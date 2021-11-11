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"Лишите ее прав!": участница конкурса красоты, сбившая Елену Сафонову в Москве, должна быть наказана

"Лишите ее прав!": участница конкурса красоты, сбившая Елену Сафонову в Москве, должна быть наказана (7 фото)

Автор:
11 ноября 2021 07:41
Сообщество : Аварии
Метки: Елена Сафонова   аварии   авто   видео   выезд на встречку   дтп   шоу бизнес   
11586
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Вчера, 10 ноября, в столице в ДТП пострадала актриса Елена Сафонова. В ее автомобиль врезалась машина, за рулем которой сидела 21-летняя девушка. Выяснилось, что на владельце этого авто числятся около 70 штрафов, большая часть из которых - за превышение скорости.

В пресс-службе московской Госавтоинспекции происшествие оценили без эмоций: "На проспекте Мира у дома 44 произошло столкновение трех единиц транспорта. По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека". На самом деле, как утверждают эксперты, избежать аварии в той ситуации вряд ли бы удалось.


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Момент аварии засняли камеры наружного видеонаблюдения, на кадрах которых видно, как водитель ВМW в какой-то момент резко перестраивается, подрезая Volvo, после чего вылетает на встречку и влетает в Hyundai, а затем в Volvo. В результате аварии пострадали три авто: и Hyundai, в котором находилась Елена Сафонова, и ВМW нарушителя, и Volvo.


Заслуженную артистку России Елену Сафонову, пострадавшую в аварии, госпитализировали в НИИ им. Склифосовского. У звезды кинокартины "Зимняя вишня" диагностированы переломы ребер, руки и надколенника.

Елена Сафонова

Пострадал и водитель "БМВ" - им оказалась 21-летняя жительница Красноярска Маргарита Рафальская, приехавшая в столицу около 2-х лет назад. По сообщениям в СМИ, Рафальская в прошлом окончила техникум промышленного сервиса и некогда победила на одном из региональных конкурсов красоты.

Маргарита Рафальская

После переезда в Москву она стала жить с молодым человеком, с которым на авто ездила по очереди. Официальным владельцем ВМW является отец парня Станислав Карноухов. Он заметил, что приобрел машину около двух лет назад, сразу подарил ее сыну и сам авто не пользовался. Мужчина подтвердил, что за рулем ВМW вполне могла находиться гражданская жена его сына.


Между тем, стало известно, что за неполные пару лет это авто "наездило" на несколько десятков (около 70) штрафов, и не все из них оказались оплаченными.

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виктор Дерябкин считает, что подобных водителей нужно серьезно наказывать. И не штрафами, которые они все равно не оплачивают, а лишением водительских прав. «Трудно таких воспитать иначе», — поясняет Дерябкин.


А вы, уважаемые фишкяне, согласны с тем, что наказание для таких нарушителей ПДД должно быть серьезнее, чем штраф?

Источник:

