Пожилая японка оплатила "русскому космонавту" возвращение на Землю, чтобы сыграть с ним свадьбу

Любви все возрасты покорны! 65-летняя дама из Японии влюбилась в русского, а потом узнала, что тот - "космонавт, застрявший на МКС". Ну как не вызволить милого из лап холодного космоса! Тем более, если он обещал жениться...
Уж казалось бы, в наш просвещенный век о мошенничестве и всевозможных разводах на деньги слышали даже младенцы. Однако до сих пор находятся люди, которые по доброй воле перечисляют аферистам кровно заработанное, а потом удивляются: как же так, разве всё было обманом?
Пожилая мадам, проживающая в префектуре Сига, познакомилась с незнакомцем в приложении LIine летом 2022 года. Он оказался русским, и был так мил! Пара долго общалась, и в конце концов мужчина признался, что влюбился. Вот только загвоздка заключается в том, что он космонавт, и с любимой их разделяет огромный бездушный космос. Но он готов поступиться работой и примчаться к своей ненаглядной на специальной ракете со спускаемым аппаратом. Правда, это дорого, т.к. экстренный вылет с МКС обходится в копеечку.
Мадам растрогалась и частями перевела на как бы невзначай указанный счет почти 4.4 млн йен (около $30 тыс.). Однако возникли непредвиденные сложности, и мужчине длительное время не удавалось оплатить ракету. Он несколько раз просил еще прислать ему денег, и спустя время женщина стала прозревать. А потом с подозрениями в афере обратилась в полицию. СМИ сообщают, что сейчас ведется расследование, правда, найдут ли правоохранители из Японии русского "космонавта", у многих вызывает сомнение.
Источник:
АНТИФИШКИ
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