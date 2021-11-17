Экс-помощник Силуанова погиб при взрыве боеприпаса в Волгограде

Бывший помощник министра финансов Силуанова был коллекционером и любителем оружия. Коробкин хранил дома большое количество снаряжения времён войны, амуниции и патронов. По сообщению СМИ, когда мужчина занялся обработкой боеприпаса, зажав его в слесарные тиски, тот сдетонировал. В результате Михаил Коробкин получил ранения, несовместимые с жизнью и скончался еще до прибытия неотложки.

Трагедия произошла 16 ноября на территории домовладения в СНТ "Центральный-2" в Советском районе Волгограда. На месте происшествия сотрудники полиции нашли патроны для оружия времен Великой Отечественной войны, порох.

Михаил Коробкин был помощником главы Минфина Антона Силуанова до 2019 года. Последние несколько лет проживал в Волгограде. На 67-летнего экс-помощника Силуанова в городе на Волге было задекларировано три квартиры и дом в Советском районе.