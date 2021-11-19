В Питере на глазах у матери пятеро полицейских упаковывали в машину, кричащую от боли и страха школьницу





"Мы проехали в 6-е отделение Калининского района. Суть была в чём, она совершила административное правонарушение, перейдя дорогу, и надо оформлять протокол, что делать может только инспектор по делам несовершеннолетних. Мы приехали в отделение, инспектор всё оформил", — отметил отец ребёнка.





Следует уточнить, что по причине юного возраста девочке, скорее всего, даже не смогут назначить штраф.





"Мы потом съездили в травмпункт, там зафиксировали, что у неё ушибы предплечий — правого и левого. Пока она была в шоковом состоянии, ни на что не жаловалась, а потом рассказала, что у неё очень болят руки", — рассказал Марат.





На данный момент идёт выяснение обстоятельств произошедшего. Накажут ли правоохранителей за причинённые ребёнку травмы или осудят школьницу за невыполнение законных требований и сопротивление представителям власти, пока неясно.

Материал о событии был опубликован на страницах издания 78.ru.