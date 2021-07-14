Суд вынес приговор Эдварду Билу за совершённое им в Москве ДТП

Как сообщает Telegram-канал "Mash", прокуратура Москвы намерена обжаловать приговор Эдварду Билу — в сторону ужесточения. Плюс к этому направит жалобу в Мосгорсуд на органы профилактики, своевременно не принявшие меры: блогеру раз за разом сходили с рук все его нарушения — до знаменитой аварии их насчитывалось сотни.

Ранее сообщались подробности этого ДТП и о то, что 3 апреля после предыдущего заседания блогер был отпущен из зала суда.