал?
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3k
Maikie 14 минут назад
Таких млять героев которые первыми кулаком бьют девушку , надо на бутылку сажать , ну а потом уже сдавать полиции...
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12k
Великий Кормчий 17 минут назад
Мастурбек

А ещё есть имена - педогиви, недоджамшут и их друг алиёб
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13k
Андрей Ватрушкин 18 минут назад
А почему не групповуха, судей не хватает?
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364
O. Engelhardt Андрей Ватрушкин 12 минут назад
..диаспора подсуетилась.. ))
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12k
U55R 19 минут назад
Отпустят. Извинятся и отпустят. А то не дай бог, задержание оскорбит его национальные и религиозные чувства. У нас в России у нацменов прав больше, чем у русских. Ну и не забываем, что русские в России - самая многочисленная официально непризнанная ни в одном официальном документе национальность.
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38k
Сергей 20 минут назад
Гандон он, и друзья его гандоны, оттащить его не могли. Надо было всех забирать.
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1k
Карандаш 2,0 23 минуты назад
Рамзан!!! Ау!!! Чё молчим то?
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2k
Андрей Евтушенков Полчаса назад
Почему не пишем? Мы не аккредитованные СМИ, на похер: на видео чебурек- мастурбек, ипал всю жизнь ослика а тут в цивилизацию попал отнеситесь с пониманием, отредарасте в жопу на зоне
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