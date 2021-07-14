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Суд вынес приговор Эдварду Билу за совершённое им в Москве ДТП

Суд вынес приговор Эдварду Билу за совершённое им в Москве ДТП (4 фото + 1 видео)

Автор:
14 июля 2021 23:54
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   Россия   Эдвард Бил   блогер   видео   дтп   приговор   суд   
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Эдуард Биль - таково настоящее имя блогера, сегодня выслушал приговор суда по делу о произошедшей ранее по его вине аварии в центре столицы.

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Метки: Москва   Россия   Эдвард Бил   блогер   видео   дтп   приговор   суд   
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18  комментариев
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33
Евгений Бородушкин 3 часа назад
надеюсь его следующий блог будет называться: Как я валю лес.
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247
Алексей Давыдов Евгений Бородушкин 3 часа назад
не будет такого блога. Мальчик месяцев 15 проведет в комфортабельном домике на "химии". С инетом, кухаркой и шлюхами!
не будьте столь наивными!)))))
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1k
zu4ara 42 минуты назад
Эдyаp Д Биль
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13k
Михаил Гривин 57 минут назад
400 раз он попадал на камеры с начала года! По несколько раз на дню его фоткали с превышением - и ничего не делали, так как тачка снята с учёта. Типа нет действительного номера - и ладно. Ну зачем его в розыск объявлять, он всего лишь носится по городу как в жопу ужаленный на тачке без документов, подумаешь, мелочи.
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11k
Великий Кормчий 2 часа назад
Откуда у нас в России такие ублюдские имена и фамилии?
Апокалипсец полнейший.
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255
korney Великий Кормчий 2 часа назад
Хвала великому кормчему?
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8k
kaboza 2 часа назад
епт...биомусор из молдавии...там че гандоны в дефиците, если такое УРОДилось?
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11k
Евгений 2 часа назад
По-хорошему следующий его стрим, должен быть уже с параши
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
5k
18k
Ego sum qui sum 3 часа назад
так Эдвард или Эдуард?
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5k
АлександрЧестный 3 часа назад
А почему у "синих" блогеров у которых больше 200 штрафов неоплаченных забирают права на 1.5 года (ловят которых)?
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14k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
Надо бы поправки в Кодекс внести: если подсудимый является блогером, тиктокером, инфлюенсером и прочим стримером, то это считается отягчающим обстоятельством - плюс 3 года к сроку.
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255
korney Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Да! Именно так "... и прочих агентов безопасной национальности"
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