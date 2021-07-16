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В Москве на пересечении Садового кольца и Сретенки перевернулся военный грузовик

В Москве на пересечении Садового кольца и Сретенки перевернулся военный грузовик (2 фото + 2 видео)

Автор:
16 июля 2021 06:27
Сообщество : Аварии
Метки: Москва   Россия   армия   видео   дтп   камаз   перевернулся   сухпай   
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Гружёный КАМАЗ поворачивал на внешнюю сторону Садового кольца, накренился, начал вилять и опрокинулся.

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Метки: Москва   Россия   армия   видео   дтп   камаз   перевернулся   сухпай   
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62
kukaracha21 2 часа назад
Водила тот eщё каскадёр.
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Dlinnorykiy Полчаса назад
Канистра выпала,как кусок говна))
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9k
Serg Полчаса назад
да ладно вам, за рулем сидел soldat-normaliuss, что вы хотели ожидать от него

мой инструктор по вождению, всегда говорил мне: "Посмотри налево, посмотри направо - нет ли где армейского Урала"
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14k
Hairy. 59 минут назад
Отгребут все, от дибила за рулем до комчасти и выше, и поделом! До фарша на Садовом было рукой подать.

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