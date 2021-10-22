FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4120 постов • 973 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты 
20+ фактов об алкоголе: забавных и не очень

20+ фактов об алкоголе: забавных и не очень (22 фото)

Автор:
22 октября 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: алкоголизм   алкоголь   жизнь   интересное   подборка   спирт   факты   фото   
1281
22
Алкоголь существует тысячелетиями, и с ним связано множество фактов - интересных, забавных и не очень. Ученые для того и существуют, чтобы собирать разные факты и сообщать о них публике - а публика уже сама выбирает, как этими фактами распоряжаться и какой выбор делать в своей жизни. Узнаем несколько фактов об алкоголе, которыми поделились на Reddit.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: алкоголизм   алкоголь   жизнь   интересное   подборка   спирт   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
hairov Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
SerGProS 5 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
327
Мурчелло 43 минуты назад
Плодовые мухи, которые регулярно вдыхают пары алкоголя, с каждым разом все дольше достигают состояния опьянения. Кроме того, известно, что после сильного опьянения самцы мух проявляют признаки гомосексуализма.
----------------------------------
Раньше не пил,теперь вообще не буду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
alexis Час назад
Сравнивать водку с бурбоном? С этим кукурузным пойлом? Им надо было изучить историю появления этого шмурдилова.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Учителя, которые нашли подход к своим ученикам Учителя, которые нашли подход к своим ученикам 25 любопытных графиков обо всем на свете, которые откроют для вас что-то новое 25 любопытных графиков обо всем на свете, которые откроют для вас что-то новое 20+ любопытных фотографий обо всем на свете 20+ любопытных фотографий обо всем на свете 20+ любопытных фактов из истории, которые покажут мир с другой стороны 20+ любопытных фактов из истории, которые покажут мир с другой стороны Как выглядят тюрьмы в разных странах Как выглядят тюрьмы в разных странах В Минздраве рассказали, сколько нужно времени, чтобы вылечить алкоголизм Ефремова В Минздраве рассказали, сколько нужно времени, чтобы вылечить алкоголизм Ефремова
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1672



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Это наша земля!": цыган пробил волгоградке голову после ее замечания
1
136
"Это наша земля!": цыган пробил волгоградке голову после ее замечания
Кто мог сыграть 17 персонажей «Гарри Поттера», если бы эти фильмы снимали в СССР
0
105
Кто мог сыграть 17 персонажей «Гарри Поттера», если бы эти фильмы снимали в СССР
Набирающие популярность в сообществах
Секрет идеального безе
3
17
Секрет идеального безе
Прекратите это немедленно! Власти Австралии заплатят жертвам семейного насилия 3700$
0
30
Прекратите это немедленно! Власти Австралии заплатят жертвам семейного насилия 3700$
Марианна уже не та: что стало с лицом сериальной звезды Вероники Кастро (21 фото)
Марианна уже не та: что стало с лицом сериальной звезды Вероники Кастро (21 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Они не продавали нам рыбов и те засохли!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#Россия#автомир#животные#авто аварии#кино#фотографии#в мире#искусство
#Юмор#факты#люди#история#Ynews#познавательно#СССР#прикольные#актеры#спорт
#интересно#подборка#автомобили#дтп#аварии#Разное#сша#природа#забавно#интересное

На что жалуетесь?

Вернуться