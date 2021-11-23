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"Вы чё творите?": в аэропорту Питера за отказ надеть маску жестко задержали заслуженного тренера РФ по плаванию

"Вы чё творите?": в аэропорту Питера за отказ надеть маску жестко задержали заслуженного тренера РФ по плаванию (2 фото)

Автор:
23 ноября 2021 07:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ильин   антимасочники   аэропорт Пулково   видео   задержание   санкт-петербург   тренер   
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63-летнего Александра Ильина скрутили и надели на него наручники. Преступность в РФ побеждена!

Момент задержания тренера в аэропорту "Пулково" сняла на камеру его воспитанница, четырехкратная чемпионка Европы по плаванию брассом Виталина Симонова. 22 ноября она опубликовала ролик в своем аккаунте в Instagram. На кадрах видно, как повалив на пол пожилого тренера, охранники пытаются надеть на него наручники.

Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!


«Не надо мне сворачивать руки, я сам спокойно пойду», — успел сказать Ильин во время задержания. После того, как на тренера надели наручники, его доставили в отдел полиции. Кстати, в СМИ сообщают, что за оскорбление сотрудников полиции теперь могут привлечь и саму снимавшую на камеру Виталину Симонову.


Напомним, что Александр Ильин - представитель новосибирской школы плавания, блистательный тренер, подготовивший нескольких выдающихся спортсменов. Благодаря его стараниям мир увидел Валентину Артемьеву (двухкратную чемпионку Европы 2008 года, пятикратную рекордсменку Европы в плавании на короткой волне), Алену Алексееву ( чемпионку России, чемпионку Европы 2008 года, призера Всемирной Универсиады 2009 года),Сергея Гейбеля ( многократного чемпиона мира, Европы и России).





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Метки: Ильин   антимасочники   аэропорт Пулково   видео   задержание   санкт-петербург   тренер   
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121k
DeOrio 4 часа назад
Правильно сделали, положено находиться в общественном месте в маске, будь любезен. А заслуженный он там или просто дегенерат неважно.
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103
eutace 15 минут назад
я так понимаю что смысл этого происшествия не в том, что человек без маски, а то какими методами действуют полицейские в данном случае. "Превышение" необходимого. Человек без маски сейчас как грабитель-рецидивист не иначе
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11k
Александр Полчаса назад
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3480583.htmlhttps://www.trend.az/azerbaijan/politics/3480583.html
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2k
DVPET Полчаса назад
А что он заслужил то, заслуженный? Право не выполнять то что все выполнять обязаны?
Вот таких "заслуженных" и надо жестко задерживать, чтобы понимали что их "заслуженность" не дает прав вести себя по-свински..
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11k
Александр 37 минут назад
И что с того, что он заслуженный тренер, он святой и ковид его боится?
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1k
Чапай 37 минут назад
Как в том анекдоте - выпил 5 бутылок водки, а потом отравился печеньем.

Что та было до задержания?
Что-то мне подсказывает, что вменяемых, культурных, адекватных граждан милиция не "вяжет" жёстко в браслеты.
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−14
Fermi 39 минут назад
хер полициай сс путлерца ...
яя
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16k
ЦСКА 39 минут назад
Четырехкратной чемпионке Европы по плаванию брассом Виталине Симоновой, следует посещать курсы манер поведения и общения! Хабалка быдлючая!
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157
Юденич 46 минут назад
Правила нужно соблюдать и не выделываться несмотря на свои заслуги.
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4k
soar 51 минуту назад
А сзади в это время мирно проходит толпа без масок. Да, кстати, зачем в аэропорту маска, туда же только с qr-кодом можно попасть? Или в аэропорту qr-код не защищает?
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29k
Юр21 51 минуту назад
Говнопост.
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2k
Sergius SPb 52 минуты назад
Повязали долб.ба.


Ах,какие заголовочки текст. Прям скрутили невинную овечку опричники кровавые.

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"Преступность в РФ побеждена!" "На кадрах видно, как повалив на пол пожилого тренера, охранники пытаются надеть на него наручники." "Напомним, что Александр Ильин - представитель новосибирской школы плавания, блистательный тренер,"
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Почуяли как в вас закипает ненависть? А-то, на то этот текстик и рассчитан.
Ведь видео снова обрезано. А что же там было до задержания "заслуженного тренера"?
Сие нам не ведомо.
Сказано же,налет охранников (кстати,полицейских), на невиновного.
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9k
quam mordet 53 минуты назад
я правильно понимаю что потом эта чемпионка депутатом станет?
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14k
vikklu Час назад
Ну вот я заслуженный наладчик станков с ЧПУ, можно и мне без маски?
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10k
Джон Уик Час назад
А где видео?
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7k
Alexandr Barhudarov Час назад
Не ну что за дела? Он же сказал что заслуженный тренер - ему можно без маски... и на красный...
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191
Nаnе First NameLаst Alexandr Barhudarov Час назад
И за буйки заплывать
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66k
Максим Час назад
Простите, то что он заслуженный ставит его выше всех? Может ему и в магазине теперь не платить?
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135
Ви Александр 49 минут назад
хотя я ваксер и масочник ( разумного применения ), думаю, в этой ситуации очень сложно найти возражения для Вас. или всем всё нельзя, либо всем и всё можно. иначе это " скотный двор" Оруэлла.
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92
Feud 2 часа назад
В Европе с носа маску не снимешь, сразу штраф прилетит.. а у нас можно все.
Наказать.
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4k
Enfant terrible gloria mundi 2 часа назад
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18k
KOSTELLO 2 часа назад
Бабе с телефоном надо рот с мылом помыть
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220
vipilshik 2 часа назад
Вот пускай теперь его коллеги по спорту, а ныне заседающие в госдуме бывшие спортсмены, попробуют оправдать действия полиции. Попробуют оправдать и то безумство с масками которое твориться с их же подачи. Услышим ли мы Карелина, Хоркину, Роднину, Валуева, Третьяка и многих других? Как они в глаза друг-другу теперь смотреть будут!?
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