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На Юго-Западе Москвы Jaguar подрезал и врезался в автомобиль ДПС

На Юго-Западе Москвы Jaguar подрезал и врезался в автомобиль ДПС  (3 фото + 2 видео)

Автор:
27 апреля 2021 03:56
Сообщество : Аварии
Метки: jaguar   Москва   Россия   Юго-Запад   видео   дпс   дтп   подрезал   
2677
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Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.

Источник:

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Метки: jaguar   Москва   Россия   Юго-Запад   видео   дпс   дтп   подрезал   
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20  комментариев
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21
ЧиллиВилли 5 часов назад
Одним словом карма. Я думаю кроме маяков еще и пищалки работали. Что могу сказать водителю яги это джекпот парень
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2k
Mellivora 20 секунд назад
C ягуаристом-то вся ясно, вот вы бы тоже не стали смотреть в зеркало когда бы поворачивали через двойную сплошную? На парковке свободное место увидел.
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7k
djinn Минуту назад
ПОДРЕЗАЛ? Это теперь так называется?????
Я всегда думал что подрезать- это достаточно резко перестроиться в один из попутных рядов, заставив тормозить там едущего.
На видео же откровенный пиз...ец с пересечением сплошной
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62
Алексей Ш Минуту назад
Этот ДЕБИЛ был травмирован в мозг еще ДО АВАРИИ !!!
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1k
Р Х 9 минут назад
Зачем писать про Кутузовский? Там таксист уснул. А этот дебил просто привык так ездить, по своим правилам.
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11k
Евгений Полчаса назад
Вот такие уникальные правила езды - собираясь развернуться через сплошную - убедись что тебя не обгоняют по встречке. А ведь достаточно было бы до разворота доехать - и все бы остались целы.
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1k
mikhanych 45 минут назад
есть мнение, что водитель ягуара и дотаварии был сильно травмирован на всю голову
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723
GoInDown 46 минут назад
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6k
Игорь 52 минуты назад
а ведь раньше прокатывало.......
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841
Fiveatwork Час назад
Он просто привык так ездить. А тут не подфартило...
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11k
Агент Безопасной Национальности Час назад
"Jaguar, несмотря на двойную сплошную разметку начал разворот и подрезал машину ГИБДД, которая следовала с включёнными проблесковыми маячками в попутном направлении."
=====================
Мда...Это как на родной сестре триппер поймать
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1k
Дмитрий Эквадор Лоха Агент Безопасной Национальности 56 минут назад
мсье знает толк в извращениях...
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2k
Denis 2 часа назад
Только в России, выехав на встречу, можно получить удар сзади!
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13k
Jearom 2 часа назад
оторвали киске лапу..
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−78
Sweetie 3 часа назад
Обычный день в москвабаде. Там все так ездят
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6k
Игорь Sweetie 51 минуту назад
это тебе микола-собутыльник сказал?
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28k
a.fey 3 часа назад
Еще давно меня учили, перед тем, как повернуть налево, посмотри в зеркало.
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2k
Илья a.fey 2 часа назад
Через двойную сплошную?
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26k
Aqueronte Илья Час назад
Да, по пдд виноват тот кто выполняет маневр, и неважно кто то нарушает. Только обочечников это не касается, их за людей не считают. Во всех остальных случаях виноват тот кто начал маневр на убедившись в отсутствии помехи.
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35
Племянник Путина 4 часа назад
Торопились и успели )))
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