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Метки: Елена Сафонова   аварии   авто   видео   выезд на встречку   дтп   шоу бизнес   
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18k
KOSTELLO 6 часов назад
Почему не автоматизировать данную систему?
Ведь все штрафы бьются по базам.
Установите порог, к примеру в 20 штрафов.
После его пересечения, автоматически генерировать постановление об изъятии прав и вносить это в базу.
Мы же стремимся к цифровизации
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1k
Бич Бичовский 36 секунд назад
В таком возрасте переломы это очень хреновая штука. Все изза того, что как обычно, баба педальки перепутала. За такие случаи, когда перепутал педальки и продожаешь гнать до победного, пока не врежешься, нужно сразу отбирать права пожизненно, потому что это потенциальный убийца и за руль ему нельзя вообще никак. Ну даже если ты перепутал педальки, ты же за долю секунды все равно поймешь, что сделал что-то не так. А вот такие случаи это пи*дец просто. Ну и 70 штрафов как вишенка на торте. Ну надо ужесточать эту всю херню же. Пусть каждый неоплаченный штраф растет в двойном размере после предыдущего, например. Накопилось сколько то штрафов за такой то период, минус права. Едешь без прав, отобрать машину, пусть с аукциона выкупает потом.
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17k
Vital Idol 12 минут назад
я вижу так решение проблемы - рафальская едет в свой Красноярск, Дерябкин в свой Ростов-на-Дону...заипали понаехавшие...
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10k
Джон Уик Полчаса назад
Предполагаю что она пошла на обгон и туфля при нажатии на газ застряла под педалью газа.
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4k
Сергей С 43 минуты назад
BMW головного мозга. Надеюсь парень с ней расстанется после такого.
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1k
Дмитрий Час назад
Сосалка красноярская..
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−33
дональд горби 2 часа назад
не все так однозначно
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875
taxcop 2 часа назад
Нет, автор, не согласен. В соответствии с нашей Конституцией (ст. 19) провозглашено равенство всех перед законом и судом. Для регулирования тяжести наказания в соответствующих кодексах установлены отягчающие и смягчающие обстоятельства. Эмоции в праве не применимы, ибо тогда оно превращается в беззаконие.
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1k
Дмитрий 2 часа назад
если катаются с неоплаченными штрафами, то что помешает им ездить без прав? нужны жесткие меры наказания или конфискация машины до уплаты всех штрафов. ок, пострадает владелец авто. н сам уже потом пусть разбирается с теми кому дал машину покататься. пусть отрабатывают
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918
Hallo FreeSpace 3 часа назад
Странно , как будто что-то случилось в салоне у нее ...
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2k
cfhfwby 3 часа назад
стопроцентно пиз@а пиСдела по телефону.
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7k
Игорь 3 часа назад
да видно прекрасно - проспала тормозящие впереди машины (или сидела в телефоне), на автомате ткнула газ вместо тормоза - результат на лице.
Зарисовка из жизни - вчера забираю машину из сервиса BMV - рядом парочка- парень и девица, возраст чуть за двадцать. Крик, шум. Парень молчит, девица: А-а-а. Мы купили машину за 11 миллионов, вы обещали нам камеры (вероятно - косяк салона, предыстории не слышал). Мы ехали к вам их Химок полтора часа, вы обещали камеры. Дальше - истерика со слезами - "Мне завтра ехать, ставить машину на учет, я без камеры не могу парковаться, а-а-а. Занавес
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50k
Вадим 3 часа назад
"Гражданская жена " на языке закона - сожительница
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1k
Ratibor 3 часа назад
Очередная тупорылая соска, инстаграмщица. Залипавшая в свой насосаный айфон за рулём насосаного БМВ...
Эти твари кругом, то на БМВ, то на Ведровере, то Кайен, то Гелик, и всем 25-ти нет. Это сколько километров членов надо отсосать, что бы купить себе такую машину, в человеческих ли это вообще силах....???
Помимо рейдов в отношении оборзевших черномазых обезьян, надо проводить видимо рейды ДПС в отношении сосущих члены обезьян, залипающих за рулём в айфонах и творящих дичь на дорогах....
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4k
Мухамедов Александр Ашурович 3 часа назад
я не очень понимаю по поводу штрафов, вот пример:
Нарушил ПДД приходит штраф на 50 евро
дан срок на оплату, не оплатил, приходит второй штраф уже 75 евро,
опять срок на оплату, затем приходит новый уже на 150 евро, и снова не оплачиваешь, итог, тебе приходит уже письмо с коллекторской конторы с суммой на 250-300 евро, ты опять весь крутой и ничего не оплачиваешь.....значит коллекторы подают в суд и тебе уже вместе с судебными издержками надо оплачивать порядка 500 евро......всё как говорится элементарно....
кстати это за мелкие нарушения.
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29k
Aleks 3 часа назад
Между тем, стало известно, что за неполные пару лет это авто "наездило" на несколько десятков (около 70) штрафов, и не все из них оказались оплаченными.
====
Я себе такого в Эстонии даже представить не могу, уже после 5того был бы без прав, а после 6того без машины...
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10k
Roy Batty 3 часа назад
По Красноярску пусть так катается, тупая лимитческая писта
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36k
Alex 3 часа назад
Вот ведь падла.
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6k
mr.Poher 4 часа назад
В общем. Выключить эмоции, включить ПДД и в целом закон. Наказать по закону!
И хорошо бы было, что бы повреждённые машины после ремонта, не компенсировали из своего кармана разницу в стоимости, а подали бы иски о компенсации виновнику аварии.
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9k
Васильевна 4 часа назад
Каким бы решение ни было, хотелось бы, чтобы люди умели абстрагироваться от звания или известности виновников и пострадавших.
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3k
Ivan 4 часа назад
70 штрафов, о ужас, 35 в год, 1 в 1,5 недели... Стоп, речь о Москве? Где в каждой заднице камера и штрафы за все? Да она-добропорядочный водитель!
Те, кто не водят по Москве-не поймут.
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