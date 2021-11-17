Под коньяком: в Красноярске сотрудника склада накрыло лавиной бутылок с алкоголем

На складе алкогольной продукции в Красноярске внезапно обрушившиеся стеллажи с алкоголем завалили рабочего. Инцидент попал на видео.
Немало ужасных минут пережил работник склада алкогольной продукции, расположенного на улице Калинина в Октябрьском районе Красноярска, увидев, что гигантские стеллажи с коробками, полными бутылок падают прямо на него.
На кадрах видеозаписи с камер наблюдения видно, как сотрудник зала катит тележку по складскому помещению. Увидев, сходящую на него лавину, он пытается спастись, нырнув по соседний стеллаж, но срабатывает "эффект домино" и тот также начинает падать.
На место ЧП выехали спасатели и полиция. Пострадавшего из под завалов достали, он выжил. С переломами его доставили в больницу.
Как сообщает Telegram-канале «Борус», владельцем склада является сеть магазинов «Разгуляйка». Предполагается, что обрушение стеллажей произошло из-за нарушения техники безопасности.
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Чуваку скорейшего выздоровления.
После такого стрессу наодворот напиваются.
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