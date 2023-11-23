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Пирамида Рыкова и её последствия

Пирамида Рыкова и её последствия

Автор:
23 ноября 2023 17:52
Сообщество : Банки и финансы
Метки: Иван Рыков   акция   банк   деньги   махинация   мошенник   обман   преступление   финансовая пирамида   
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Финансовые пирамиды появились в России задолго до Мавроди и приватизации. Идея создания такой структуры и необременительного заработка пришла жителю провинциального города Скопин Рязанской губернии.

В 1831 году в небогатой семье местных жителей родился мальчик Ваня. Родители рано умерли. И ребёнка взял на воспитание дядя. Который тоже вскоре ушёл из жизни, оставив 15-летнего подростка практически миллионером по тем временам.

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Парнишка стал тратить наследство в сумме 200 тысяч  рублей со свойственным юности безрассудством. Но и о благих делах не забывал: Рыков построил на свои средства храм в родном городе. Когда повзрослел, получил должность бургомистра, а затем возглавил Скопинский банк.

Решено было направлять часть доходов в городскую казну и тратить на благоустройство. Ещё часть отдавать на нужды благотворительности, а оставшееся использовать для прироста капитала.

Иван Гаврилович, оказавшись у руля, довольно быстро вывел финансовую структуру на новый уровень. Но этого ему показалось мало, и мужчина начал привлекать новых инвесторов, дав в местной газете объявление с обещаниями небывалых процентов по вкладам. Редакторы согласились на публикацию не просто так, а за солидный беспроцентный заём. Но дело пошло, люди несли сбережения в банк. И первые вкладчики действительно получали обещанные проценты.

Для привлечения новых инвесторов он выпустил ценные бумаги, которые не были обеспечены капиталом. А потом внушил общественности перспективы угольной отрасли в Скопине, которые в действительности были более чем скромные, и выпустил угольные акции.

Фактическая власть была полностью сосредоточена в руках Рыкова. Он победил на выборах градоначальника. Но совмещать две должности было нельзя, и он посадил вместо себя должника Николая Афонасова, чтобы через него контролировать важные моменты. Ревизорам подсовывал поддельные документы такого идеального качества, что долгие годы никто не подозревал о деятельности талантливого махинатора.

Но любой верёвочке приходит конец. Началом конца стали те самые акции «Акционерного общества Скопинских угольных копий». На место добычи выехал недоверчивый и скрупулёзный ревизор. И никаких богатых шахт там не обнаружил. В это же время в банк обратились вкладчики, обвинившие Рыкова в махинациях. Люди бросились за своими деньгами, но активы учреждения совершенно не соответствовали отчётам: средств на счетах не было.

Следствие длилось почти два года. За это время выяснилось, что за 20 лет существования банка его глава похитил порядка 12 миллионов рублей. И по  нашим временам сумма немалая, а для того периода это было что-то невероятное.

Рыков ожидаемо отправился на каторгу. В Сибирь уехали и два его заместителя. Верный бухгалтер сел в тюрьму на три года. Ещё пара задействованных в схеме чиновников отправилась в ссылку.

Почему неглупый Рыков не прервал деятельность и не сбежал, к примеру, за границу, где с таким состоянием можно было затеряться и доживать остаток жизни в роскоши? Вероятно, разум затуманили желание властвовать и банальная жадность, которая сгубила и более талантливых махинаторов, продолживших дело основателя первой русской пирамиды.

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Метки: Иван Рыков   акция   банк   деньги   махинация   мошенник   обман   преступление   финансовая пирамида   
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dm.star2011 57 минут назад
чёй то напомнило. шапку бы ему ещё.

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Горожанин 53 минуты назад
Извините за некое кощунство. Но, думаю, что граждане еврейской национальности, а также граждане либеральной ответственности (или безответственности) - пожалеют Рыкова. А может даже ещё и на посвященную ему мемориальную доску скинутся. Сейчас это в тренде.
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