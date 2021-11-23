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Столичный адвокат срубила человека на "зебре", и не сбавив скорости, ушла в точку

Столичный адвокат срубила человека на "зебре", и не сбавив скорости, ушла в точку (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2021 23:33
Сообщество : Аварии
Метки: Lexus   Москва   Россия   адвокат   видео   дтп   пешеход   столкновение   
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Московский адвокат Маргарита Хмелевская сбила пешехода на пешеходном переходе и скрылась с места ДТП.

Факт дорожно-транспортного происшествия имел место на Лобненской улице в Москве. Двое мужчин пересекали проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, когда одного из них сбил, летящий на всех парах, автомобиль Lexus, за рулём которого разместилась Хмелевская.

Мужчину буквально вышвырнуло на обочину. Он был госпитализирован с подозрением на перелом основания черепа. Виновница ДТП даже не сбавила скорость после столкновения.


Неясно к какому "Мастеру" спешила Маргарита, но наряду ДПС удалось её настигнуть лишь в получасе езды от места аварии — на улице Енисейской. Женщина заявила правоохранителям, что уехала за медицинской помощью. Комментировать произошедшее журналистам Хмелевская не сочла необходимым. Об этом сообщают в "Рамблер".




Как стало известно, юрист только в этом году привлекалась 34 раза за нарушение ПДД. При этом не все выписанные ей штрафы до сих пор оплачены. В 2000-х на уроженку посёлка Кедрового Иркутской области трижды подавали в суд за мошенничество жители Ейска, Один из заявителей утверждал, что Хмелевская обманула его на 30, другой — на 66, третий — на 150 тысяч рублей.


Напомним, что ранее сообщалось о ДТП, в котором пострадала актриса Елена Сафонова. В её автомобиль врезалась машина, за рулём которой сидела 21-летняя девушка. Выяснилось, что на владельце этого авто числятся около 70 штрафов, большая часть из которых - за превышение скорости.



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Метки: Lexus   Москва   Россия   адвокат   видео   дтп   пешеход   столкновение   
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4k
aleksei 15 минут назад
Класс! 34 за нарушения ПДД, в Европе после третьего штрафа забирают авто и водителя в тюрьму на 15-30 дней, плюс права забирают на 1-2 года и штраф 1500-3000€. А тут «нарушай не хочу»
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996
metrolog 15 минут назад
Теперь то присядет
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933
Довер Иванович 22 минуты назад
Таких тварей нужно сажать и забирать права пожизненно.
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919
Bonefacius Полчаса назад
"Женщина заявила правоохранителям, что уехала за медицинской помощью". Железобетонный аргумент, достойный высокого звания адвоката. А по телефону медицинскую помощь нельзя было вызвать? Или магнитные бури и вспышки на солнце помешали?
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888
Гремлин 36 минут назад
Мразина ещё и заставит мужика платить за повреждения жоповозки.
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3k
Ewgeny 42 минуты назад
Вашу мать, где талоны нарушений, как в СССР? Где изъятие транспортного средства, если не оплачены штрафы? Почему автомобиль не приравнен к оружию? Да много вопросов.
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2k
Frank Borman 43 минуты назад
Ну дык, она же адвокат. Отбрешется. А если успешный адвокат и денег много, то и отмажется. Тут к бабке не ходи - ее не тронут.
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414
Mr White Man 44 минуты назад
однака, фамилия сама за себя говорит :)
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