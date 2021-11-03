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Выпили, обнялись — потом воткнула нож в глаз. Женщина жестоко расправилась с собутыльником

Выпили, обнялись — потом воткнула нож в глаз. Женщина жестоко расправилась с собутыльником (2 фото)

Автор:
03 ноября 2021 14:48
Сообщество : Криминал
Метки: Собутыльник   алкоголь   водка   женщина   нож   преступление   
948
2

А ничего не предвещало — сидели, «культурно выпивали», потом завязалась ссора...

Если возьмите статистику преступлений — очень многие из них совершаются «под градусом». В пьяном угаре человек совершает совершенно дикие и бессмысленные поступки — а когда трезвеет, даже не может объяснить: ну вот на кой черт ты это сделал?

Так и в этот раз: очередная «бытовуха» в Подольске. Жители дома позвонили в полицию и сообщили о шумной гулянке в одной из квартир. На место выехал наряд. Дверь в квартиру была открыта, в одной из комнат лежал мужчина с ножом в глазнице по самую рукоятку.

Как установили криминалисты, мертвым он провалялся около двух часов. Полицейские по горячим следам начали опрос жильцов и их сразу насторожило слишком «нервное» поведение ближайшей соседки убитого. Говорила сбивчиво, путалась в показаниях…

Она раскололась практически сразу — как сидели-выпивали, как начался конфликт — ни с чего, на пустом месте. Как не помня себя эта дура схватила со стола нож и воткнула в глаз собутыльнику. Ну и все — человек умер, а у нее впереди небо в клетку, на ближайшие N-лет.

Короче говоря — ребят, лучше не пейте, ну ее к черту, эту отраву. А если уж не получается не пить, то хотя бы умейте вовремя останавливаться. И сто раз подумайте, в какой компании распивать спиртное.

Пока еще не поздно.

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Метки: Собутыльник   алкоголь   водка   женщина   нож   преступление   
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8  комментариев
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2k
ddp Полчаса назад
Я бы по другому сказал:Если не умеете себя контролировать в пьяном виде или не умеете вовремя остановиться - НЕ ПЕЙТЕ!!!
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6k
Михаил 15 минут назад
20 лет как бросил, но .....косяки все равно как то образуются
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1k
Linusya 17 минут назад
вот за чем очередная пьяная поножовщина в фишках?
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5k
Станислав 20 минут назад
Синька - зло. Пейте красное винишко по бокальчику в удовольствие.
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11k
Kucher Полчаса назад
Вино запрещено, но есть четыре «но»:
Смотря кто, с кем, когда и в меру ль пьет вино.
При соблюдении сих четырёх условий
Всем здравомыслящим вино разрешено!
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2k
Чучело Мяучело Полчаса назад
Да синяки или так или иначе выпилятся, пусть, не жалко. Вот было бы досадно, если бы на симпозиуме по ядерной физике такое случилось.
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8k
кот базилий Полчаса назад
Последнее очень верно - "в какой компании".
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2k
Mowgley Полчаса назад
На первом фото на президента Молдавии похожа
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