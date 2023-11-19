Роковой герой-любовник влюбил в себя больше 50 молоденьких девушек. Но паренёк оказался с секретом

Чтобы доказать ему искренность своих чувств, дамы перечисляли деньги и были готовы ради мачо на всё.
Все девушки попадали по одной схеме: получали сообщение в соцсетях от какого-то мужика. Тот знакомился с ними и начинал обхаживать. Как и положено аферистам, был романтичен и обходителен: окружал вниманием, писал именно то, что девушке хотелось бы прочитать, ну и всё в таком духе.
И недолюбленные дамы на это велись.
Потом начиналось: интернет-кавалер просил перевести деньги на благотворительность, купить разное барахло или поработать за бесплатно. Многие соглашались. А когда просили о встрече - парень сливался. Но самое интересное - иногда на назначенную встречу приходила его «сестра». Она рассказывала, что «брата» срочно куда-то вызвали и он попросил её прийти вместо него и объяснить ситуацию.
Как выяснилось, эта девушка и была роковым мачо. Таким макаром она нахлобучила более 50 девушек, а разоблачил её частный детектив, его наняли родственники одной из доверчивых барышень.
Теперь «брошенки» объединяются и хотят обращаться в полицию.
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