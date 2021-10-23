Ассистент Галины Хатчинс, погибшей от выстрела Алека Болдуина, поделился своей версией трагедии

"Она доверяла съёмочной команде в вопросах безопасности, но её окружали не те люди. На наших прошлых съёмках использовалось много оружия, с ним не возникало никаких проблем. Всё было безопасно. Вероятно, поэтому она не переживала. К сожалению, с ней работали не те люди. Она доверилась не тем. Честно, ей следовали покинуть съёмки. Жаль, что меня не было с ней. Галина не собиралась уходить с площадки. Галина была талантливым оператором и лет через десять могла получить Оскар за свою операторскую работу. Нехватка времени и бюджета не останавливали её. Она посвятила жизнь искусству» - добавил Чен.