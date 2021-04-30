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В Израиле во время давки на религиозном празднике погибли 44 человека

В Израиле во время давки на религиозном празднике погибли 44 человека (8 фото + 2 видео)

Автор:
30 апреля 2021 13:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Израиль   видео   давка   праздник   религия   трагедия   
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Биньямин Нетаньяху объявил 2 мая Национальным днем траура.

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Метки: ynews   Израиль   видео   давка   праздник   религия   трагедия   
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29  комментариев
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19k
Андрей Иванов Час назад
Даже в Израиле есть дебилы
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15k
Fat boy slim is * in a heaven Андрей Иванов Час назад
Почему "даже"?
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2k
Enotko Ytko 8 минут назад
Шарли Эбдо!!!! АУ! Марат Гельман где твоя выставка "Осторожно иудаизм"? Где косоглазый Гозман поносящий еврейские скрепы? На главном еврейском ТВ канале уже был диспут между Степаном Ивановым и Федором Веревкиным о дикости еврейской религиозности?
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7k
Rus77 Enotko Ytko 4 минуты назад
Что вы, им жидовские скрепы не позволяют! Такое лить можно только на Русских!
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7k
Кенвуд 9 минут назад
Похоже, фанатизм - это зло. И не важно, спортивный это фанатизм или религиозный, и с теми и с другими фанатиками происходят одинаковые трагедии.
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499
Леший 12 минут назад
Вот так праздник!
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12k
Limon Полчаса назад
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26k
Антон Полчаса назад
Комментаторы, злорадствовать-то зачем? Люди как бы погибли. Небось верующими себя считаете, всё бумерангом возвращается.
Психология у людей везде одинакова, и эффект толпы действует, независимо от веры или нации.
Соболезнования родственникам погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим.
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3k
Vasiliy Pakazyava Полчаса назад
Резонанс опасная вещь
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22k
MrGod 53 минуты назад
Не чему тупые веранутые не учатся, в Индии после праздника вся страна в глубокой ж о пе, теперь евреи туда же несутся))
На всё божья воля, забрал кого захотел))
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3k
Юрий Злой 54 минуты назад
уже не раз бывали подобные случаи, и дело тут не в религии или технике безопасности а в эффекте стада, когда даже порой из за какой то мелочи возникает паника, которая причиняет больше проблем чем само происшествие
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1k
Incognito Юрий Злой 52 минуты назад
Не было таких происшествий раньше в Израиле.
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53k
pynh 55 минут назад
На все бжья воля
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1k
Incognito 58 минут назад
Читая тутошних антисемитных явно дебилов, я невольно прихожу к желанию в следующий трагический (не дай боже, конечно) случай в России тоже тупо позлорадствовать над ним и болью чужих людей в чужой стране. А чё?! Не, возмущает вдруг, или это лишь в одну сторону лицемерно у русских "работает"?! (Но я не дибил как тутошние, мне совесть и мозги просто не позволят подобного ублюдства сделать и я не моральный урод как тутошние!)
А потом русские возмущаются по всему инету почему их в общем не любят и презирают в мире... Вот после таких вот тупых комментов над трагедией чужой страны и народа там! Плевать на причины.
Из всех комментариев здесь, пока что только ОДИН оказался ЧЕЛОВЕКОМ и просто выразил свою жалость и явное сочувствие. Один, блин!
Если что то не нравится, просто промолчите лучше, чем моральными тварями показать себя!
При том что не припоминаю ни одного поста вообще нигде где бы израильтяне массово так язвили и тем более тупо и просто низко по ублюдски злорадствовали трагедиям в России! Всегда!!! тонны сочувствующих комментов. Ибо израильтяне знают и понимают цену жизням и есть уважение к людям!
Но не в обратную почему то сторону от россиян... Вот так и вот в чем познается та или иная страна и народ в ней... Делаем вывод, что за народ в России...
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Incognito 52 минуты назад
Можете минусить, деграданты. Что, правда глаза заколола?!
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7k
Rus77 Incognito 44 минуты назад
Генетические болезни
евреев

Евреям, собирающимся стать родителями, будет очень полезно узнать о генетических заболеваниях, часто встречающихся среди евреев ашкенази. Эти заболевания включают:

Синдром Блума. Дети страдающие этим редким заболеванием рождаются очень маленькими и редко вырастают выше 1,5 метров. У них красная и очень чувствительная кожа на лице; различные патологические расстройства; они более подвержены инфекциям дыхательных путей и ушей, и у них выше риск заболевания определенными видами рака. Носителем является примерно один из 100 евреев ашкенази.

