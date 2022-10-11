Пожилая японка оплатила "русскому космонавту" возвращение на Землю, чтобы сыграть с ним свадьбу

Уж казалось бы, в наш просвещенный век о мошенничестве и всевозможных разводах на деньги слышали даже младенцы. Однако до сих пор находятся люди, которые по доброй воле перечисляют аферистам кровно заработанное, а потом удивляются: как же так, разве всё было обманом?

Пожилая мадам, проживающая в префектуре Сига, познакомилась с незнакомцем в приложении LIine летом 2022 года. Он оказался русским, и был так мил! Пара долго общалась, и в конце концов мужчина признался, что влюбился. Вот только загвоздка заключается в том, что он космонавт, и с любимой их разделяет огромный бездушный космос. Но он готов поступиться работой и примчаться к своей ненаглядной на специальной ракете со спускаемым аппаратом. Правда, это дорого, т.к. экстренный вылет с МКС обходится в копеечку.