Аферист украл у инвалидов 179 миллионов рублей

Московский «бизнесмен», Валерий Перевозников, собирал заявки на изготовление протезов. Стоят они недешево, поэтому он предлагает своим клиентам оформить кредит. Полученные деньги мошенник тратил на возврат долгов, дорогие покупки и «красивую жизнь».

Он обманул больше 40 человек и не изготовил ни одного протеза. Среди его клиентов были: член паралимпийской сборной по волейболу, чемпионы мира и Европы.

Теперь он будет налаживать производство на зоне. Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к 12 годам колонии общего режима. Во время выступления в суде, «бизнесмен» раскаялся и полностью признал свою вину.