«Эта обезьянка должна была выскочить»: пьяный пассажир такси возомнил себя барином

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Представляем вашему вниманию свежую серию о скандальных пассажирах в такси. На этот раз роли поменялись.
В Красноярске в аэропорту изрядно выпивший мужчина вызвал такси. За рулем была девушка, видимо, это изначально не понравилось мужчине, и он решил продемонстрировать, что клиент всегда прав. Началось все с того, что он, демонстративно снимая водителя на камеру, объяснил девушке, что она «обезьянкой должна была выскочить», принять его чемодан и погрузить его в багажник.
Решив, что этого недостаточно, хам принялся выяснять, как часто девушка моется. А когда она приоткрыла окно, чтобы хоть немного проветрить салон от его перегара заявил, что это покушение на здоровье пассажира.
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Всего одна дополнительная буква, а фраза заиграла другими красками.
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роли вроде не поменялись! всё так же пассажир дерьмо