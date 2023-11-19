Роковой герой-любовник влюбил в себя больше 50 молоденьких девушек. Но паренёк оказался с секретом

Все девушки попадали по одной схеме: получали сообщение в соцсетях от какого-то мужика. Тот знакомился с ними и начинал обхаживать. Как и положено аферистам, был романтичен и обходителен: окружал вниманием, писал именно то, что девушке хотелось бы прочитать, ну и всё в таком духе.

И недолюбленные дамы на это велись.