В Питере на глазах у матери пятеро полицейских упаковывали в машину, кричащую от боли и страха школьницу

По словам родственников, полицейские довели 14-летнюю девочку до истерики и нанесли ей побои, только за то, что она не хотела ехать с ними в участок...
Разногласия между школьницей и сотрудниками правоохранительных органов произошли накануне днём в Калининском районе Петербурга.
Со слов её матери, которая поделилась впечатлениями о случившемся на своей странице во "ВКонтакте", на её 14-летнюю дочь набросились пятеро мужчин в полицейской форме, когда та возвращалась из школы домой. По имеющимся данным, причиной конфликта стал переход девочкой дороги в неположенном месте.
"Они впятером пытались затолкать её в полицейскую машину и только благодаря неравнодушным обычным людям, которые отогнали извергов в форме, всю эту историю удалось стормозить до приезда отца девочки. Они довели девочку до истерики, нанесли ей побои, что ребёнок не может пошевелить руками и это действительно так", — возмущается мать пострадавшей в конфликте.
Произошедшее имело место на углу дома № 92/1 на Гражданском проспекте. Отец девочки, Марат, подтвердил изданию, что причиной случившегося, являлся переход девочкой дороги в неположенном месте, а настойчивое желание полицейских поместить подростка в автомобиль связано с особенностью процедуры оформления правонарушения, при которой протокол на него может составить только инспектор по делам несовершеннолетних.
"Мы проехали в 6-е отделение Калининского района. Суть была в чём, она совершила административное правонарушение, перейдя дорогу, и надо оформлять протокол, что делать может только инспектор по делам несовершеннолетних. Мы приехали в отделение, инспектор всё оформил", — отметил отец ребёнка.
Следует уточнить, что по причине юного возраста девочке, скорее всего, даже не смогут назначить штраф.
"Мы потом съездили в травмпункт, там зафиксировали, что у неё ушибы предплечий — правого и левого. Пока она была в шоковом состоянии, ни на что не жаловалась, а потом рассказала, что у неё очень болят руки", — рассказал Марат.
На данный момент идёт выяснение обстоятельств произошедшего. Накажут ли правоохранителей за причинённые ребёнку травмы или осудят школьницу за невыполнение законных требований и сопротивление представителям власти, пока неясно.
Материал о событии был опубликован на страницах издания 78.ru.
Источник:
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В Санкт-Петербурге против скрутивших школьницу полицейских завели уголовное дело
23:46 ВЧЕРА 1567 0
Речь идёт о статье «Превышение должностных полномочий».
Как сообщается на сайте СКР, действиям правоохранителей будет дана оценка.
а месячный план по заготовкам горит
И удачи всем, будьте здоровы.
Закладчиков мягче принимают))
Много раз уже говорили про палочную систему отчетов.
Начальник дал указание
-сегодня 5 протоколов по нарушителям пешеходам.
вот полицейские и старались как могли , в меру своих способностей.
.
Поэтому когда в отделе до них (или до их начальника) стало доходить , что дело пахнет керосином , попытались смягчить , без всяких протоколов и административных дел . беседа -предупреждение.
В Санкт-Петербурге против скрутивших школьницу полицейских завели уголовное дело.
"В полиции в свою очередь заявили, что девушку остановили за грубое нарушение правил дорожного движения, которое потенциально создало аварийную ситуацию. Нарушительница отказалась сообщить свои персональные данные и предъявить паспорт, в связи с чем ей предложили проехать в отдел полиции для установления личности и составления протокола. Школьница отказалась от поездки и оказала активное сопротивление сотрудникам полиции. На место приехал отец девочки, после чего их обоих доставили в полицию. После профилактической беседы их отпустили, жалоб на действия полицейских не поступало. При этом, по словам матери школьницы, полицейские довели девочку до истерики и нанесли ей побои."
Как по мне, так лучше ушибы от полицейских, чем переломы, а то и смерть от сбившей машины.