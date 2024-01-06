Московский почтальон годами приносил 84-летнему мужчине пенсию купюрами из «банка приколов»

Он обманул старика на 2 миллиона рублей.
Пенсионеру из Москвы приносили положенные ему деньги на дом. Дедушка пересчитывал купюры и складывал в сейф. За несколько лет накопилось 2 миллиона рублей.
Последнее многих удивляет - видимо, пенсионер был весьма обеспечен, раз не тратил ни рубля из этих денег.
А потом он дал 5-тысячную купюру соцработнице и попросил оплатить один из счетов. Та пошла в банк, там сразу выявили фальшивку. Оказалось, что все деньги в сейфе у старика были поддельными - почтальон приносил ему билеты «банка приколов», а настоящую пенсию прикарманивал.
Сейчас горе-почтальона ищет полиция. Ну а в сети продолжают обсуждать 84-летнего дедушку, который мог спокойно складывать пенсию в сейф и не парится по поводу трат.
И ещё один случай с фальшивками - уже курьёзный и из Казахстана. Житель города Аксай услышал от знакомого, что в местном магазине якобы хранится солидная сумма в долларах. Ночью он туда пробрался и свистнул целый чемодан «баксов». Камера зафиксировала, и как он лазил по помещению, и как уезжал на авто. На записи есть всё, вплоть до номеров машины.
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На следующий день к нему пришли силовики, забрали кейс с поддельными долларами из местного «банка приколов», а горе-взломщика отправили под арест.
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Ничего глупее сегодня не слышал.
Ладно. Хрен с ним. Получал пенсию и не пользовался. Как вариант - есть квартира и дедушка жил на аренду. Пенсию не держал на карте, чтоб копить налом не доверяя банкам. У меня мать на карту пенсию перевела только лет 5 назад. А так тоже налом получала.
Но вот то, что ему регулярно таскали куклу...
Есть более реалистичный вариант. И не так давно читал в новостях похожий случай.
Внук выгреб заначку бабули и заменил на бумажки банка приколов.
Так что надо не только почтальона трясти.
Пенсионер 2 года не пользовался деньгами ???
Но при этом такой бедный и не имеет карточки и ему приносят нал ??
Но зато есть сейф.
И в чем проблема найти почтальона этого, который ЯКОБЫ деньги разносил ему ???
Почтальон он ведь лицо подотчетное и на такое вряд ли пошел бы