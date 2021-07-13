В Индии молния ударила в башню и убила туристов, делавших селфи

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По меньшей мере 18 человек погибли в результате удара молнии в Раджастане в воскресенье. Трагедия произошла на вершине сторожевой башни в исторической крепости города Джайпур во время сильной грозы. Большинство погибших - местные туристы, молодые люди, которые в этот момент фотографировались на мобильные телефоны.
Стихия разбушевалась: в понедельник индийские власти сообщили что всего в трех штатах на северо-западе страны от ударов молний погибло 63 человека. Местные СМИ пишут о цифре 68.
В Раджастане погибли 18 человек (по другим данным - 11 человек), почти все они были туристами, решившими сходить на экскурсию в древнюю крепость Амер XII века в Джайпуре. Молния ударила прямо в сторожевую башню, где стояли люди - фотографируя, как это у туристов заведено, достопримечательности и себя. Они укрылись в башне, когда начался дождь.
Еще 17 человек получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии.
В Раджастане погибли 18 человек (по другим данным - 11 человек), почти все они были туристами, решившими сходить на экскурсию в древнюю крепость Амер XII века в Джайпуре. Молния ударила прямо в сторожевую башню, где стояли люди - фотографируя, как это у туристов заведено, достопримечательности и себя. Они укрылись в башне, когда начался дождь.
Еще 17 человек получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии.
На видеозаписи виден этот момент
Сотни людей в Индии ежегодно гибнут во время гроз в начале сезона дождей, которые приносят отдых от летней жары на равнинах северной Индии.
Когда молния ударила возле форта Амер (на снимке - бригады аварийно-спасательной службы), люди делали селфи на фоне башни, а некоторые, как сообщается, прыгнули на землю после удара. Во время удара молнии наверху находилось до 30 человек.
Старший офицер полиции Джайпура Саураб Тивари сказал: "Когда люди были там, уже шел дождь. Когда дождь усилился, они забились в башни. Некоторые из раненых остались без сознания в результате ударов. Другие выбежали в панике и шоке от сильной боли".
В понедельник на месте происшествия прибыли бригады скорой помощи, проверяя, не упали ли пострадавшие в глубокий ров с одной стороны сторожевых вышек.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что семьям погибших будут выплачены особые выплаты, и выразил соболезнования.
Метеорологический департамент Индии предупредил о новых молниях в ближайшие два дня. Удары молний обычны во время сезона дождей в Индии, который начинается в июне и продолжается до сентября.
Метеорологический департамент Индии предупредил о новых молниях в ближайшие два дня. Удары молний обычны во время сезона дождей в Индии, который начинается в июне и продолжается до сентября.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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