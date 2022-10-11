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Пожилая японка оплатила "русскому космонавту" возвращение на Землю, чтобы сыграть с ним свадьбу

Пожилая японка оплатила "русскому космонавту" возвращение на Землю, чтобы сыграть с ним свадьбу

Автор:
11 октября 2022 09:29
Сообщество : Мошенничество
Метки: Обещал жениться   Япония   аферист   деньги   история из жизни   космонавт   мошенник   сайт знакомств   
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Любви все возрасты покорны! 65-летняя дама из Японии влюбилась в русского, а потом узнала, что тот - "космонавт, застрявший на МКС". Ну как не вызволить милого из лап холодного космоса! Тем более, если он обещал жениться...

Уж казалось бы, в наш просвещенный век о мошенничестве и всевозможных разводах на деньги слышали даже младенцы. Однако до сих пор находятся люди, которые по доброй воле перечисляют аферистам кровно заработанное, а потом удивляются: как же так, разве всё было обманом?


Пожилая мадам, проживающая в префектуре Сига, познакомилась с незнакомцем в приложении LIine летом 2022 года. Он оказался русским, и был так мил! Пара долго общалась, и в конце концов мужчина признался, что влюбился. Вот только загвоздка заключается в том, что он космонавт, и с любимой их разделяет огромный бездушный космос. Но он готов поступиться работой и примчаться к своей ненаглядной на специальной ракете со спускаемым аппаратом. Правда, это дорого, т.к. экстренный вылет с МКС обходится в копеечку.


Мадам растрогалась и частями перевела на как бы невзначай указанный счет почти 4.4 млн йен (около $30 тыс.). Однако возникли непредвиденные сложности, и мужчине длительное время не удавалось оплатить ракету. Он несколько раз просил еще прислать ему денег, и спустя время женщина стала прозревать. А потом с подозрениями в афере обратилась в полицию. СМИ сообщают, что сейчас ведется расследование, правда, найдут ли правоохранители из Японии русского "космонавта", у многих вызывает сомнение.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Обещал жениться   Япония   аферист   деньги   история из жизни   космонавт   мошенник   сайт знакомств   
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7  комментариев
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2k
SHAGREEN Полчаса назад
До чего Рогозин довел Роскосмос
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3k
мозгOFF 12 минут назад
Ух ты! Ах ты! Все мы космонахты!
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−17
Andrey 19 минут назад
Галкин ,ты что ли ?
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49k
dima423 41 минуту назад
на самом деле некоторые люди часто верят в нереальные вещи, и чем бредовее тем для них правдоподобнее))
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31k
Teodor 43 минуты назад
Ёп твою мать, ладно бы наша Фёкла поверила в эти бредни, но жительница "страны 22 века" - технологичной Японии..!? и после этого нам будут рассказывать сказки, что их унитаз умнее нашего МНС...
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7k
Echo 51 минуту назад
Ну здрасьте, его же частично мобилизировали спутники нато кошмарить.Честно честно
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