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Женщина проиграла в казино деньги, собранные на выпускной 9-го класса

Женщина проиграла в казино деньги, собранные на выпускной 9-го класса

Автор:
14 июня 2024 11:48
Сообщество : Мошенничество
Метки: в мире   выпускной   деньги   казино   мошенник   новости   обман   
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По данным полиции, правоохранители установили причастность 35-летней местной жительницы к не менее 14 случаям мошенничества. Были израсходованы средства, собранные на празднование.

Жительница Житомирской области состояла в родительском комитете одного из лицеев в Житомирской области. В конце мая в родительском чате она предложила взять на себя работу по организации выпускного.


Сообщила номер личной банковской карты, на которую родители переводили деньги, но спустя неделю, по ее словам, она стала жертвой мошенников: все собранные средства с карты исчезли.



Версия с кражей денег показалась сомнительной другим представителям родительского комитета — и те обратились в полицию. Правоохранители выяснили, что средства с карты переводились на счет онлайн-казино.

Впоследствии женщина признала, что хотела заработать на "свободных" средствах. Общая сумма убытков — 11 тыс. гривен (почти 24 тысячи рублей)

12 июня следователи Житомирского районного управления полиции сообщили фигурантке о подозрении в совершении уголовных правонарушений.

"Полицейские Житомирского районного управления установили причастность 35-летней местной жительницы к не менее 14 случаев мошенничества. Она ввела в заблуждение родителей выпускников, израсходовав собранные для празднования средства", — говорится в публикации на странице полиции.

Сообщается, что, согласно законодательству Украины, подобные противоправные действия наказываются штрафом либо исправительными работами сроком до 2 лет, либо ограничением свободы сроком до 3-5 лет.

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Метки: в мире   выпускной   деньги   казино   мошенник   новости   обман   
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5  комментариев
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Отвратительный Мужик Час назад
Хорошо, что в РФ эту куйню запретили. Помню в 2000х коллега квартиру проиграл в автоматы.
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Б.Касторский Час назад
В свое время сглупили убрав казино. Конечно цель была в доступных игровых автоматах, где проигрывали беднейшие. В итоге казино загнали по "зонам". И на место всего это пришло еще более доступное онлайн казино и ставки. С чем боролись в итоге? Чего добились? У нас ведь также с этой заразой.
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