При виде полицейских насильник попытался выпрыгнуть в окно, но отскочил от стекла, как мяч

Парнишка решил удрать от копов, однако у окна на этот счет были свои планы.
Курьезный случай при задержании произошел в Огайо (США). Персонал отеля, куда заселилась пара, обратил внимание на состояние женщины: она была какой-то "помятой" и явно нервничала. Сотрудник на ресепшн незаметно спросил, все ли у нее в порядке, и посетительница жестом попросила о помощи.
Когда прибыла полиция, постоялец открыл дверь. А вот то, что произошло дальше, удивило даже повидавших на своем веку копов. Заметно нервничая, парень сначала отвечал на вопросы копов, а затем решил сбежать. Однако стекло не разбилось, и с глухим стуком несостоявшийся беглец отлетел назад в комнату.
19-летний Онджре Деймон Джордж, по словам начальника полиции Скотта Ноэля, был арестован и обвинен в нападении, похищении и изнасиловании. Его спутницу, которая оказалась знакомой Ноэля, госпитализировали.
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