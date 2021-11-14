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Последние минуты жизни отчаяного пешехода запечатлела камера наблюдения

Последние минуты жизни отчаяного пешехода запечатлела камера наблюдения (2 фото + 1 видео)

Автор:
14 ноября 2021 11:19
Сообщество : Аварии
Метки: Москва   видео   дтп   пешеход   тверская   
1727
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1
Пешеходные переходы были созданы для слабаков, настоящему камикадзе правила не писаны!

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Метки: Москва   видео   дтп   пешеход   тверская   
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22  комментария
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2k
OLD JOKER Час назад
Куда же так можно было спешить?
А ведь это чьи-то мамы, сёстры, дочери.
Собаки и то ...
Жаль дур.
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56
Demyen S Полминуты назад
Причина в глобальном изменении в ПДД. Раньше было - "Берегись автомобиля", теперь - "Уступи дорогу пешеходу". Вот у пешиков мания величия и развилась. Предупреждая хейт - передвигаюсь 50/50 за рулём и пешком. В обоих случаях предпочитаю уступать ибо лучше Дать Дорогу Дураку, чем быть правым но в гробу или на нарах.
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10k
Majul 9 минут назад
Две идиотки. Им надо, "значит тут и пойдем, а то разъездились, понимаешь". Отсутствие мозгов в головах этих кретинок = куча проблем у водилы
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559
vijilante 11 минут назад
Из-за этих конченых , мужику горя на всю жизнь отвалилось.
Вчера две такие у меня на глазах реально, из-под колёс в последнюю секунду выскочили.Водитель в столб врезался я ему "скорую" вызывал , а эти убежали.
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412
Driver 14 минут назад
Куда эти курицы смотрели ?!?! На них летит машина, они стоят !!!! Полагаю были вусмерть пьяные.
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56
Demyen S Driver 8 минут назад
Ночью, на мокром асфальте, где всё бликует от фар, уличных фонарей и рекламы не особо понятно где машина, а где фары отражаются. Т.ч. не факт что пьяные. Просто дуры.
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56
Demyen S 17 минут назад
если вторая не сдохнет - то водиле считай не повезло, а так придётся всю жизнь ей лекарства оплачивать...
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4k
livaneth 24 минуты назад
Как минимум водиле придется оплачивать лечение уцелевшей курицы. Как максимум поедет на химию. Потому, что у него средство повышенной опасности. А то, что женщины нарушили ПДД никого не заинтересует.
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139
ivan Полчаса назад
Больше всех жалко водителя.
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1k
閃光 43 минуты назад
Это наглядный пример не "как не стоит переходить дорогу", а лютого пздца, который творится в головах ОЧЕНЬ многих особей.
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1k
azuver 47 минут назад
Жаль девок.У водителя будет 100% геморрой.
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8k
кот базилий Час назад
Так себя ведут провинциалы, они привыкли ходить где в башку взбредет. Недавно видел - пузатый цыган или азер пересекал Таганскую площадь во главе выводка гордо выставив живот и матеря водителя, который сделал ему замечания. "твое какой дэло, иду гдэ хачу"
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2k
Sergius SPb Час назад
Водило в телефон втыкал или мчался 150 в час?
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Обидно, до финиша оставалось совсем чуть чуть
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