В Германии националисты поставили на место мигрантов, не пустивших немца в свое кафе

Парни в масках разнесли заведение, из которого накануне прогнали немца.
В Германии благодаря добросердечию госпожи Меркель мигрантов пруд пруди. Многие из них так и продолжают жить общинами, испытывая к "истинным арийцам" презрение, которое порой выливается в демарши. Совсем недавно одного из коренных жителей Германии попросили покинуть кафе, намекнув, что оно только для "своих".
Из заведения общепита тот ушел, но на следующий день парни в масках объяснили хозяину и его друзьям, что те были не правы. Записи с видеокамеры запечатлели урок гостеприимства от коренных арийцев.
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Конечно, дело о нападении на кафе сейчас расследуется полицией, но, похоже, националисты ни о чем не жалеют.
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вот это ответ.
видимо у нас скоро тоже самое начнется...
именно ГОСТИ, и ГОСТИ должны себя вести тихо
в первых, этот пост уже был сегодня на фихах. мы там и поговорили.
в вторых. если это действително так, то вы сдаёте нападавших с потрохами. если известен обиженый чувак, то остальных как два пальца об асфальт вычислить. немецкий полицай работать умеет. ;)
в третьих. это мне сейчас в ум пришло. это разборки между ними самими.
я лично склоняюсь к третьему параграфу. попричине логики - вот если не нравятся мне мигранты. и круг общения у меня соответствующий.
так какого перечлена я в это вонючее кафе вообще зайду???
тут шото не так!!! и почему пистят выборочно? лысого пузатого на этом видео вообще не трогают!
вокруг него всех разогнали, а он Дартаньян бля...
мой вывод - тут походу внутренняя разборка, с попыткой спихнуть ответственность на мифических нацистов.
ну... полицай найдёт. они даже найдут куда прадед лысого срать ходил. я вас уверяю!!
и эти же 3,14дароподобные всех своих и посдают. посмотрите как бежит один говноед затыкая уши(почему кстати)???
ну радуга жеж из жопа торчит на полнеба...
не,, ну ишачка это святое. не хочу ничьих их религиозных чуств оскорбиать...
Похоже, целенаправленно пришли дать кизды определенному перцу.