Локдаун заставил россиян тратить деньги на алкоголь, туры и сайты знакомств

Аналитики подсчитали: россияне, в период "карантинных каникул" активнее всего тратят деньги на алкоголь и сайты знакомств. Если уже до этого не израсходовали их на покупку туров и авиабилетов.
Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитый "локдаун", россияне устремились спасаться от одиночества на сайты знакомств.
Согласно исследованиям банка "Русский стандарт", на которые ссылается РИА Новости, чеки на такого рода онлайн услуги выросли с января по сентябрь 2021 года почти в два раза.
При этом, мотивация к виртуальным знакомствам у женщин явно выражена сильнее. Так, согласно подсчетам, за три квартала этого года в сравнении с 2020-м, общее количество операций с банковскими картами по оплате услуг сайтов знакомств у представительниц прекрасного пола увеличилось более чем в три раза, в то время как у мужчин только вдвое. Средний чек за одну покупку по карте в этом сегменте у женщин оказался немного выше, а именно 1657 рублей против 1563 рублей у мужчин.
Еще одной важной статьей расходов у россиян стал алкоголь. Траты в "тематических" московских магазинах, сразу перед "локдауном" подскочили на 70%, а в общем по России, на 50-60%. Средний чек при этом увеличился на 40%. Об том пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex.
К такому резкому росту спроса на спиртное привела информация о длинных выходных и возможном закрытии алкомаркетов на весь период "кавикул". Тревожные ожидания не оправдались, однако, купленный алкоголь явно не останется без внимания и будет употреблен по назначению.
Сразу после объявления нерабочих дней в ноябре, на 51% вырос спрос россиян на туры. Основными направлениями для отдыха в период локдауна стали Турция, Египет, Доминиканская республика и Куба.
На услуги салонов красоты траты выросли на 12% по сравнению с неделей ранее и на 20% по сравнению с прошлым годом, на услуги автосервисов, в частности, шиномонтажа, траты выросли на 13% и на 31% соответственно.
Траты на покупку электроники и бытовой техники поднялись на 8% (на 25% по сравнению с прошлым годом). А вот расходы на спорт россияне сократили. Спрос на спортзалы и фитнес-клубы упал на 31%, на кинотеатры на 30%.
Напомним, 20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы могут при необходимости ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.
Источник:
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Без абсолютных цифр оценить эту информацию сложно.
Например, в прошлом периоде какой-то услугой воспользовались 1000 человек, а сейчас 2000 тысячи. Рост в 2 раза, это много. Но 2000 тысячи человек на 145-миллионную страну, это ничего.
Или спрос россиян на туры. Всегда на ноябрьские, новогодние и майские праздники спрос на туры растет.
Так, что, что с чем сравниваем? А если сравнивать не с прошлым месяцем, а с доковидным периодом?