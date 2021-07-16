В Москве на пересечении Садового кольца и Сретенки перевернулся военный грузовик

Гружёный КАМАЗ поворачивал на внешнюю сторону Садового кольца, накренился, начал вилять и опрокинулся.
Как сообщает Telegram-канал "Mash", водитель совершавшего поворот гружёного автомобиля пытался его выровнять, но неудачно — завалился набок. По имеющимся данным, в ДТП никто не пострадал, экстренные службы на месте.
Внутренняя сторона Садового и ближайшие улицы застыли в пробке — открыта одна полоса. По сведениям источника, КАМАЗ двигался первым в колонне из двух автомобилей и был гружён сухими пайками.
UPD: тот же источник опубликовал сообщение, в котором отмечается, что большегруз поставили на все колёса, а коммунальные и экстренные службы продолжают работу, чтобы как можно быстрее разблокировать движение по Садовому кольцу.
Источник:
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мой инструктор по вождению, всегда говорил мне: "Посмотри налево, посмотри направо - нет ли где армейского Урала"