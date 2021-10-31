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Красноярская полиция шедеврально поздравила россиян с Хэллоуином

Красноярская полиция шедеврально поздравила россиян с Хэллоуином (2 фото + 1 видео)

Автор:
31 октября 2021 09:58
Сообщество : Юмор
Метки: вампиры   красноярск   мошенники   полиция   ролик   социальная реклама   хэллоуин   
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Сотрудники красноярской полиции решили к Хэллоуину подготовить небольшой сюрприз – ролик о телефонных мошенниках. Видео не оставило равнодушным никого. Даже после того, как в официальном аккаунте ведомства в Инстаграм его удалили, оно все равно продолжает набирать популярность в сети.

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Метки: вампиры   красноярск   мошенники   полиция   ролик   социальная реклама   хэллоуин   
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6  комментариев
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53k
Dominus Полчаса назад
Праздник, который зародился в кельтской культуре, а после стал одним из самых популярных в Америке, не имеет ничего общего с Россией. К нам он пришёл в 90-е годы, как и многое западное, но до сих пор не приживается до конца. А команде МВД России лучше заняться делом .
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459
Сигизмунд Лазаревич 3 минуты назад
Это даже не ирония...
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560
Maxc 10 минут назад
Чтото не зашло
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546
vijilante Полчаса назад
Снять и поприкольнее можно было бы.
Какая-то казарменная постановка.
Впрочем,если это "черновой вариант" , то может ещё отредактируют...
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886
Довер Иванович Полчаса назад
[мат]!!! Истинно русский праздник "Холуин". Вообще [мат]ы. Буду ждать "Масленицу"
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