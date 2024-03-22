"Пухлый Казанова" обманул 300 человек со всей России более чем на 30 миллионов рублей

Последние 11 лет своей жизни Дмитрий Фролов жил под вымышленными именами, обманывая женщин по всей стране. Точное число жертв Казановы неизвестно, но полицейские смогли найти уже 24 женщины, которых обманул Дмитрий. У афериста одна и та же схема - он знакомился с одинокими дамами, обещал любовь и семью. Иногда на свидания приезжал на люксовом автомобиле (арендованном), и говорил, что у него небольшой бизнес. После недолгого знакомства он предлагал женщине купить новый автомобиль, а старый продать. Присылал видео с новыми авто, мужчина поторапливал перед продажей. Потерпевшая Марина рассказала, что Дмитрий отправил её домой за документами, а сам остался с деньгами от проданного авто в салоне.

"Водитель" отвез даму до места назначения и откланялся. На вопрос, почему он ее не ждет, ответил, что Фролов ему никакой не босс и нанял его только на два часа. На звонки взволнованной женщины Казанова больше никогда не отвечал. Испарился вместе с 2,5 млн рублей.