"Лишите ее прав!": участница конкурса красоты, сбившая Елену Сафонову в Москве, должна быть наказана

Вчера, 10 ноября, в столице в ДТП пострадала актриса Елена Сафонова. В ее автомобиль врезалась машина, за рулем которой сидела 21-летняя девушка. Выяснилось, что на владельце этого авто числятся около 70 штрафов, большая часть из которых - за превышение скорости.
В пресс-службе московской Госавтоинспекции происшествие оценили без эмоций: "На проспекте Мира у дома 44 произошло столкновение трех единиц транспорта. По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека". На самом деле, как утверждают эксперты, избежать аварии в той ситуации вряд ли бы удалось.
Момент аварии засняли камеры наружного видеонаблюдения, на кадрах которых видно, как водитель ВМW в какой-то момент резко перестраивается, подрезая Volvo, после чего вылетает на встречку и влетает в Hyundai, а затем в Volvo. В результате аварии пострадали три авто: и Hyundai, в котором находилась Елена Сафонова, и ВМW нарушителя, и Volvo.
Заслуженную артистку России Елену Сафонову, пострадавшую в аварии, госпитализировали в НИИ им. Склифосовского. У звезды кинокартины "Зимняя вишня" диагностированы переломы ребер, руки и надколенника.
Елена Сафонова
Пострадал и водитель "БМВ" - им оказалась 21-летняя жительница Красноярска Маргарита Рафальская, приехавшая в столицу около 2-х лет назад. По сообщениям в СМИ, Рафальская в прошлом окончила техникум промышленного сервиса и некогда победила на одном из региональных конкурсов красоты.
Маргарита Рафальская
После переезда в Москву она стала жить с молодым человеком, с которым на авто ездила по очереди. Официальным владельцем ВМW является отец парня Станислав Карноухов. Он заметил, что приобрел машину около двух лет назад, сразу подарил ее сыну и сам авто не пользовался. Мужчина подтвердил, что за рулем ВМW вполне могла находиться гражданская жена его сына.
Между тем, стало известно, что за неполные пару лет это авто "наездило" на несколько десятков (около 70) штрафов, и не все из них оказались оплаченными.
Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виктор Дерябкин считает, что подобных водителей нужно серьезно наказывать. И не штрафами, которые они все равно не оплачивают, а лишением водительских прав. «Трудно таких воспитать иначе», — поясняет Дерябкин.
Ужос просто. Эти малолетки вообще без башки. Кааак можно выскочить так на встречку?— Вячеслав (@3333vostok) November 10, 2021
А вы, уважаемые фишкяне, согласны с тем, что наказание для таких нарушителей ПДД должно быть серьезнее, чем штраф?
Источник:
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Ведь все штрафы бьются по базам.
Установите порог, к примеру в 20 штрафов.
После его пересечения, автоматически генерировать постановление об изъятии прав и вносить это в базу.
Мы же стремимся к цифровизации
Зарисовка из жизни - вчера забираю машину из сервиса BMV - рядом парочка- парень и девица, возраст чуть за двадцать. Крик, шум. Парень молчит, девица: А-а-а. Мы купили машину за 11 миллионов, вы обещали нам камеры (вероятно - косяк салона, предыстории не слышал). Мы ехали к вам их Химок полтора часа, вы обещали камеры. Дальше - истерика со слезами - "Мне завтра ехать, ставить машину на учет, я без камеры не могу парковаться, а-а-а. Занавес
Эти твари кругом, то на БМВ, то на Ведровере, то Кайен, то Гелик, и всем 25-ти нет. Это сколько километров членов надо отсосать, что бы купить себе такую машину, в человеческих ли это вообще силах....???
Помимо рейдов в отношении оборзевших черномазых обезьян, надо проводить видимо рейды ДПС в отношении сосущих члены обезьян, залипающих за рулём в айфонах и творящих дичь на дорогах....
подбешивают мудаки которые неумеют читать, а могут только картинки
Нарушил ПДД приходит штраф на 50 евро
дан срок на оплату, не оплатил, приходит второй штраф уже 75 евро,
опять срок на оплату, затем приходит новый уже на 150 евро, и снова не оплачиваешь, итог, тебе приходит уже письмо с коллекторской конторы с суммой на 250-300 евро, ты опять весь крутой и ничего не оплачиваешь.....значит коллекторы подают в суд и тебе уже вместе с судебными издержками надо оплачивать порядка 500 евро......всё как говорится элементарно....
кстати это за мелкие нарушения.
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Я себе такого в Эстонии даже представить не могу, уже после 5того был бы без прав, а после 6того без машины...
И хорошо бы было, что бы повреждённые машины после ремонта, не компенсировали из своего кармана разницу в стоимости, а подали бы иски о компенсации виновнику аварии.
Те, кто не водят по Москве-не поймут.
Я каждый будний день езжу на работу на каршеринге и почти каждый выходной на своей машине куда то мотаюсь. У меня за год 5 штрафов.
Правда мне 35 а не 20 и я не тупой