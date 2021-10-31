Красноярская полиция шедеврально поздравила россиян с Хэллоуином

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Сотрудники красноярской полиции решили к Хэллоуину подготовить небольшой сюрприз – ролик о телефонных мошенниках. Видео не оставило равнодушным никого. Даже после того, как в официальном аккаунте ведомства в Инстаграм его удалили, оно все равно продолжает набирать популярность в сети.
Креативная команда МВД России создала тематический ролик в жанре «социальной рекламы». Главным героем стал вампир, а телефонным мошенником назначили упыря, который представился сотрудником службы безопасности банка «Кровососущий авангард». Вампир оказался бдительным и на уловку мошенника не повелся.
Таким креативным способом сотрудники Управления МВД по Красноярскому краю решили поздравить граждан с Хэллоуином, но по ошибке перепутали даты и опубликовали ролик раньше положенного времени. Представитель полиции отметил, что в сети появился черновой вариант видео, в окончательном виде музыка в ролике должна была быть другой.
Пользователи социальных сетей уже заинтересовались бюджетом этого шедевра.
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Какая-то казарменная постановка.
Впрочем,если это "черновой вариант" , то может ещё отредактируют...