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В Питере на глазах у матери пятеро полицейских упаковывали в машину, кричащую от боли и страха школьницу

В Питере на глазах у матери пятеро полицейских упаковывали в машину, кричащую от боли и страха школьницу (2 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2021 06:25
Сообщество : Криминал
Метки: Петербург   Россия   видео   задержание   погрузка   полиция   протокол   школница   
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По словам родственников, полицейские довели 14-летнюю девочку до истерики и нанесли ей побои, только за то, что она не хотела ехать с ними в участок...

Разногласия между школьницей и сотрудниками правоохранительных органов произошли накануне днём в Калининском районе Петербурга.

Со слов её матери, которая поделилась впечатлениями о случившемся на своей странице во "ВКонтакте", на её 14-летнюю дочь набросились пятеро мужчин в полицейской форме, когда та возвращалась из школы домой. По имеющимся данным, причиной конфликта стал переход девочкой дороги в неположенном месте.

"Они впятером пытались затолкать её в полицейскую машину и только благодаря неравнодушным обычным людям, которые отогнали извергов в форме, всю эту историю удалось стормозить до приезда отца девочки. Они довели девочку до истерики, нанесли ей побои, что ребёнок не может пошевелить руками и это действительно так", — возмущается мать пострадавшей в конфликте.


Произошедшее имело место на углу дома № 92/1 на Гражданском проспекте. Отец девочки, Марат, подтвердил изданию, что причиной случившегося, являлся переход девочкой дороги в неположенном месте, а настойчивое желание полицейских поместить подростка в автомобиль связано с особенностью процедуры оформления правонарушения, при которой протокол на него может составить только инспектор по делам несовершеннолетних.


"Мы проехали в 6-е отделение Калининского района. Суть была в чём, она совершила административное правонарушение, перейдя дорогу, и надо оформлять протокол, что делать может только инспектор по делам несовершеннолетних. Мы приехали в отделение, инспектор всё оформил", — отметил отец ребёнка.


Следует уточнить, что по причине юного возраста девочке, скорее всего, даже не смогут назначить штраф.


"Мы потом съездили в травмпункт, там зафиксировали, что у неё ушибы предплечий — правого и левого. Пока она была в шоковом состоянии, ни на что не жаловалась, а потом рассказала, что у неё очень болят руки", — рассказал Марат.


На данный момент идёт выяснение обстоятельств произошедшего. Накажут ли правоохранителей за причинённые ребёнку травмы или осудят школьницу за невыполнение законных требований и сопротивление представителям власти, пока неясно.

Материал о событии был опубликован на страницах издания 78.ru.

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Метки: Петербург   Россия   видео   задержание   погрузка   полиция   протокол   школница   
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13k
Колька Валеркин сын 6 часов назад
А где начало конфликта? Если 5 полицейских затскивают в машину особо буйную, явно что-то пошло не так и девочка думала, что ей все можно. Мутная тема короче.
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−6
kibo Секунду назад
Эх, ностальгия. Сам несколько раз, по молодости в 6ке сиживал... В 1998г(17 лет 1 курс универа) . на выходе, бухим, из вестибюля м. Академическая был отловлен нарядом ППС и доставлен в 6е отделение. Где открытым текстом, прилюдно, послал начальника отделения(полковника, он зачем-то к дежурному спустился) на кутак. За что был слегка залит черемухой, ну и "по шее" пару раз приложили. Так что, как невинно пострадавший, могу подтвердить звериную сущность пентов...
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−6
hasek39 3 минуты назад
девочка скорей всего распространяла или делала закладки с наркотой сомневаюсь , что бы стал переход девочкой дороги в неположенном месте, мутная тема
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3k
Юра Гагарин 7 минут назад
защитники ментов-силовиков, всё расходитесь, власти уже признали что ваши подзащитные менты не правы были:

В Санкт-Петербурге против скрутивших школьницу полицейских завели уголовное дело
23:46 ВЧЕРА 1567 0

Речь идёт о статье «Превышение должностных полномочий».

