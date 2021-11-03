Выпили, обнялись — потом воткнула нож в глаз. Женщина жестоко расправилась с собутыльником

А ничего не предвещало — сидели, «культурно выпивали», потом завязалась ссора...
Если возьмите статистику преступлений — очень многие из них совершаются «под градусом». В пьяном угаре человек совершает совершенно дикие и бессмысленные поступки — а когда трезвеет, даже не может объяснить: ну вот на кой черт ты это сделал?
Так и в этот раз: очередная «бытовуха» в Подольске. Жители дома позвонили в полицию и сообщили о шумной гулянке в одной из квартир. На место выехал наряд. Дверь в квартиру была открыта, в одной из комнат лежал мужчина с ножом в глазнице по самую рукоятку.
Как установили криминалисты, мертвым он провалялся около двух часов. Полицейские по горячим следам начали опрос жильцов и их сразу насторожило слишком «нервное» поведение ближайшей соседки убитого. Говорила сбивчиво, путалась в показаниях…
Она раскололась практически сразу — как сидели-выпивали, как начался конфликт — ни с чего, на пустом месте. Как не помня себя эта дура схватила со стола нож и воткнула в глаз собутыльнику. Ну и все — человек умер, а у нее впереди небо в клетку, на ближайшие N-лет.
Короче говоря — ребят, лучше не пейте, ну ее к черту, эту отраву. А если уж не получается не пить, то хотя бы умейте вовремя останавливаться. И сто раз подумайте, в какой компании распивать спиртное.
Пока еще не поздно.
Источник:
- Из-за коронавируса россияне стали пить меньше водки
- Женщина заживо сожгла спящего бомжа
- В России ужесточили наказание за аварии в нетрезвом виде
- "Ограбление века": в Дрездене обокрали сокровищницу на миллиард евро
- С утра выпил - весь день свободен + бомбический рецепт АлкоРоллов
Понравилось22
Смотря кто, с кем, когда и в меру ль пьет вино.
При соблюдении сих четырёх условий
Всем здравомыслящим вино разрешено!