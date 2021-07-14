Суд вынес приговор Эдварду Билу за совершённое им в Москве ДТП

Эдуард Биль - таково настоящее имя блогера, сегодня выслушал приговор суда по делу о произошедшей ранее по его вине аварии в центре столицы.
Суд приговорил блогера к двум годам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на три года.
Эдварда Била признали виновным и осудили по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).
1 апреля по вине блогера в центре Москве произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей. В результате которого пострадало несколько человек, одна женщина была госпитализирована в тяжёлом состоянии и провела в коме несколько дней. Бил сразу признал вину и сделал заявление, о том, что раскаивается и сожалеет о произошедшем.
По сообщению источника, камеры видеонаблюдения, установленные по направлению движения осуждённого, зафиксировали, что блогер мчался со скоростью от 84 до 146 километров в час. После ДТП Эдуард Биль прошёл медицинское освидетельствование, в результате которого, следов алкоголя в его крови не обнаружено.
Как сообщает Telegram-канал "Mash", прокуратура Москвы намерена обжаловать приговор Эдварду Билу — в сторону ужесточения. Плюс к этому направит жалобу в Мосгорсуд на органы профилактики, своевременно не принявшие меры: блогеру раз за разом сходили с рук все его нарушения — до знаменитой аварии их насчитывалось сотни.
Ранее сообщались подробности этого ДТП и о то, что 3 апреля после предыдущего заседания блогер был отпущен из зала суда.
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не будьте столь наивными!)))))
Апокалипсец полнейший.
Эдик Биль это молдавский цыган.