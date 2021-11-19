Мошенник украл у пожилого мужчины шесть миллионов рублей

Что случилось: мошенник позвонил 62-летнему мужчине и представился сотрудником полиции. Сообщил, что со счета пытается украсть деньги и надо остановить это. Срочно! Классическая схема обмана. К сожалению, ей до сих пор верят, особенно пожилые.

Мужчина тоже поверил. И перевел все сбережения на левые счета. Потом аферюга навешал ему еще больше «лапши» и убедил взять кредит на 300 тысяч рублей. Эти деньги потерпевший также перевел мошеннику. Атас…