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"Пухлый Казанова" обманул 300 человек со всей России более чем на 30 миллионов рублей

"Пухлый Казанова" обманул 300 человек со всей России более чем на 30 миллионов рублей

Автор:
22 марта 2024 18:11
Сообщество : Истории
Метки: Дмитрий Фролов   аферист   брачный аферист   девушки   деньги   любовь   мошенник   обманщик   
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Брачный аферист Дмитрий Фролов знакомился с одинокими дамами и обещал жениться, обеспечивать и любить. Но в итоге каждый раз пропадал с деньгами.

Последние 11 лет своей жизни Дмитрий Фролов жил под вымышленными именами, обманывая женщин по всей стране. Точное число жертв Казановы неизвестно, но полицейские смогли найти уже 24 женщины, которых обманул Дмитрий. У афериста одна и та же схема - он знакомился с одинокими дамами, обещал любовь и семью. Иногда на свидания приезжал на люксовом автомобиле (арендованном), и говорил, что у него небольшой бизнес. После недолгого знакомства он предлагал женщине купить новый автомобиль, а старый продать. Присылал видео с новыми авто, мужчина поторапливал перед продажей. Потерпевшая Марина рассказала, что Дмитрий отправил её домой за документами, а сам остался с деньгами от проданного авто в салоне.

"Водитель" отвез даму до места назначения и откланялся. На вопрос, почему он ее не ждет, ответил, что Фролов ему никакой не босс и нанял его только на два часа. На звонки взволнованной женщины Казанова больше никогда не отвечал. Испарился вместе с 2,5 млн рублей.

32-летняя Светлана из Санкт-Петеребурга объединилась с другими пострадавшими и отправилась в полицию. Фролова поймали благодаря Светлане. Та вычислила, где он купил виски, отправилась в магазин, сообщила в полицию.

Я уже не слежу за делом, если честно. Плевать на него. У меня в отличие от других продолжается жизнь. Была только одна очная ставка с Фроловым, где он клялся, что все вернет. Чувствую, что он в СИЗО весь свой будущий срок отсидит, потому что эпизодов мошенничества будет еще ого-го. Главное, что у меня все хорошо, - рассказала Светлана SPB.KP.RU.

На счету Фролова пока только 24 жертвы официально (но полицейские подозревают, что их мне менее 300), сумма ущерба от его действий составила 30,9 миллиона рублей. Он продавал машины и квартиры своих жертв, а потом скрывался с деньгами. Сейчас Дмитрий в СИЗО, откуда просит помощи.

Ваша честь, выпустите меня! Обо мне сам Бастрыкин знает. Буду сидеть у них на ступеньках СК хоть каждый день, чтобы отмечаться, - жалобно умолял он судью на заседании в Петербурге.

Сейчас Дмитрий Фролов в СИЗО, полицейские разыскивают его жертв по всей России. Учитывая количество преступлений, на волю он выйдет ещё не скоро.

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Метки: Дмитрий Фролов   аферист   брачный аферист   девушки   деньги   любовь   мошенник   обманщик   
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9  комментариев
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8k
V2.Smirnov Час назад
Как пухляш подобной внешности и возраста - авторитетно скажу: на встречах БЕЗ люксовой машины - в 99% перспектива семьи и детей женщин не интересует.
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284
Доцент 2 минуты назад
Бабы дуры - бабы @баный народ.
А мужик красава!
Он же не у нищебродок мелочь по карманам тырил.
Богатеньких дурёх на бабло выставлял.
На зоне у него наверняка будет респект и уважуха. А ещё, скорее всего, поделится личным опытом с молодыми сидельцами. И те, выйдя на волю, продолжат его дело. Так что держитесь лохушки - на каждого Остапа Бендера найдётся своя мадам Грицацуева .
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14k
KotSkripaley 14 минут назад
КАК? Я не понимаю, КАК на эту свинью жирную вообще женщины внимание обращали?
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831
Jay Freeman 42 минуты назад
Вот поэтому девушкам не стоит тянуть с выходом замуж. Потому что после 30 из них уже верёвки плести можно.
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783
Шурман 45 минут назад
Так про него репортаж был по нтв еще в прошлом году .
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1k
K_II_T 50 минут назад
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9k
Pravednik84 2 часа назад
Сотни девочек, что тупо жрут на "свиданиях"
Я не одобряю ни ЕГО, ни ИХ - всё говно!
Просто хочу увидеть их встречу))))
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17
PPP... 2 часа назад
Я дурак только Тр@хал...
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4849 постов (4637 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
351380



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