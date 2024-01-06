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Московский почтальон годами приносил 84-летнему мужчине пенсию купюрами из «банка приколов»

Московский почтальон годами приносил 84-летнему мужчине пенсию купюрами из «банка приколов»

Автор:
06 января 2024 18:52
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   аферист   банк приколов   деньги   кража   купюры   мошенник   пенсионер   почтальон   
3612
4

Он обманул старика на 2 миллиона рублей.

Пенсионеру из Москвы приносили положенные ему деньги на дом. Дедушка пересчитывал купюры и складывал в сейф. За несколько лет накопилось 2 миллиона рублей.

Последнее многих удивляет - видимо, пенсионер был весьма обеспечен, раз не тратил ни рубля из этих денег.

А потом он дал 5-тысячную купюру соцработнице и попросил оплатить один из счетов. Та пошла в банк, там сразу выявили фальшивку. Оказалось, что все деньги в сейфе у старика были поддельными - почтальон приносил ему билеты «банка приколов», а настоящую пенсию прикарманивал.

Сейчас горе-почтальона ищет полиция. Ну а в сети продолжают обсуждать 84-летнего дедушку, который мог спокойно складывать пенсию в сейф и не парится по поводу трат.

И ещё один случай с фальшивками - уже курьёзный и из Казахстана. Житель города Аксай услышал от знакомого, что в местном магазине якобы хранится солидная сумма в долларах. Ночью он туда пробрался и свистнул целый чемодан «баксов». Камера зафиксировала, и как он лазил по помещению, и как уезжал на авто. На записи есть всё, вплоть до номеров машины.

На следующий день к нему пришли силовики, забрали кейс с поддельными долларами из местного «банка приколов», а горе-взломщика отправили под арест.

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Метки: Москва   аферист   банк приколов   деньги   кража   купюры   мошенник   пенсионер   почтальон   
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38  комментариев
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129k
БрОдЯгА 2 часа назад
Московский почтальон годами возвращался на место преступления и не боялся спалиться. А потом так вовремя слинял, что его теперь ищут.
Ничего глупее сегодня не слышал.
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9k
Franklin Benjamin 4 минуты назад
Какой-то мутью попахивает.
Ладно. Хрен с ним. Получал пенсию и не пользовался. Как вариант - есть квартира и дедушка жил на аренду. Пенсию не держал на карте, чтоб копить налом не доверяя банкам. У меня мать на карту пенсию перевела только лет 5 назад. А так тоже налом получала.
Но вот то, что ему регулярно таскали куклу...
Есть более реалистичный вариант. И не так давно читал в новостях похожий случай.
Внук выгреб заначку бабули и заменил на бумажки банка приколов.
Так что надо не только почтальона трясти.
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403
zu4ara 8 минут назад
Если бы я знал такую тему прикольную, тоже так сделал бы. Бляха муха, у меня все старые соседки ушлые капец...
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1k
Руслана Тарасова 14 минут назад
Итак имеем: пенсионера, которому приносят пенсию пятитысячные и купюрами и которые он не тратит и кладет в сейф. У меня дед, бабушка пенсионеры, пенсия у деда приличная, но сейфа нет, ибо есть для этого банк. Но дедушка из поста наверно очень старенький и ниxрена не понимает, раз желат наличку в пятитысячные купюрах. Но оказывается у него есть домработница. Не сиделка, а именно домработница, так написано. А это другой несколько уровень жизни и ее понимания. Есть идиот почтальон, который месяцами отдает подделки и не боится спалится. Суммируя все вышеизложенное - данный пост, лютый пиз@ежь.
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3k
Daimos 42 минуты назад
Такой почтальон мог спалиться в любой момент за первый же месяц. Искать надо среди родственников. У кого был доступ к сейфу.
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3k
Gusev 50 минут назад
Купюры этих приколов в киосках Роспечати продают, в открытую. Куда смотрит прокуратура?
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44k
Карандаш Час назад
Ага! Дед все эти годы святым духом питался и вдруг понадобилось оплатить счёт... Именно пятитысячной(он же пенсию только красненькими получал). Один дятел натрындит и из этого такую "сенсацию" раздуют.
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6k
Евгений Д Час назад
Это Какой то анекдот , но тупой анекдот
Пенсионер 2 года не пользовался деньгами ???
Но при этом такой бедный и не имеет карточки и ему приносят нал ??
Но зато есть сейф.
И в чем проблема найти почтальона этого, который ЯКОБЫ деньги разносил ему ???
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473
Zmey8838 Час назад
А я бы родственников деда в первую очередь бы проверил
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14k
кот базилий Час назад
Что то как то мутно все, почтальон хотел быстро сесть, но не получилось?
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34k
Юр21 Час назад
История мутная, там или хитрожопый внучёк менял деду деньжата, либо писдёж.
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235
Alex Roland 2 часа назад
Дак инфа то откуда - от Lenta.ru /// там и не такие "сказки" ...
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4k
Горожанин 2 часа назад
Олигархи, миллиардеры и прочие тунеядцы - коррупционеры, взяточники и мошенники. Ну, кто хочет добровольно помочь обманутому пенсионеру? Три шага вперёд!
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3k
Yus 2 часа назад
Ссылочка на помойку "лента.ру". Это та самая "лента", куда помнится полгода назад обращались все хакерские группировки, с обещанием поломать банковские сети Европы?
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28k
Matrosskin 2 часа назад
Странная история, вопросов на 2 млн... Почему в сейф, а на повседневные траты снимал что ли, прям вот всегда ? И все 10 лет ( а то и дольше) он ни разу к ним не присмотрелся ( тем более - 10 лет назад ему было 74, возраст вполне дееспособный). А почтальон проработал 10 лет и только этого деда обманывал. При этом каждый месяц рискуя спалиться ? Железные нервы у человека. Ну и на последок - соцработница не заметила сходу тоже ? Там же действительно нужно быть сильно невнимательным чтоб даже на ощупь не заметить... Что-то либо дед темнит, либо - кто-то из родственников подсуетился не дожидаясь наследства...
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132k
ЮрГен 2 часа назад
А мне вот интересно - на что дед жил все эти годы? Пенсию не тратил совсем? Да деда бы замели в первом же магазине и начался бы шухер с поиском "шутника" ! Так что всё это туфта.
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4k
poбт 2 часа назад
щаз бы жалеть дедушку которому было по*х*уй что он складывает в сейф
наверняка у жалельщиков и сейфа то нет, не говоря о том что туда и складывать нечего
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88k
Доктор Джонс 2 часа назад
Очень похоже на фейк и подставу, слишком много вопросов по факту...
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56k
Опиум для народа 2 часа назад
А мне вот интересно - а какой гнойный п"дор вообще разрешил продажу таких вот купюр?
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361
ruslan d Gusev 42 минуты назад
Ну у меня пенсионеры все кончились , но Батя помню на карту получал.
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361
ruslan d Товарищ 41 минуту назад
Ну ок , что же он ни разу эти деньги не пересчитал ? Не поверю , люди так не могут ...
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361
ruslan d Товарищ Полчаса назад
Нет , но вот ты бы смог годами получать пенсию , складывать в сейф и ни разу не пересчитать ?
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