Синдром Канавана. Это заболевание, как правило, проявляется у детей в возрасте от 2 до 4 месяцев, и они начинают забывать ранее полученные навыки. Большинство детей умирает в возрасте до 5 лет. Носителем этого заболевания является один из 40 евреев ашкенази.

Кистозный фиброз. Кистозный фиброз заставляет тело вырабатывать густую слизь, накапливающуюся в основном в легких и пищеварительном тракте, что является причиной хронических легочных инфекций и задержки роста. Носитель – каждый 25-й еврей ашкенази.

Наследственная дизавтономия. Это заболевание влияет на функцию управления температурой тела, моторную координацию, речь, кровяное давление, стрессовые реакции, глотание, способность вырабатывать слезы и пищеварительные соки. Встречается у каждого 30-го еврея ашкенази.

Синдром Фанкони – тип C. Синдром Фанкони ассоциируется с невысоким ростом, недостаточностью костного мозга и предрасположенностью к лейкемии и прочим видам рака. У некоторых детей могут наблюдаться проблемы со слухом или умственная отсталость. Носитель – каждый 89-й еврей ашкенази.

Синдром Гоше – тип 1. Этим заболеванием страдает каждый 1000-й еврей ашкенази. Его симптомы обычно проявляются в зрелом возрасте. Больные страдают от болей в костях и суставах, чувствительны к переломам и другим патологиям, связанным с костной системой. Подвержены анемии, синякам и плохой свертываемости крови. Это заболевание в настоящий момент можно эффективно лечить с помощью ферментно-заместительной терапии. Носителем является каждый 12-й еврей ашкенази.

Муколипидоз IV (МЛ IV). МЛ IV одно из недавно открытых генетических заболеваний евреев. Оно вызывается накоплением вредных веществ по всему телу. Люди с МЛ IV страдают от различной прогрессирующей моторной и умственной недостаточности, начинающейся в возрасте примерно 1 года. Ранние признаки заболевания могут включать помутнение роговицы, косоглазие и дистрофию сетчатки. В данный момент известны пациенты с МЛ IV в возрасте от 1 года до 30 лет, но пока нет данных о продолжительности жизни этих больных. Также неизвестен процент людей, являющихся его носителем.

Болезнь Ниманна-Пика – тип А. Болезнь Ниманна-Пика – это нейродегенеративное заболевание, при котором в различных частях тела накапливается вредное количество жировых клеток. Симптомы включают потерю мозговых функций и увеличение печени и селезенки. Средняя продолжительность жизни детей, страдающих от этого заболевания, составляет 2-3 года. Носителем является каждый 90-й еврей ашкенази.

Болезнь Тея-Сакса (детский тип). Болезнь Тея-Сакса это самое известное генетическое заболевание евреев, поражающее примерно одного из 2,5 тысяч новорожденных. Дети с болезнью Тея-Сакса нормально развиваются до 4-6 месяцев, после чего их центральная нервная система начинает дегенерировать из-за недостатка необходимого гормона. Больные дети теряют все моторные навыки и становятся слепыми, глухими и немыми. Смерть обычно наступает в возрасте 4 лет. Позднее проявление болезни Тея-Сакса встречается реже, тогда болезнь прогрессирует медленнее и симптомы менее выражены. Носитель – каждый 25-й еврей ашкенази.

Перед предстоящим трудным решением может оказаться полезным обратиться к раввину. Многие ортодоксальные коммуны настаивают на предбрачном тестировании, чтобы отменить свадьбу двух носителей генетических заболеваний.

Евреи сефарды, чьи предки происходят из Испании, Португалии, Северной Африки и некоторых областей Средиземноморья, также страдают от определенных генетических заболеваний.
Они включают: бета-талассемию, семейную Средиземноморскую лихорадку, недостаток глюкоза-6-фосфат-дегидрогеназы и гликогеноза типа III.

