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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 20 постов • 2 подписчика подписаться
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Под коньяком: в Красноярске сотрудника склада накрыло лавиной бутылок с алкоголем

Под коньяком: в Красноярске сотрудника склада накрыло лавиной бутылок с алкоголем (1 фото + 2 видео)

Автор:
17 ноября 2021 21:44
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: 360подмосковье   алкоголь   видео   красноярск   рабочий   склад   стеллажи   
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На складе алкогольной продукции в Красноярске внезапно обрушившиеся стеллажи с алкоголем завалили рабочего. Инцидент попал на видео.

Немало ужасных минут пережил работник склада алкогольной продукции, расположенного на улице Калинина в Октябрьском районе Красноярска, увидев, что гигантские стеллажи с коробками, полными бутылок падают прямо на него.

На кадрах видеозаписи с камер наблюдения видно, как сотрудник зала катит тележку по складскому помещению. Увидев, сходящую на него лавину, он пытается спастись, нырнув по соседний стеллаж, но срабатывает "эффект домино" и тот также начинает падать.

На место ЧП выехали спасатели и полиция. Пострадавшего из под завалов достали, он выжил. С переломами его доставили в больницу.

Как сообщает Telegram-канале «Борус», владельцем склада является сеть магазинов «Разгуляйка». Предполагается, что обрушение стеллажей произошло из-за нарушения техники безопасности.

Источник:

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Метки: 360подмосковье   алкоголь   видео   красноярск   рабочий   склад   стеллажи   
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11  комментариев
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14k
vikklu 2 часа назад
Мужик явно в рубашке родился. Долгих лет ему.
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255
Снежный Барс 13 минут назад
В прямом смысле "накрыло"
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670
Mazter 18 минут назад
Видно же, что кто-то мышкой поводил и в том месте сразу пошло обрушение. Просто найти того кто поводил и наказать.
Чуваку скорейшего выздоровления.
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333
Максим Максимов Полчаса назад
у мужика хоть и переломов много, зато "анестезия" фонтаном сверху. Да и разных сортов
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30k
ACU900 40 минут назад
На одного безработного стало больше...
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333
Максим Максимов ACU900 Полчаса назад
на какого "безработного"? Уточните
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15k
Hairy. 43 минуты назад
Владелец склада и сети наверняка какой-нибудь местный ублюдок педрос.
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33k
Опаньки Час назад
больше он не пьет
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65k
Viktor 2 часа назад
Не прошло и пяти часов ...

https://old.fishki.net/video/4004066-raspleskalasy-sineva.htmlhttps://old.fishki.net/video/4004066-raspleskalasy-sineva.html
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