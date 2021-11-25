FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3542 поста • 1103 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
В Германии националисты поставили на место мигрантов, не пустивших немца в свое кафе

В Германии националисты поставили на место мигрантов, не пустивших немца в свое кафе (2 фото + 1 видео)

Автор:
25 ноября 2021 07:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   видео   драка   кафе   толерантность   урок   
3712
2
1

Парни в масках разнесли заведение, из которого накануне прогнали немца.

В Германии благодаря добросердечию госпожи Меркель мигрантов пруд пруди. Многие из них так и продолжают жить общинами, испытывая к "истинным арийцам" презрение, которое порой выливается в демарши. Совсем недавно одного из коренных жителей Германии попросили покинуть кафе, намекнув, что оно только для "своих".


Из заведения общепита тот ушел, но на следующий день парни в масках объяснили хозяину и его друзьям, что те были не правы. Записи с видеокамеры запечатлели урок гостеприимства от коренных арийцев.


Конечно, дело о нападении на кафе сейчас расследуется полицией, но, похоже, националисты ни о чем не жалеют.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Германия   видео   драка   кафе   толерантность   урок   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
41
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
41  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
200
Vadim Deryabin Час назад
вот это правильно.
вот это ответ.
видимо у нас скоро тоже самое начнется...
именно ГОСТИ, и ГОСТИ должны себя вести тихо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
58k
pynh 3 минуты назад
хач под столом самый прошаренный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−22
пушкин 6 минут назад
Core -х-уё соси , пуясос
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лёха 7 минут назад
Побольше бы таких новостей. Надеюсь из немцев никто не пострадает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Rihovich 12 минут назад
Националисты? Я бы сказал, скорее - патриоты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
С.В. 16 минут назад
почему националисты? это патриоты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
347
Чумной Доктор 23 минуты назад
сложные чувства. с одной стороны я против фашизма, а с другой мигранты обнаглели до придела.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
242
Vad Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−53
Нурик Нуриков 36 минут назад
Красавчики [мат] в чужой стране [мат]!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
527
Valeri Nikolkin 40 минут назад
Молодцы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Bartello 41 минуту назад
В связи с этим в Германии срочно увеличено количество бюджетных мест в художественные вузы и снижен до нуля проходной порог, так, на всякий случай.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей 45 минут назад
Пока эти сидят в Кафе, у нас на дачах опять поймали очередного воришку с именем Улугбек и зеленого цвета корочки паспорта. Национальность не называю, но он из солнечного Узбекистана!... сердобольная бабушка пришла днём в свой дом, а там этот чуркмен, ну она его и закрыла дома. Позвала на помощь Людей. Так и началась история закрытия улугбека на многие годы в России
Теперь местные следаки на него всех собак повесят, уж больно много случаев сейчас вскрытия домов у нас...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
VL 46 минут назад
Утро начинается с хороших новостей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
Андрей 47 минут назад
Какие все таки немцы перфекционисты. Все наци в одинаковой одежде, палки то у всех новые, только из магазина. А вообще больше на подставу похоже. Там в кафе имигрантов с десяток сидело. Они отпор дать могли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
172
Nаnе First NameLаst 50 минут назад
Правильно сделал. 5 Лет назад, под НГ аборигены и арабы что-то не поделили. В общей свалке было почти 20 человек. На удивление, полиция приехала быстро. Наших поджопниками разогнала, а арабам паковка с наручниками и поездка в околоток на заднем сидении Приуса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
Albert GER 51 минуту назад
тут пацаны такая фигня:
в первых, этот пост уже был сегодня на фихах. мы там и поговорили.
в вторых. если это действително так, то вы сдаёте нападавших с потрохами. если известен обиженый чувак, то остальных как два пальца об асфальт вычислить. немецкий полицай работать умеет. ;)
в третьих. это мне сейчас в ум пришло. это разборки между ними самими.
я лично склоняюсь к третьему параграфу. попричине логики - вот если не нравятся мне мигранты. и круг общения у меня соответствующий.
так какого перечлена я в это вонючее кафе вообще зайду???

тут шото не так!!! и почему пистят выборочно? лысого пузатого на этом видео вообще не трогают!
вокруг него всех разогнали, а он Дартаньян бля...

