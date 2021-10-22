20+ фактов об алкоголе: забавных и не очень

Алкоголь существует тысячелетиями, и с ним связано множество фактов - интересных, забавных и не очень. Ученые для того и существуют, чтобы собирать разные факты и сообщать о них публике - а публика уже сама выбирает, как этими фактами распоряжаться и какой выбор делать в своей жизни. Узнаем несколько фактов об алкоголе, которыми поделились на Reddit.

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Степень сокращения гиппокампа — области мозга, связанной с памятью и мышлением, — связана с количеством выпитого алкоголя 0 Источник:

Персонаж Энни Уилкс в фильме “Мизери” по Стивену Кингу был олицетворением его тяжелой зависимости от кокаина и алкоголя 0 Источник:

Младенцы, чьи родители употребляют алкоголь, в два раза чаще умирают от СВДС - синдрома внезапной детской смерти 0 Источник:

Смешивание алкоголя с кокаином запускает химическую реакцию в печени, производя кокаэтилен - сложный эфир, подобный кокаину. Он гораздо более токсичен, и многие случаи летального исхода от передозировки могут быть связаны с кокаэтиленовым отравлением 0 Источник:

Одной австралийской пивной компании пришлось изменить дизайн пивной бутылки, потому что самцы златок (насекомых) спаривались с бутылкой, думая, что это самка. Эту странность заметили два биолога в 1983 году 0 Источник:

"Кресло дьявола" - скамья у могилы на кладбище в Кассадаге, США. По местной легенде, закрытое пиво, оставленное на скамье, к утру опустеет - его выпьет дьявол 0 Источник:

В Чехии пиво в пабах дешевле воды и других напитков 0 Источник:

Однажды в Германии наняли специального городского глашатая. Тот просил местное население не испражняться в реку каждый раз, когда ее воду берут для приготовления пива 0 Источник:

В 1814 году в Лондоне случился "пивной потоп" - промышленная катастрофа, вызвавшая целое цунами пива после того, как в местной пивоварне разбился гигантский чан. Потоп унес жизни по меньшей мере 8 человек 0 Источник:

Во время съемок фильма "Чудаки 3D" вся команда запретила пиво на съемочной площадке, чтобы помочь Стиву-О с алкогольной зависимостью 0 Источник:

Румынский политик-алкоголик Георге Кицу в пьяном виде посетил стоматолога, и ему удалили все зубы 0 Источник:

Пьяный мужчина убил собаку Авраама Линкольна, Фидо, через несколько месяцев после убийства хозяина 0 Источник:

В США в ночь перед Днем благодарения в авариях в нетрезвом виде погибает больше людей, чем на Рождество 0 Источник:

Фетальный алкогольный синдром - состояние у ребенка, возникающее в результате воздействия алкоголя во время беременности матери. Оно вызывает повреждение мозга и проблемы с ростом 0 Источник: Состояние обнаружили в только в середине 70-х, а в 1988 году CDC определили, что пятая часть женщин пила во время беременности.

В середине 1800-х годов американцы выпивали огромное количество алкоголя - эквивалент 26 литров чистого этанола на человека в год 0 Источник:

Пузырьки в шампанском - это распределённый в базовом (тихом) вине углекислый газ, что появляется в результате вторичной ферментации. Они появляются после добавления дрожжей и сахара - дрожжи поглощают сахар, выделяя углекислый газ 0 Источник:

Уровень смертности, связанной с алкоголем, в 2019 году был самым высоким с 1910-х годов 0 Источник:

Исследование, проведенное в 195 странах за период 26 лет, показало, что безопасного уровня потребления алкоголя не существует 0 Источник: Ученые признали, что умеренное употребление алкоголя может защитить от заболеваний сердца, но обнаружили, что риск рака и других заболеваний перевешивает эти плюсы.

В 2004 году тайваньская женщина умерла после 12-часового пребывания в ванне, наполненной 40 % этанолом. Содержание алкоголя в ее крови составляло 1,35 % 0 Источник: Говорят, она сделала это в отчаянии во время эпидемии SARS.

Алкоголь темного цвета с большей вероятностью вызывает головную боль, чем "чистый" алкоголь 0 Источник: Ученые провели исследование, где участники выпили равное количество алкоголя - водку и бурбон. 33 % любителей бурбона сообщили о головной боли на следующий день, в то время как только у 3 % людей, выпивших водку, было похмелье.