Как сообщается на сайте СКР, действиям правоохранителей будет дана оценка.
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3k
Юра Гагарин 13 минут назад
ну а что делать. палка сама себя не нарисует.
а месячный план по заготовкам горит
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4k
Vladimir 24 минуты назад
Хотелось бы услышать вторую сторону конфликта.
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7k
sivanov1079 24 минуты назад
Без полного видео с нагрудной камеры полицейского не поверю ни мамаше ни папаше
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341
Chaim Kushnir 37 минут назад
главное, больше крика о "кровавом Мордоре". Ага... за переход дороги в неположенном месте...
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291
Снежный Барс 43 минуты назад
Нету начала конфликта. Не удивлюсь если девочка пырнула одного полицейского ножом, а второго застрелила
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
Знаете я устал тут писать, объяснять что-то, доказывать. Все переходили дорогу в неположенном месте, не всех заталкивали менты в бобик. Я просто желаю, чтобы у каждого из этих 5 ти дол@боебов, дети прошли через это же, что и эта девочка, а так же у тех кто рьяно их защищает, это будет им самая лучшая награда, за их убеждения.

И удачи всем, будьте здоровы.
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875
Кактус Час назад
Девочка 14 лет с обостренным осязанием мира и со всеми положенными ей по возрасту загонами явно начала дерзко рамсить с ментами из-за какой-нибудь мелочи. Якобы из-за пересечения проезжей части в неположенном месте. И вела себя как в край ох*евшая сука! Только так могу представить, чтобы начали вязать дуру двумя экипажами))) И что там за мать такая, что позволила ситуации развиться до таких действий? В общем "Рафик неувиновен" и его надо лечить в Монте-карло!)))
Закладчиков мягче принимают))
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5k
Евгений Час назад
Полицаи они такие... полицаи.
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19k
иванов дмитрий Час назад
Предположу очень простую и все обьясняющую версию.
Много раз уже говорили про палочную систему отчетов.
Начальник дал указание
-сегодня 5 протоколов по нарушителям пешеходам.
вот полицейские и старались как могли , в меру своих способностей.
.
Поэтому когда в отделе до них (или до их начальника) стало доходить , что дело пахнет керосином , попытались смягчить , без всяких протоколов и административных дел . беседа -предупреждение.
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66k
Максим 2 часа назад
Т.е. была мать, которая вместо того, чтоб сказать дочери, садись - поедем.. начала судя по всему качать права как и дочка. В итоге вместо того чтоб съездить спокойно оформить, вышла такая хрень.. жаль дело было не в США.. обе ТП лежали бы с тазерами и дергались. А потом бы ещё за сопротивление представителям власти получили.
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2k
Дмитрий Круглов 2 часа назад
Если кто-то не хочет ехать в участок, обычно это недостаточная причина, чтобы не ехать в участок. С другой стороны, обычно девочек не забирают. Не удивлюсь, что девочка вела себя так дерзко, как бессмертная. Лет 20 назад ППС и ДПС более отмороженные были, теперь скорее удивление вызывает такая история. Тем более если их 5 человек, они же понимают, что это не двое, скрыть превышение будет труднее. А главное, зачем им этот геморрой, какой мотив?
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105
Leonid 2 часа назад
Лучше бы самокатчиков ловили на проезжей части. А такой буйный отказ от поездки в отделение тоже не понятен, или она думала что поорёт и её отпустят?
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105
Leonid 2 часа назад
Ещё немножко информации:

"В полиции в свою очередь заявили, что девушку остановили за грубое нарушение правил дорожного движения, которое потенциально создало аварийную ситуацию. Нарушительница отказалась сообщить свои персональные данные и предъявить паспорт, в связи с чем ей предложили проехать в отдел полиции для установления личности и составления протокола. Школьница отказалась от поездки и оказала активное сопротивление сотрудникам полиции. На место приехал отец девочки, после чего их обоих доставили в полицию. После профилактической беседы их отпустили, жалоб на действия полицейских не поступало. При этом, по словам матери школьницы, полицейские довели девочку до истерики и нанесли ей побои."
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28k
Кот Баюн 2 часа назад
А может просто меньше "права качать" надо? И что что ребенок? Теперь можно под колеса прыгать? Сперва сами ментов провоцируют, а потом камеры включают. На мой взгляд отец самый адекватный и адекватно ко всему отнесся, а бабы- курицы
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4k
Виктор 2 часа назад
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388
Дмитрий Заяц 2 часа назад
Ну это нормально. Правовое же государство.
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−50
Нурик Нуриков 2 часа назад
Могли бы просто ограничится устным предупреждением, ребенок ведь. На предупреждение надо работать а не қрести всех подряд. Таких тупых дебилов сразу увольнять надо без права на вгстановление что другие знали.
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67
shturmina-katerina Нурик Нуриков Час назад
Начало конфликта не показано. Может и обошлось бы предупреждением, если бы девочка не начала права качать. Кто знает?

Как по мне, так лучше ушибы от полицейских, чем переломы, а то и смерть от сбившей машины.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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