мой вывод - тут походу внутренняя разборка, с попыткой спихнуть ответственность на мифических нацистов.
ну... полицай найдёт. они даже найдут куда прадед лысого срать ходил. я вас уверяю!!
и эти же 3,14дароподобные всех своих и посдают. посмотрите как бежит один говноед затыкая уши(почему кстати)???
ну радуга жеж из жопа торчит на полнеба...
не,, ну ишачка это святое. не хочу ничьих их религиозных чуств оскорбиать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Сергей 52 минуты назад
Вся суть мигрантов: сидит куча здоровых кабанов, но как кипишь и равное количество противника - все разбегаются как тараканы, никто не сопротивляется и даже не пытается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Габит Калыков 54 минуты назад
Самый хитрый (или пугливый) сразу под стол спрятался (в кадре вверху справа).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
newegg 54 минуты назад
Не вижу я чтоб разгромили кафе.
Похоже, целенаправленно пришли дать кизды определенному перцу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−22
пушкин 55 минут назад
ща германия и путлерца-подзалупца скоро на место поставит. бабульки больше не будет ...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
212
mihalitsch 56 минут назад
Сомалийский иммигрант прибыл в Берлин. Он останавливает первого человека, которого он видит и говорит: "Благодарю вас, господин. Германия позволила мне жить в этой стране, дала мне жилье, денег на еду, бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное образование и никаких налогов! " Прохожий отвечает: "Вы ошибаетесь, я афганец. " Человек идет дальше и встречает другого прохожего: "Спасибо за то, что такая красивая страна Германия! и т. д. ". Человек говорит: "Я не немец, я иракец! " Вновь прибывший идет дальше, к следующему человеку, пожимает ему руку и говорит: "Спасибо за прекрасную Германию! " "Этот человек поднимает руку и говорит: "Я из Пакистана, я не из Германии! " Он, наконец, видит - идет милая дама. Спрашивает: "Вы немка? " Она говорит: "Нет, я из Индии! " Озадаченный, он спрашивает ее: "А где же немцы? " Индуска проверяет часы и отвечает: "Так они сейчас работают! "
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 12 комментариев
Показать ещё
17-летний сын Пескова Мика: жизнь «золотого мальчика» и инстаграм-скандал (20 фото) 17-летний сын Пескова Мика: жизнь «золотого мальчика» и инстаграм-скандал (20 фото) Хоккеисты детских команд устроили массовую драку из-за "кодекса пацана" Хоккеисты детских команд устроили массовую драку из-за "кодекса пацана" И вот опять: два смуглых гостя схлестнулись в поединке, в вагоне столичного метро И вот опять: два смуглых гостя схлестнулись в поединке, в вагоне столичного метро «Что делаете? Я с ребенком!» Конфликт между кавказцами и отцом грозит перерасти в побоище «Что делаете? Я с ребенком!» Конфликт между кавказцами и отцом грозит перерасти в побоище В Карелии отметелили требовавшего надеть маски парня, прямо в салоне троллейбуса В Карелии отметелили требовавшего надеть маски парня, прямо в салоне троллейбуса Массовая межнациональная драка в Домодедове попала на видео Массовая межнациональная драка в Домодедове попала на видео
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

33451



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Худшие из худших: пассажиры и попутчики в транспорте
1
59
Худшие из худших: пассажиры и попутчики в транспорте
Отечественный BLM подкрался: реакция россиян не заставила ждать
0
236
Отечественный BLM подкрался: реакция россиян не заставила ждать
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
12
Автовсячина
Интеллектуальность людей и сравнение по реальным знаниям
1
23
Интеллектуальность людей и сравнение по реальным знаниям
Сыграем на 2 миллиона евро: 8 нескучных фактов о самой стратегической игре
Сыграем на 2 миллиона евро: 8 нескучных фактов о самой стратегической игре
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Я своего рода тоже художник
0
0

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#ватермарк#история#подборка#Ynews#в мире#автомир#сарказм#приколы
#Юмор#прикол#дтп#картинки#Россия#интересное#автомобили#фильм#авто аварии#СССР
#интересно#животные#люди#сша#новости#Разное#кино#аварии#еда#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться