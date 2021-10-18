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Аферист украл у инвалидов 179 миллионов рублей

Аферист украл у инвалидов 179 миллионов рублей (2 фото)

Автор:
18 октября 2021 17:35
Сообщество : Криминал
Метки: инвалиды   криминал   мошенник   обман   паралимпийцы   протезы   сборная   суд   
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В числе потерпевших член паралимпийской сборной России.

Московский «бизнесмен», Валерий Перевозников, собирал заявки на изготовление протезов. Стоят они недешево, поэтому он предлагает своим клиентам оформить кредит. Полученные деньги мошенник тратил на возврат долгов, дорогие покупки и «красивую жизнь».

Он обманул больше 40 человек и не изготовил ни одного протеза. Среди его клиентов были: член паралимпийской сборной по волейболу, чемпионы мира и Европы.

Теперь он будет налаживать производство на зоне. Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к 12 годам колонии общего режима. Во время выступления в суде, «бизнесмен» раскаялся и полностью признал свою вину.

Еще бы не признал. Казалось бы — все, нащупали дно... Но оно снова оказалось пробито.

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Метки: инвалиды   криминал   мошенник   обман   паралимпийцы   протезы   сборная   суд   
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15  комментариев
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Bonefacius 46 минут назад
А что же фото "бизнесмена" не выложили? Страна должна знать своих героев в лицо.
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a_komolow 20 минут назад
""" Полученные деньги мошенник тратил на возврат долгов, дорогие покупки и «красивую жизнь»."""
Понятно! Денег у него уже нет и возвращать нечего!
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119k
arek14 Час назад
Как свидетельствует опрос ВЦИОМ, доброта и душевность - главные черты национального русского характера.
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161
Сергей Час назад
А за такие действия надо томоза так отбить, чтобы сам всю жизнь думал как сделать протез для себя из ножки табуретки
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8k
Андрей А Час назад
У нас один мэр в области йобнул 380 лямов, дали 8 лет, отсидел 3 года, вернул чуть больше 300 тысяч, вышел. Сейчас депутат
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272
bobobo Андрей А Час назад
А разве можно судимым в депутаты?
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272
bobobo Андрей А 41 минуту назад
Ну, опозиционерам разным же не дают. Говорят, с судимостью нельзя.
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4
Михайло Потапыч Час назад
Тоже мне новость. Профессиональные преступники только в кино с честью и совестью бывают. У реальных - ни мамы, ни папы.
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2k
Sergius SPb Час назад
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3k
Leo Час назад
Авторрр, а чуть больше информации?
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13k
Михалыч 2 часа назад
Казнить урода.
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8k
Перст Указующий 2 часа назад
вину признал, деньги не вернул
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