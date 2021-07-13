В Индии молния ударила в башню и убила туристов, делавших селфи

Стихия разбушевалась: в понедельник индийские власти сообщили что всего в трех штатах на северо-западе страны от ударов молний погибло 63 человека. Местные СМИ пишут о цифре 68.



В Раджастане погибли 18 человек (по другим данным - 11 человек), почти все они были туристами, решившими сходить на экскурсию в древнюю крепость Амер XII века в Джайпуре. Молния ударила прямо в сторожевую башню, где стояли люди - фотографируя, как это у туристов заведено, достопримечательности и себя. Они укрылись в башне, когда начался дождь.



Еще 17 человек получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии.