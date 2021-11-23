"Вы чё творите?": в аэропорту Питера за отказ надеть маску жестко задержали заслуженного тренера РФ по плаванию

63-летнего Александра Ильина скрутили и надели на него наручники. Преступность в РФ побеждена!
Момент задержания тренера в аэропорту "Пулково" сняла на камеру его воспитанница, четырехкратная чемпионка Европы по плаванию брассом Виталина Симонова. 22 ноября она опубликовала ролик в своем аккаунте в Instagram. На кадрах видно, как повалив на пол пожилого тренера, охранники пытаются надеть на него наручники.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
«Не надо мне сворачивать руки, я сам спокойно пойду», — успел сказать Ильин во время задержания. После того, как на тренера надели наручники, его доставили в отдел полиции. Кстати, в СМИ сообщают, что за оскорбление сотрудников полиции теперь могут привлечь и саму снимавшую на камеру Виталину Симонову.
Напомним, что Александр Ильин - представитель новосибирской школы плавания, блистательный тренер, подготовивший нескольких выдающихся спортсменов. Благодаря его стараниям мир увидел Валентину Артемьеву (двухкратную чемпионку Европы 2008 года, пятикратную рекордсменку Европы в плавании на короткой волне), Алену Алексееву ( чемпионку России, чемпионку Европы 2008 года, призера Всемирной Универсиады 2009 года),Сергея Гейбеля ( многократного чемпиона мира, Европы и России).
Источник:
- ФСБ опубликовала кадры операции по задержанию в Крыму шпиона СБУ
- Харьков негритянский: большой уголёк разгорелся в ночи, но был загашен перцовым спреем
- Очередную блогершу задержали за эротическую фотосессию на фоне собора
- Полицейские не угостили незнакомца огоньком, за что он едва не попотчевал их ножом
- Абсурд дня: в Петербурге задержали мужчин, надевавших варежки на статуи коней
Понравилось21
Вот таких "заслуженных" и надо жестко задерживать, чтобы понимали что их "заслуженность" не дает прав вести себя по-свински..
Что та было до задержания?
Что-то мне подсказывает, что вменяемых, культурных, адекватных граждан милиция не "вяжет" жёстко в браслеты.
Ах,какие заголовочки текст. Прям скрутили невинную овечку опричники кровавые.
=====================================================
"Преступность в РФ побеждена!" "На кадрах видно, как повалив на пол пожилого тренера, охранники пытаются надеть на него наручники." "Напомним, что Александр Ильин - представитель новосибирской школы плавания, блистательный тренер,"
=====================================================
Почуяли как в вас закипает ненависть? А-то, на то этот текстик и рассчитан.
Ведь видео снова обрезано. А что же там было до задержания "заслуженного тренера"?
Сие нам не ведомо.
Сказано же,налет охранников (кстати,полицейских), на невиновного.
А им - можно?
Наказать.