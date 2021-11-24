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При виде полицейских насильник попытался выпрыгнуть в окно, но отскочил от стекла, как мяч

При виде полицейских насильник попытался выпрыгнуть в окно, но отскочил от стекла, как мяч (2 фото)

Автор:
24 ноября 2021 11:53
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   задержание   неудача   побег   полиция   смешно   
1644
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Парнишка решил удрать от копов, однако у окна на этот счет были свои планы.

Курьезный случай при задержании произошел в Огайо (США). Персонал отеля, куда заселилась пара, обратил внимание на состояние женщины: она была какой-то "помятой" и явно нервничала. Сотрудник на ресепшн незаметно спросил, все ли у нее в порядке, и посетительница жестом попросила о помощи.


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Когда прибыла полиция, постоялец открыл дверь. А вот то, что произошло дальше, удивило даже повидавших на своем веку копов. Заметно нервничая, парень сначала отвечал на вопросы копов, а затем решил сбежать. Однако стекло не разбилось, и с глухим стуком несостоявшийся беглец отлетел назад в комнату.



19-летний Онджре Деймон Джордж, по словам начальника полиции Скотта Ноэля, был арестован и обвинен в нападении, похищении и изнасиловании. Его спутницу, которая оказалась знакомой Ноэля, госпитализировали.

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Метки: видео   задержание   неудача   побег   полиция   смешно   
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5  комментариев
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18k
SolomonA 52 минуты назад
Надо запретить публиковать цвет насильников!
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raael13 8 минут назад
Нужно было стрелять при задержании.
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Укротитель 6огдашек 44 минуты назад
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Leonid 49 минут назад
Это очень интересная новость
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