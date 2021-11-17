Под коньяком: в Красноярске сотрудника склада накрыло лавиной бутылок с алкоголем

Немало ужасных минут пережил работник склада алкогольной продукции, расположенного на улице Калинина в Октябрьском районе Красноярска, увидев, что гигантские стеллажи с коробками, полными бутылок падают прямо на него.

На кадрах видеозаписи с камер наблюдения видно, как сотрудник зала катит тележку по складскому помещению. Увидев, сходящую на него лавину, он пытается спастись, нырнув по соседний стеллаж, но срабатывает "эффект домино" и тот также начинает падать.