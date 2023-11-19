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Роковой герой-любовник влюбил в себя больше 50 молоденьких девушек. Но паренёк оказался с секретом

Роковой герой-любовник влюбил в себя больше 50 молоденьких девушек. Но паренёк оказался с секретом

Автор:
19 ноября 2023 19:16
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   аферист   герой-любовник   девушки   мошенник   обман   парень   
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Чтобы доказать ему искренность своих чувств, дамы перечисляли деньги и были готовы ради мачо на всё.

Все девушки попадали по одной схеме: получали сообщение в соцсетях от какого-то мужика. Тот знакомился с ними и начинал обхаживать. Как и положено аферистам, был романтичен и обходителен: окружал вниманием, писал именно то, что девушке хотелось бы прочитать, ну и всё в таком духе.

И недолюбленные дамы на это велись.

Потом начиналось: интернет-кавалер просил перевести деньги на благотворительность, купить разное барахло или поработать за бесплатно. Многие соглашались. А когда просили о встрече - парень сливался. Но самое интересное - иногда на назначенную встречу приходила его «сестра». Она рассказывала, что «брата» срочно куда-то вызвали и он попросил её прийти вместо него и объяснить ситуацию.

Как выяснилось, эта девушка и была роковым мачо. Таким макаром она нахлобучила более 50 девушек, а разоблачил её частный детектив, его наняли родственники одной из доверчивых барышень.

Теперь «брошенки» объединяются и хотят обращаться в полицию.

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Метки: Видео   аферист   герой-любовник   девушки   мошенник   обман   парень   
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10k
BarOb Час назад
Куры
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Двестиграмм 17 минут назад
Армяне это люди обманутые армянами
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5k
Lexx 17 минут назад
Ипать они убогие. Во всех смыслах.
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Горожанин 53 минуты назад
Ну, как женщина, все тонкости женской психологии знает, в том числе телесной. Немудрено, что охотно откликались))
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1k
Василич Час назад
Как выяснилось, эта девушка и была с яичками)
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August

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