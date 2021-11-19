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Мошенник украл у пожилого мужчины шесть миллионов рублей

Мошенник украл у пожилого мужчины шесть миллионов рублей (3 фото)

Автор:
19 ноября 2021 19:08
Сообщество : Криминал
Метки: аферист   деньги   мошенник   обман   суд   
1385
3

Потерпевшему 62 года. Аферист выманил у него все деньги, отложенные на старость.

Что случилось: мошенник позвонил 62-летнему мужчине и представился сотрудником полиции. Сообщил, что со счета пытается украсть деньги и надо остановить это. Срочно! Классическая схема обмана. К сожалению, ей до сих пор верят, особенно пожилые.

Мужчина тоже поверил. И перевел все сбережения на левые счета. Потом аферюга навешал ему еще больше «лапши» и убедил взять кредит на 300 тысяч рублей. Эти деньги потерпевший также перевел мошеннику. Атас…

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На следующий день мужчина все-таки спохватился и обратился в полицию. На удивление, органы сработали «на отлично» — афериста задержали и сейчас собираются судить. Этому человекообразному 41 год, он безработный и на жизнь зарабатывает обманом стариков. Позорище.

Надеюсь, что пострадавшему удастся вернуть хотя бы часть своих денег. Должен же и в жизни случаться хеппи энд. Хотя бы изредка.

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Метки: аферист   деньги   мошенник   обман   суд   
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12k
net 2 часа назад
Вот вам и будущее наступило. Раньше в подворотне максимум кошелёк подрежут, теперь миллионы у дурачков выманивай нехочу. А главное в 90% случаев безнаказанно.
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1k
Denis 7 минут назад
На сказку больше похоже
1. Мошенник одиночка? Таких не бывает ибо всю схему организовать одному человеку не под силу. Разве что это фраерок, который решил первый раз так заработать и ожидаемо попался. А если он стариков всю жизнь разводит то у него схема жизни классическая "Украл- Выпил - в тюрьму
2. Где вы видели чтоб выдавали кредит 300 косарей рублей не выходя из дому? И что такого нужно наплести чтобы вывести
3. Обычно пенсионеры копят на беззаботную старость на депозитных счетах, которые тоже не выходя из дому так просто не закрыть. А много ли стариков пользуются интернет банкингом?
4. Да, я понимаю что в статье не было указано как именно старик снял деньги (может он в банк пошел) но обычно мошенники рассчитывают на то что человек не пойдет в банк иначе там обмолвиться и банковские сотрудники его мигом протрезвят
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61
Tupen Полчаса назад
Человек, имеющий шесть миллионов "на старость", должен иметь немного ума, отложенного на эту же старость.
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22k
Inter 36 минут назад
Не верю ни единому слову.
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309
Снежный Барс 54 минуты назад
Удивительно, что удалось поймать эту сволочь. Позитивная новость.
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14k
vikklu Час назад
62 года, вроде до маразма ещё далеко...
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28k
АнтонПолднев Час назад
Никогда такого не было и вот опять. Опять в нашей нищей стране нищего голодного пенсионера, который с помойки питается, обокрали на 6 лямов. Я не пенсионер. Зарплата вроде неплохая для нашей местности. Но 6 лямов в своей жизни я увижу разве что по телеку.
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4k
RRK Час назад
А говорят пенсы бедные, последний хрен без соли доедают))
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3
stariy06-1 2 часа назад
Мусора единиц вычисляют, большинство даже уголовные дела не заводят.
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3
stariy06-1 Дмитрий Час назад
Да заводят тоже не всегда, знаю не понаслышке, причём известно, куда ушли деньги, кто их обналичил тоже, наверняка.
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29
Сергей Дмитрий 59 минут назад
та же фигня была, когда у меня колеса сняли. весь двор в камерах, бери ворюг, не хочу. но блин тоже на жалость с папкой дел давили, прям один в один))
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1k
Oleg Biggpike 2 часа назад
явно ребенок писАл
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1k
Руслан 2 часа назад
Я уже ни раз и ни два задавался вопросом: как, бл@ть можно в течение нескольких дней перевести 6-7-47 миллионов с карты? Там везде лимит стоит на ежемесячный перевод. Заипут, если сумма более менее значительная - свыше 600К - попадаешь под финмониторинг и вообще на хрен блокирнут счёт. Тем более, если на новые реквизиты. А тут все истории про переводы в короткий срок миллионов и [мат] банки не реагируют. В доле?
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3
stariy06-1 Руслан Час назад
Скорей всего банки этому не препятствую, многомиллионные кредит по щелчку в смартфоне выдают, в банкомате можно снять наликом 3 миллиона, конкретно про альфа банк говорю
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29
Golos 2 часа назад
"Мошенник украл..." в названии -это неправильно, "Аферист выманил..."- это уже ближе к делу, а правильно "выживший из ума мужик сам отдал деньги." За 62 года придурок не усвоил что менты не сразу и заявление примут от потерпевшего, а уж заботиться о чужих бабках по своей инициативе это фантастика.
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