Хотя эти генетические заболевания обычно не так страшны, как те, от которых страдают евреи ашкенази, они могут вызвать серьёзные проблемы со здоровьем и требуют лечения.

Ген бета-талассемии встречается у каждого 30-го выходца из Средиземноморья, тогда как каждый 5-7-й еврей из Северной Африки, Ирака, Армении и Турции несет ген наследственной Средиземноморской лихорадки. Ген гликогеноза типа III встречается у каждого 35-го североафриканского еврея и может быть унаследован, только если он имеется у обоих родителей.

В отличие от прочих генетических заболеваний сефардов, недостаток глюкоза-6-фосфат-дегидрогеназы, самое распространённое среди людей заболевание, вызванное недостатком фермента, от которого по всему миру страдает около 500 миллионов человек, передаётся от матери к сыну. На настоящий момент нет теста для определения носителя.

Всем евреям ашкенази рекомендуется обязательно пройти тест на генетические заболевания. Евреям сефардам стоит проконсультироваться с врачом о необходимости этого теста.
Перевод Г.Чарушникова. Источник: http://www.sem40.ru/rest/interesting/11971/index.shtml?print=1http://www.sem40.ru/rest/interesting/11971/index.shtml?print=1

Подведём итог.

Каждый пятый (!) еврей имеет испорченную, в буквальном смысле изуродованную генетику.
Синдром Гоше – тип 1 – у каждого 12 еврея-ашкеназа!
Болезнь Тея-Сакса – у каждого 25 еврея-ашкеназа!
Кистозный фиброз – у каждого 25 еврея-ашкеназа!
Синдром Канавана – у каждого 40 еврея-ашкеназа!
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767
zu4ara Incognito Полчаса назад
вы там сами столпились на балконах как овцы и скачете, забыли что такое резонанс, сами виноваты! жаль вас...
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767
zu4ara Incognito 18 минут назад
Ну ты и "ультраортодоксал"

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11k
Паша Эмильевич Час назад
Вот, что интересно....
Израиль - страна, для которой слово "безопасность" далеко не просто звук... Различные спецслужбы очень эффективно занимаются безопасностью на разных уровнях... Особенно в плане предотвращения террактов, нападений и т.п. в местах массового скопления людей.
А тут трагедия, которая далеко не первая в истории (вспомним Лужники в Москве или Немигу в Минске), когда в давке погибло много людей... Казалось бы - учись на чужих ошибках. Ан нет...
И ничего не было сделано, что бы предотвратить...
Мне видится одна причина - ортодоксами просто невозможно управлять. Запретить им нельзя, и никто им не указ...
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1k
Incognito Паша Эмильевич 54 минуты назад
В Израиле это первая подобная трагедия. Это действо происходит КАЖДЫЙ ГОД и до этого о всё всегда было норм. В этот раз сработал тупой стадный инстинкт и подобное никогда раньше в Израиле не происходило в истории, а исключения из правил есть всегда! Поэтому и "не были готовы" к подобному! 44 человека жертвы это еще крайне мало, если учесть, что при подобной давке при 200+ТЫСЯЧАХ народа там могло быть в сотни! раз больше жертв. Что показывают примеры Индии, Арабских стран и в той же России.
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2k
★Lucifer★ Час назад
Что, и Бог не помог?
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37k
dima423 Час назад
аллах наказал)))
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5k
Эх, Вася, Вася dima423 24 минуты назад
Там ваших во время хаджа чуть не каждый год сотнями в давках гибнет. Чья бы мычала.
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37k
dima423 Эх, Вася, Вася 19 минут назад
каких наших млять)) я атеист-агностик)) Агности ческий атеи зм, также известный как атеисти ческий агностици зм, охватывает атеизм и агностицизм. Агностические атеисты не верят в существование какого-либо божества, но не утверждают, что знают, что божества не существует. Агностические атеисты могут быть противопоставлены агностическим теистам, которые верят, что один или более божества существуют, но не утверждают, что знают это.
...А про Аллахушку пошутил просто)
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8k
Шурум-бурум Час назад
жертва яхве от властей...
ничего личного, просто бизнес
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−23
Перестройка Час назад
Жалко.
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