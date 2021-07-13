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В Индии молния ударила в башню и убила туристов, делавших селфи

В Индии молния ударила в башню и убила туристов, делавших селфи (8 фото + 1 видео)

Автор:
13 июля 2021 12:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   индия   несчастный случай   стихия   стихия бушует   трагический случай   удар молнии   
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По меньшей мере 18 человек погибли в результате удара молнии в Раджастане в воскресенье. Трагедия произошла на вершине сторожевой башни в исторической крепости города Джайпур во время сильной грозы. Большинство погибших - местные туристы, молодые люди, которые в этот момент фотографировались на мобильные телефоны.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   индия   несчастный случай   стихия   стихия бушует   трагический случай   удар молнии   
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6  комментариев
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1k
AndreyOnovamnado Полчаса назад
Естественный отбор. Забраться на высокое сооружение и во время грозы, для "селфи", это тупость 80-го уровня.

Есть гифка на эту тему.
Естественный отбор. Забраться на высокое сооружение и во время грозы, для "селфи", это тупость 80-го уровня. Есть гифка на эту тему.Посмотреть
Естественный отбор. Забраться на высокое сооружение и во время грозы, для "селфи", это тупость 80-го уровня. Есть гифка на эту тему.
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423
Семен Полчаса назад
В Индии богов много, видать разозлили какого-то.
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11k
Bill 47 минут назад
Кто-то еще агитирует за 5G?
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832
Not Found! 48 минут назад
"Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что семьям погибших будут выплачены особые выплаты, и выразил соболезнования." Да и не в селфи дело, люди пострадали на тур. объекте, к сожалению (я бы в грозу был бы поосторожней). Просто, на самых высоких сооружениях (и в соответствии с техническими регламентами) надо устанавливать молниезащиту (не так уж это сложно и затратно).
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34k
Лесли 🥰 59 минут назад
Селфи зло!)))
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23k
Батончик с маком Час назад
Не повезло
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