В Израиле во время давки на религиозном празднике погибли 44 человека

«Конечно, нам говорили про ограничения. И все было подготовлено для приема куда меньшего числа людей: проходы непосредственно на само празднование были достаточно узкими, на два человека максимум. Из-за этого скапливались толпы, люди напирали друг на друга, а пускали небольшими группами. У выходов то же самое, хотя их, по сравнению с прошлыми годами, стало больше», - рассказал очевидец.