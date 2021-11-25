Мужчина неопределённой национальности жестоко избил трёх девушек в астраханском кафе

Очевидцы говорят, что посетитель пиццерии рассвирепел, когда узнал, что нормальные люди не сидят за столом с закинутыми на него ногами.
В Астраханском кафе "Семь пятниц" в Астрахани бородатый мужчина, чью национальность нельзя называть, зверски избил нескольких посетительниц, которые попросили его убрать ноги со стола.
Инцидент произошел ещё 16 ноября, но широкой публике о нём стало известно только сейчас - после задержания подозреваемого. На записи с камер наблюдения видно, как неизвестный мужчина на выходе из заведения со всей силы бьёт двух девушек по лицу, а затем добивает ногами. Отмечается, что после нападения пострадавшие девушки не смогли самостоятельно подняться с пола.
Источник:
В первой части ролика запечатлено начало конфликта. Сначала бородач продемонстрировал свои борцовские навыки и едва не сломал девушке шею, которая сделала ему замечание, а затем, уже на выходе, накинулся на заступившуюся за неё подругу и официантку
Источник:
Очевидцы говорят, что Мастурбек был не один - к избиению подключались и его товарищи. Однако в полиции сообщают только об одном задержанном. Им оказался 26-летний уроженец Дагестана.
«Сотрудниками угрозыска установлен и задержан 26-летний житель республики Дагестан, который 16 ноября 2021 года учинил хулиганские действия с использованием насилия в отношении посетительниц заведения общественного питания в Ленинском районе областного центра. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается», - сообщили в региональном главке МВД.
Преступника на время расследования дела поместили в обезьянник, где ему самое место. Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.
Источник:
- Томич похвастался в автобусе наркотиками и тут же был задержан полицейским в штатском
- "Это не BLM": видео с жестким задержанием человека появилось в Германии
- В Краснодаре задержали бизнесмена Намоева и его охранников, которые избили водителя "Газели"
- В столичном метро три кавказца жестоко избили мужчину
- В Питере на глазах у матери пятеро полицейских упаковывали в машину, кричащую от боли и страха школьницу
Понравилось52
Кавказцы, сколько можно позориться?
Мало того, что девчонок избивает, но сам хуже бабы дерётся.
Поведение абсолютно пид#рское.
Его отцу это показали? Зачем его отец таким воспитал?
А ещё есть имена - педогиви, недоджамшут и их друг алиёб