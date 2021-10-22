20+ фактов об алкоголе: забавных и не очень

1281
22
Алкоголь существует тысячелетиями, и с ним связано множество фактов - интересных, забавных и не очень. Ученые для того и существуют, чтобы собирать разные факты и сообщать о них публике - а публика уже сама выбирает, как этими фактами распоряжаться и какой выбор делать в своей жизни. Узнаем несколько фактов об алкоголе, которыми поделились на Reddit.
Степень сокращения гиппокампа — области мозга, связанной с памятью и мышлением, — связана с количеством выпитого алкоголя
Персонаж Энни Уилкс в фильме “Мизери” по Стивену Кингу был олицетворением его тяжелой зависимости от кокаина и алкоголя
Младенцы, чьи родители употребляют алкоголь, в два раза чаще умирают от СВДС - синдрома внезапной детской смерти
Смешивание алкоголя с кокаином запускает химическую реакцию в печени, производя кокаэтилен - сложный эфир, подобный кокаину. Он гораздо более токсичен, и многие случаи летального исхода от передозировки могут быть связаны с кокаэтиленовым отравлением
Одной австралийской пивной компании пришлось изменить дизайн пивной бутылки, потому что самцы златок (насекомых) спаривались с бутылкой, думая, что это самка. Эту странность заметили два биолога в 1983 году
"Кресло дьявола" - скамья у могилы на кладбище в Кассадаге, США. По местной легенде, закрытое пиво, оставленное на скамье, к утру опустеет - его выпьет дьявол
Однажды в Германии наняли специального городского глашатая. Тот просил местное население не испражняться в реку каждый раз, когда ее воду берут для приготовления пива
В 1814 году в Лондоне случился "пивной потоп" - промышленная катастрофа, вызвавшая целое цунами пива после того, как в местной пивоварне разбился гигантский чан. Потоп унес жизни по меньшей мере 8 человек
Во время съемок фильма "Чудаки 3D" вся команда запретила пиво на съемочной площадке, чтобы помочь Стиву-О с алкогольной зависимостью
Румынский политик-алкоголик Георге Кицу в пьяном виде посетил стоматолога, и ему удалили все зубы
Пьяный мужчина убил собаку Авраама Линкольна, Фидо, через несколько месяцев после убийства хозяина
В США в ночь перед Днем благодарения в авариях в нетрезвом виде погибает больше людей, чем на Рождество
Фетальный алкогольный синдром - состояние у ребенка, возникающее в результате воздействия алкоголя во время беременности матери. Оно вызывает повреждение мозга и проблемы с ростом
Состояние обнаружили в только в середине 70-х, а в 1988 году CDC определили, что пятая часть женщин пила во время беременности.
В середине 1800-х годов американцы выпивали огромное количество алкоголя - эквивалент 26 литров чистого этанола на человека в год
Пузырьки в шампанском - это распределённый в базовом (тихом) вине углекислый газ, что появляется в результате вторичной ферментации. Они появляются после добавления дрожжей и сахара - дрожжи поглощают сахар, выделяя углекислый газ
Исследование, проведенное в 195 странах за период 26 лет, показало, что безопасного уровня потребления алкоголя не существует
Ученые признали, что умеренное употребление алкоголя может защитить от заболеваний сердца, но обнаружили, что риск рака и других заболеваний перевешивает эти плюсы.
В 2004 году тайваньская женщина умерла после 12-часового пребывания в ванне, наполненной 40 % этанолом. Содержание алкоголя в ее крови составляло 1,35 %
Говорят, она сделала это в отчаянии во время эпидемии SARS.
Алкоголь темного цвета с большей вероятностью вызывает головную боль, чем "чистый" алкоголь
Ученые провели исследование, где участники выпили равное количество алкоголя - водку и бурбон. 33 % любителей бурбона сообщили о головной боли на следующий день, в то время как только у 3 % людей, выпивших водку, было похмелье.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 25 любопытных графиков обо всем на свете, которые откроют для вас что-то новое
- 20+ любопытных фотографий обо всем на свете
- 20+ любопытных фактов из истории, которые покажут мир с другой стороны
- В Минздраве рассказали, сколько нужно времени, чтобы вылечить алкоголизм Ефремова
- Как выглядят тюрьмы в разных странах
Метки: алкоголизм алкоголь жизнь интересное подборка спирт факты фото
21
Понравилось21
Новости партнёров
----------------------------------
Раньше не пил,теперь вообще не буду.