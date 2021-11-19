Мошенник украл у пожилого мужчины шесть миллионов рублей

Потерпевшему 62 года. Аферист выманил у него все деньги, отложенные на старость.
Что случилось: мошенник позвонил 62-летнему мужчине и представился сотрудником полиции. Сообщил, что со счета пытается украсть деньги и надо остановить это. Срочно! Классическая схема обмана. К сожалению, ей до сих пор верят, особенно пожилые.
Мужчина тоже поверил. И перевел все сбережения на левые счета. Потом аферюга навешал ему еще больше «лапши» и убедил взять кредит на 300 тысяч рублей. Эти деньги потерпевший также перевел мошеннику. Атас…
На следующий день мужчина все-таки спохватился и обратился в полицию. На удивление, органы сработали «на отлично» — афериста задержали и сейчас собираются судить. Этому человекообразному 41 год, он безработный и на жизнь зарабатывает обманом стариков. Позорище.
Надеюсь, что пострадавшему удастся вернуть хотя бы часть своих денег. Должен же и в жизни случаться хеппи энд. Хотя бы изредка.
Источник:
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1. Мошенник одиночка? Таких не бывает ибо всю схему организовать одному человеку не под силу. Разве что это фраерок, который решил первый раз так заработать и ожидаемо попался. А если он стариков всю жизнь разводит то у него схема жизни классическая "Украл- Выпил - в тюрьму
2. Где вы видели чтоб выдавали кредит 300 косарей рублей не выходя из дому? И что такого нужно наплести чтобы вывести
3. Обычно пенсионеры копят на беззаботную старость на депозитных счетах, которые тоже не выходя из дому так просто не закрыть. А много ли стариков пользуются интернет банкингом?
4. Да, я понимаю что в статье не было указано как именно старик снял деньги (может он в банк пошел) но обычно мошенники рассчитывают на то что человек не пойдет в банк иначе там обмолвиться и банковские сотрудники его мигом протрезвят
6 лямов - точно не пенсионные от государства.