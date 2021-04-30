В Израиле во время давки на религиозном празднике погибли 44 человека

Биньямин Нетаньяху объявил 2 мая Национальным днем траура.
В Израиле произошла одна из самых смертоносных катастроф среди гражданского населения. В ночь на пятницу десятки тысяч ультраортодоксальных иудеев праздновали Лаг ба-Омер на горе Мерон в Галилее. Одна из трибун не выдержала веса людей и обрушилась. Однако большинство израильтян погибли не под завалами, а из-за последовавшей паники и давки.
לכבוד התנא: עשרות אלפים בהדלקה המרכזית של תולדות אהרן שמרעידה את הההר מצד לצד pic.twitter.com/b2pMQsXv1z— משה ויסברג (@moshe_nayes) April 29, 2021
По последним данным, погибло 44 человека, 103 получили травмы различной степени тяжести. Число погибших, скорее всего, не окончательное - десятки пострадавших находятся в критическом состоянии.
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Как рассказали очевидцы, после обрушения трибуны люди ринулись к выходу. В узком центральном проходе кто-то упал, что привело к "эффекту домино". А другой проход между трибунами был заблокирован полицейскими, которые пытались обеспечить социальное дистанцирование. Им этого, конечно, не удалось.
הרגעים שאחרי האסון הכבד. המשטרה פרצה את הברזל לחלץ את האנשים pic.twitter.com/7jyBTa6Mrj— משה ויסברג (@moshe_nayes) April 29, 2021
«Конечно, нам говорили про ограничения. И все было подготовлено для приема куда меньшего числа людей: проходы непосредственно на само празднование были достаточно узкими, на два человека максимум. Из-за этого скапливались толпы, люди напирали друг на друга, а пускали небольшими группами. У выходов то же самое, хотя их, по сравнению с прошлыми годами, стало больше», - рассказал очевидец.
Ежегодное празднование на горе Мерон собирает от 300 до 500 тысяч паломников. Там находится могила Шимона бар Йохая, который написал книгу каббалы "Зоар". Также в этот день иудеи вспоминают, как в I веке закончилась эпидемия, унесшая 24 тысячи жизней учеников одного из главных учителей иудаизма - рабби Акивы. В этот праздник принято петь песни, веселиться и разжигать огромные костры.
גופות ההרוגים יוצאים באמבולנסים ממירון pic.twitter.com/BSGA4mFrXJ— משה ויסברג (@moshe_nayes) April 30, 2021
В связи с трагедией на горе Мерон в Израиле 2 мая объявили Национальным днем траура.
Мои соболезнования семьям погибших. Не знаю в чем там причина, но полиция явно не виновата .— Генри Квант (@Tpj8crnitLqY3xT) April 30, 2021
Новый взгляд на социальную дистанцию от ортодоксов Израиля... Сообщают о 38 погибших. Заставь дурака богу молиться...— Arealy (@arealy_ru) April 30, 2021
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Психология у людей везде одинакова, и эффект толпы действует, независимо от веры или нации.
Соболезнования родственникам погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим.
На всё божья воля, забрал кого захотел))
А потом русские возмущаются по всему инету почему их в общем не любят и презирают в мире... Вот после таких вот тупых комментов над трагедией чужой страны и народа там! Плевать на причины.
Из всех комментариев здесь, пока что только ОДИН оказался ЧЕЛОВЕКОМ и просто выразил свою жалость и явное сочувствие. Один, блин! Если что то не нравится, просто промолчите лучше, чем моральными тварями показать себя!
При том что не припоминаю ни одного поста вообще нигде где бы израильтяне массово так язвили и тем более тупо и просто низко по ублюдски злорадствовали трагедиям в России! Всегда!!! тонны сочувствующих комментов. Ибо израильтяне знают и понимают цену жизням и есть уважение к людям!
Но не в обратную почему то сторону от россиян... Вот так и вот в чем познается та или иная страна и народ в ней... Делаем вывод, что за народ в России...
евреев
Евреям, собирающимся стать родителями, будет очень полезно узнать о генетических заболеваниях, часто встречающихся среди евреев ашкенази. Эти заболевания включают:
Синдром Блума. Дети страдающие этим редким заболеванием рождаются очень маленькими и редко вырастают выше 1,5 метров. У них красная и очень чувствительная кожа на лице; различные патологические расстройства; они более подвержены инфекциям дыхательных путей и ушей, и у них выше риск заболевания определенными видами рака. Носителем является примерно один из 100 евреев ашкенази.
Синдром Канавана. Это заболевание, как правило, проявляется у детей в возрасте от 2 до 4 месяцев, и они начинают забывать ранее полученные навыки. Большинство детей умирает в возрасте до 5 лет. Носителем этого заболевания является один из 40 евреев ашкенази.
Кистозный фиброз. Кистозный фиброз заставляет тело вырабатывать густую слизь, накапливающуюся в основном в легких и пищеварительном тракте, что является причиной хронических легочных инфекций и задержки роста. Носитель – каждый 25-й еврей ашкенази.
Наследственная дизавтономия. Это заболевание влияет на функцию управления температурой тела, моторную координацию, речь, кровяное давление, стрессовые реакции, глотание, способность вырабатывать слезы и пищеварительные соки. Встречается у каждого 30-го еврея ашкенази.
