"Вы чё творите?": в аэропорту Питера за отказ надеть маску жестко задержали заслуженного тренера РФ по плаванию

«Не надо мне сворачивать руки, я сам спокойно пойду», — успел сказать Ильин во время задержания. После того, как на тренера надели наручники, его доставили в отдел полиции. Кстати, в СМИ сообщают, что за оскорбление сотрудников полиции теперь могут привлечь и саму снимавшую на камеру Виталину Симонову.

Напомним, что Александр Ильин - представитель новосибирской школы плавания, блистательный тренер, подготовивший нескольких выдающихся спортсменов. Благодаря его стараниям мир увидел Валентину Артемьеву (двухкратную чемпионку Европы 2008 года, пятикратную рекордсменку Европы в плавании на короткой волне), Алену Алексееву ( чемпионку России, чемпионку Европы 2008 года, призера Всемирной Универсиады 2009 года),Сергея Гейбеля ( многократного чемпиона мира, Европы и России).