Пирамида Рыкова и её последствия

Парнишка стал тратить наследство в сумме 200 тысяч рублей со свойственным юности безрассудством. Но и о благих делах не забывал: Рыков построил на свои средства храм в родном городе. Когда повзрослел, получил должность бургомистра, а затем возглавил Скопинский банк.

Решено было направлять часть доходов в городскую казну и тратить на благоустройство. Ещё часть отдавать на нужды благотворительности, а оставшееся использовать для прироста капитала.

Иван Гаврилович, оказавшись у руля, довольно быстро вывел финансовую структуру на новый уровень. Но этого ему показалось мало, и мужчина начал привлекать новых инвесторов, дав в местной газете объявление с обещаниями небывалых процентов по вкладам. Редакторы согласились на публикацию не просто так, а за солидный беспроцентный заём. Но дело пошло, люди несли сбережения в банк. И первые вкладчики действительно получали обещанные проценты.