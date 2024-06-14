Женщина проиграла в казино деньги, собранные на выпускной 9-го класса

Версия с кражей денег показалась сомнительной другим представителям родительского комитета — и те обратились в полицию. Правоохранители выяснили, что средства с карты переводились на счет онлайн-казино.

Впоследствии женщина признала, что хотела заработать на "свободных" средствах. Общая сумма убытков — 11 тыс. гривен (почти 24 тысячи рублей)

12 июня следователи Житомирского районного управления полиции сообщили фигурантке о подозрении в совершении уголовных правонарушений.

"Полицейские Житомирского районного управления установили причастность 35-летней местной жительницы к не менее 14 случаев мошенничества. Она ввела в заблуждение родителей выпускников, израсходовав собранные для празднования средства", — говорится в публикации на странице полиции.

Сообщается, что, согласно законодательству Украины, подобные противоправные действия наказываются штрафом либо исправительными работами сроком до 2 лет, либо ограничением свободы сроком до 3-5 лет.