Синдром Фанкони – тип C. Синдром Фанкони ассоциируется с невысоким ростом, недостаточностью костного мозга и предрасположенностью к лейкемии и прочим видам рака. У некоторых детей могут наблюдаться проблемы со слухом или умственная отсталость. Носитель – каждый 89-й еврей ашкенази.
Синдром Гоше – тип 1. Этим заболеванием страдает каждый 1000-й еврей ашкенази. Его симптомы обычно проявляются в зрелом возрасте. Больные страдают от болей в костях и суставах, чувствительны к переломам и другим патологиям, связанным с костной системой. Подвержены анемии, синякам и плохой свертываемости крови. Это заболевание в настоящий момент можно эффективно лечить с помощью ферментно-заместительной терапии. Носителем является каждый 12-й еврей ашкенази.
Муколипидоз IV (МЛ IV). МЛ IV одно из недавно открытых генетических заболеваний евреев. Оно вызывается накоплением вредных веществ по всему телу. Люди с МЛ IV страдают от различной прогрессирующей моторной и умственной недостаточности, начинающейся в возрасте примерно 1 года. Ранние признаки заболевания могут включать помутнение роговицы, косоглазие и дистрофию сетчатки. В данный момент известны пациенты с МЛ IV в возрасте от 1 года до 30 лет, но пока нет данных о продолжительности жизни этих больных. Также неизвестен процент людей, являющихся его носителем.
Болезнь Ниманна-Пика – тип А. Болезнь Ниманна-Пика – это нейродегенеративное заболевание, при котором в различных частях тела накапливается вредное количество жировых клеток. Симптомы включают потерю мозговых функций и увеличение печени и селезенки. Средняя продолжительность жизни детей, страдающих от этого заболевания, составляет 2-3 года. Носителем является каждый 90-й еврей ашкенази.
Болезнь Тея-Сакса (детский тип). Болезнь Тея-Сакса это самое известное генетическое заболевание евреев, поражающее примерно одного из 2,5 тысяч новорожденных. Дети с болезнью Тея-Сакса нормально развиваются до 4-6 месяцев, после чего их центральная нервная система начинает дегенерировать из-за недостатка необходимого гормона. Больные дети теряют все моторные навыки и становятся слепыми, глухими и немыми. Смерть обычно наступает в возрасте 4 лет. Позднее проявление болезни Тея-Сакса встречается реже, тогда болезнь прогрессирует медленнее и симптомы менее выражены. Носитель – каждый 25-й еврей ашкенази.
Перед предстоящим трудным решением может оказаться полезным обратиться к раввину. Многие ортодоксальные коммуны настаивают на предбрачном тестировании, чтобы отменить свадьбу двух носителей генетических заболеваний.
Евреи сефарды, чьи предки происходят из Испании, Португалии, Северной Африки и некоторых областей Средиземноморья, также страдают от определенных генетических заболеваний.
Они включают: бета-талассемию, семейную Средиземноморскую лихорадку, недостаток глюкоза-6-фосфат-дегидрогеназы и гликогеноза типа III.
Хотя эти генетические заболевания обычно не так страшны, как те, от которых страдают евреи ашкенази, они могут вызвать серьёзные проблемы со здоровьем и требуют лечения.
Ген бета-талассемии встречается у каждого 30-го выходца из Средиземноморья, тогда как каждый 5-7-й еврей из Северной Африки, Ирака, Армении и Турции несет ген наследственной Средиземноморской лихорадки. Ген гликогеноза типа III встречается у каждого 35-го североафриканского еврея и может быть унаследован, только если он имеется у обоих родителей.
В отличие от прочих генетических заболеваний сефардов, недостаток глюкоза-6-фосфат-дегидрогеназы, самое распространённое среди людей заболевание, вызванное недостатком фермента, от которого по всему миру страдает около 500 миллионов человек, передаётся от матери к сыну. На настоящий момент нет теста для определения носителя.
Всем евреям ашкенази рекомендуется обязательно пройти тест на генетические заболевания. Евреям сефардам стоит проконсультироваться с врачом о необходимости этого теста.
Перевод Г.Чарушникова. Источник: http://www.sem40.ru/rest/interesting/11971/index.shtml?print=1http://www.sem40.ru/rest/interesting/11971/index.shtml?print=1
Подведём итог.
Каждый пятый (!) еврей имеет испорченную, в буквальном смысле изуродованную генетику.
Синдром Гоше – тип 1 – у каждого 12 еврея-ашкеназа!
Болезнь Тея-Сакса – у каждого 25 еврея-ашкеназа!
Кистозный фиброз – у каждого 25 еврея-ашкеназа!
Синдром Канавана – у каждого 40 еврея-ашкеназа!
Израиль - страна, для которой слово "безопасность" далеко не просто звук... Различные спецслужбы очень эффективно занимаются безопасностью на разных уровнях... Особенно в плане предотвращения террактов, нападений и т.п. в местах массового скопления людей.
А тут трагедия, которая далеко не первая в истории (вспомним Лужники в Москве или Немигу в Минске), когда в давке погибло много людей... Казалось бы - учись на чужих ошибках. Ан нет...
И ничего не было сделано, что бы предотвратить...
Мне видится одна причина - ортодоксами просто невозможно управлять. Запретить им нельзя, и никто им не указ...
...А про Аллахушку пошутил просто)
ничего личного, просто бизнес