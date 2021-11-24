При виде полицейских насильник попытался выпрыгнуть в окно, но отскочил от стекла, как мяч

Когда прибыла полиция, постоялец открыл дверь. А вот то, что произошло дальше, удивило даже повидавших на своем веку копов. Заметно нервничая, парень сначала отвечал на вопросы копов, а затем решил сбежать. Однако стекло не разбилось, и с глухим стуком несостоявшийся беглец отлетел назад в комнату.