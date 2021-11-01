Локдаун заставил россиян тратить деньги на алкоголь, туры и сайты знакомств

Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитый "локдаун", россияне устремились спасаться от одиночества на сайты знакомств.

Согласно исследованиям банка "Русский стандарт", на которые ссылается РИА Новости, чеки на такого рода онлайн услуги выросли с января по сентябрь 2021 года почти в два раза.

При этом, мотивация к виртуальным знакомствам у женщин явно выражена сильнее. Так, согласно подсчетам, за три квартала этого года в сравнении с 2020-м, общее количество операций с банковскими картами по оплате услуг сайтов знакомств у представительниц прекрасного пола увеличилось более чем в три раза, в то время как у мужчин только вдвое. Средний чек за одну покупку по карте в этом сегменте у женщин оказался немного выше, а именно 1657 рублей против 1563 рублей у мужчин.