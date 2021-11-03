Выпили, обнялись — потом воткнула нож в глаз. Женщина жестоко расправилась с собутыльником

Как установили криминалисты, мертвым он провалялся около двух часов. Полицейские по горячим следам начали опрос жильцов и их сразу насторожило слишком «нервное» поведение ближайшей соседки убитого. Говорила сбивчиво, путалась в показаниях…

Она раскололась практически сразу — как сидели-выпивали, как начался конфликт — ни с чего, на пустом месте. Как не помня себя эта дура схватила со стола нож и воткнула в глаз собутыльнику. Ну и все — человек умер, а у нее впереди небо в клетку, на ближайшие N-лет.

Короче говоря — ребят, лучше не пейте, ну ее к черту, эту отраву. А если уж не получается не пить, то хотя бы умейте вовремя останавливаться. И сто раз подумайте, в какой компании распивать спиртное.

Пока еще не поздно.

