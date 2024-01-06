Московский почтальон годами приносил 84-летнему мужчине пенсию купюрами из «банка приколов»

Пенсионеру из Москвы приносили положенные ему деньги на дом. Дедушка пересчитывал купюры и складывал в сейф. За несколько лет накопилось 2 миллиона рублей.

Последнее многих удивляет - видимо, пенсионер был весьма обеспечен, раз не тратил ни рубля из этих денег.