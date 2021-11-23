Столичный адвокат срубила человека на "зебре", и не сбавив скорости, ушла в точку

Московский адвокат Маргарита Хмелевская сбила пешехода на пешеходном переходе и скрылась с места ДТП.
Факт дорожно-транспортного происшествия имел место на Лобненской улице в Москве. Двое мужчин пересекали проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, когда одного из них сбил, летящий на всех парах, автомобиль Lexus, за рулём которого разместилась Хмелевская.
Мужчину буквально вышвырнуло на обочину. Он был госпитализирован с подозрением на перелом основания черепа. Виновница ДТП даже не сбавила скорость после столкновения.
Неясно к какому "Мастеру" спешила Маргарита, но наряду ДПС удалось её настигнуть лишь в получасе езды от места аварии — на улице Енисейской. Женщина заявила правоохранителям, что уехала за медицинской помощью. Комментировать произошедшее журналистам Хмелевская не сочла необходимым. Об этом сообщают в "Рамблер".
Как стало известно, юрист только в этом году привлекалась 34 раза за нарушение ПДД. При этом не все выписанные ей штрафы до сих пор оплачены. В 2000-х на уроженку посёлка Кедрового Иркутской области трижды подавали в суд за мошенничество жители Ейска, Один из заявителей утверждал, что Хмелевская обманула его на 30, другой — на 66, третий — на 150 тысяч рублей.
Напомним, что ранее сообщалось о ДТП, в котором пострадала актриса Елена Сафонова. В её автомобиль врезалась машина, за рулём которой сидела 21-летняя девушка. Выяснилось, что на владельце этого авто числятся около 70 штрафов, большая часть из которых - за превышение скорости.
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