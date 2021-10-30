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«Эта обезьянка должна была выскочить»: пьяный пассажир такси возомнил себя барином

«Эта обезьянка должна была выскочить»: пьяный пассажир такси возомнил себя барином (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 октября 2021 09:37
Сообщество : Таксисты
Метки: вези меня мразь   красноярск   обезьянка   такси   хамство   
895
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Представляем вашему вниманию свежую серию о скандальных пассажирах в такси. На этот раз роли поменялись.

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Метки: вези меня мразь   красноярск   обезьянка   такси   хамство   
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4
Игорь Час назад
Розовый телефон пассажира говорит о многом...)))
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7k
hetrick 8 минут назад
«Эта обезьянка должна была выскочить»: пьяный пассажир такси возомнил себя бариномПосмотреть
«Эта обезьянка должна была выскочить»: пьяный пассажир такси возомнил себя барином
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5k
Pashuta 13 минут назад
Вези меня, я мразь.... ))))
Всего одна дополнительная буква, а фраза заиграла другими красками.
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168
Алексей Маз 15 минут назад
Он из этикетки выпитого получил сведения, что водитель обязан ему чУмодан укладывать?) А ей надо было его самого в багажник положить и так и везти)
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1k
Вадик Бондаренко 18 минут назад
Надо ему фиксатор поправить)
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1k
Вадик Бондаренко 19 минут назад
Чмошник
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6k
SR 24 минуты назад
Сколько быдла развелось...
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39
mylox Полчаса назад
Как я понял, скандал разгорелся из-за того, что таксист(ка) не забрала у него вещи и не положила в багажник. Так это работа водителя такси и по моему он прав. Сам в такси 7 лет, и знаю о чём говорю. Женщинам не место в такси
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1
shumila2005 Полчаса назад
Выволочить бы его из машины, и [мат]...
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−11
madura.rodke 50 минут назад
По моему, Дед любви захотел))) Но либидо предусмотрительно пошло по альтернативному пути
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8k
Шамсуддин Час назад
<<Представляем вашему вниманию свежую серию о скандальных пассажирах в такси. На этот раз роли поменялись.>>
...

роли вроде не поменялись! всё так же пассажир дерьмо
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
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