В Германии националисты поставили на место мигрантов, не пустивших немца в свое кафе

В Германии благодаря добросердечию госпожи Меркель мигрантов пруд пруди. Многие из них так и продолжают жить общинами, испытывая к "истинным арийцам" презрение, которое порой выливается в демарши. Совсем недавно одного из коренных жителей Германии попросили покинуть кафе, намекнув, что оно только для "своих".