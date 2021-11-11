"Лишите ее прав!": участница конкурса красоты, сбившая Елену Сафонову в Москве, должна быть наказана

После переезда в Москву она стала жить с молодым человеком, с которым на авто ездила по очереди. Официальным владельцем ВМW является отец парня Станислав Карноухов. Он заметил, что приобрел машину около двух лет назад, сразу подарил ее сыну и сам авто не пользовался. Мужчина подтвердил, что за рулем ВМW вполне могла находиться гражданская жена его сына.

Между тем, стало известно, что за неполные пару лет это авто "наездило" на несколько десятков (около 70) штрафов, и не все из них оказались оплаченными.

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виктор Дерябкин считает, что подобных водителей нужно серьезно наказывать. И не штрафами, которые они все равно не оплачивают, а лишением водительских прав. «Трудно таких воспитать иначе», — поясняет Дерябкин.