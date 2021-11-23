Столичный адвокат срубила человека на "зебре", и не сбавив скорости, ушла в точку

Мужчину буквально вышвырнуло на обочину. Он был госпитализирован с подозрением на перелом основания черепа. Виновница ДТП даже не сбавила скорость после столкновения.

Неясно к какому "Мастеру" спешила Маргарита, но наряду ДПС удалось её настигнуть лишь в получасе езды от места аварии — на улице Енисейской. Женщина заявила правоохранителям, что уехала за медицинской помощью. Комментировать произошедшее журналистам Хмелевская не сочла необходимым. Об этом сообщают в "Рамблер".