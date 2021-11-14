Последние минуты жизни отчаяного пешехода запечатлела камера наблюдения

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Пешеходные переходы были созданы для слабаков, настоящему камикадзе правила не писаны!
В Москве на Тверской улице в районе дома 22 две дамы поздним вечером решили сократить себе путь и быстренько перебежать дорогу в неположенном месте.
И все шло хорошо, но дойти до финала им не удалось. Водитель Volkswagenа несколько расстерялся когда понял, что на его пути стоят две женщины и затормозить не успел. Удар был такой силы, что пешеходов выбросило на другую полосу.
После такого удара одна из женщин скончалась на месте еще до приезда скорой помощи, а за жизнь второй до сих пор борются врачи.
Наглядный пример, как не стоит переходить дорогу в неположенном месте.
Наглядный пример, как не стоит переходить дорогу в неположенном месте.
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А ведь это чьи-то мамы, сёстры, дочери.
Собаки и то ...
Жаль дур.
Вчера две такие у меня на глазах реально, из-под колёс в последнюю секунду выскочили.Водитель в столб врезался я ему "скорую" вызывал , а эти убежали.