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Экс-помощник Силуанова погиб при взрыве боеприпаса в Волгограде

Экс-помощник Силуанова погиб при взрыве боеприпаса в Волгограде (1 фото)

Автор:
17 ноября 2021 10:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Силуанов   боеприпас   несчастный случай   смерть   трагедия   
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Михаил Коробкин попытался распилить боеприпас, зажатый в тиски, но что-то пошло не так.

Бывший помощник министра финансов Силуанова был коллекционером и любителем оружия. Коробкин хранил дома большое количество снаряжения времён войны, амуниции и патронов. По сообщению СМИ, когда мужчина занялся обработкой боеприпаса, зажав его в слесарные тиски, тот сдетонировал. В результате Михаил Коробкин получил ранения, несовместимые с жизнью и скончался еще до прибытия неотложки.


Трагедия произошла 16 ноября на территории домовладения в СНТ "Центральный-2" в Советском районе Волгограда. На месте происшествия сотрудники полиции нашли патроны для оружия времен Великой Отечественной войны, порох.


Михаил Коробкин был помощником главы Минфина Антона Силуанова до 2019 года. Последние несколько лет проживал в Волгограде. На 67-летнего экс-помощника Силуанова в городе на Волге было задекларировано три квартиры и дом в Советском районе.

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Метки: Ynews   Силуанов   боеприпас   несчастный случай   смерть   трагедия   
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29  комментариев
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57k
pynh 51 минуту назад
Коробкин хранил дома большое количество снаряжения времён войны, амуниции и патронов.

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2k
Заряд бодрости Полминуты назад
...и эти люди управляют государством...
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3k
Иван Минуту назад
На месте происшествия сотрудники полиции НЕ нашли патроны для оружия времен Великой Отечественной войны, порох. Иначе пришлось бы возбуждать уголовное дело по 222 УК РФ.
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345
pinbalist 2 минуты назад
Вот и всё что нужно знать об умственных способностях чинушей.
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798
Nikoha Salym 3 минуты назад
"занялся обработкой боеприпаса, зажав его в слесарные тиски"
Он его шлифовал что ли или взрыватель выкручивал ? И вообще, как дожил до 67 лет?


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2k
Сергей 6 минут назад
Вот вроде и новость скорбная,а на ум приходит,не в то время и не в том помещении пилил.
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−18
Бенчмарк 8 минут назад
почаще бы в путлеровском рейхе ! ...
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25k
Vazari 9 минут назад
Как не вовремя...Вот бы в 2018-м, на рабочем месте...
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1k
веселый просто 18 минут назад
- Он же взорвется.
- Не страшно, у меня еще есть
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16k
Василий Пирогов 19 минут назад
сказочный [мат]
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12k
Евгений 20 минут назад
Очередной этап кубка мира по распиливанию боеприпасов прошел успешно. Чемпион всех просто разорвал.
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233k
Rusbond 20 минут назад
"Эхо войны....."
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12k
ss 21 минуту назад
И эти люди находятся в руководстве страны!...
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1k
Irenne Mustafina 23 минуты назад
Героя дадут, нет?
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4k
Hemul_D 23 минуты назад
Ушел на пенсию а привычка пилить осталась.
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18k
babuby Полчаса назад
Шеф не учил его как правильно пилить, чтобы безопасно было?
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8k
Rus77 Полчаса назад
Жаль своего шефа гандона с собой не забрал...
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5k
Pravednik84 36 минут назад
Боеприпас то не пострадал?
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
28
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
10k
1k
Сергей Сергеев 42 минуты назад
Ну, тупой! Когда пацаном был, мы это эхо войны, у нас его великое множество было - Ржев рядом, в костер бросали. Было дело. Но распиливать???
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