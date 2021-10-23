Ассистент Галины Хатчинс, погибшей от выстрела Алека Болдуина, поделился своей версией трагедии

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По словам ассистента погибшего оператора, непрофессионализм съёмочной группы стал причиной трагического инцидента.
Новость о несчастном случае на съемках фильма "Ржавчина" облетела все СМИ.
Аарон Чен, специалист по фокусировке камеры, первый ассистент Галины Хатчинс высказал свою версию трагедии.
Аарон Чен, специалист по фокусировке камеры, первый ассистент Галины Хатчинс высказал свою версию трагедии.
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По словам Аарона, часть съемочной группы покинула площадку из-за недопониманий и ссор.
«Съёмочной группе не предоставили отель. Оригинальный состав команды покинул площадку в четверг утром за день до трагедии. Когда они вернулись, то поняли, что их заменили на непрофессионалов, у которых не было соответствующей подготовки. Эти люди дали Алеку Болдуину заряженный боевым патроном пистолет. Галина, режиссёр и оператор остались на съёмках».
«Съёмочной группе не предоставили отель. Оригинальный состав команды покинул площадку в четверг утром за день до трагедии. Когда они вернулись, то поняли, что их заменили на непрофессионалов, у которых не было соответствующей подготовки. Эти люди дали Алеку Болдуину заряженный боевым патроном пистолет. Галина, режиссёр и оператор остались на съёмках».
Ассистент Галины считает, что создатели фильма спешили завершить съёмки, а участники съёмки нарушили правила безопасности.
«Похоже, в этот момент она снимала на камеру в формате от первого лица. Думаю, режиссёр был позади неё, он присел и смотрел в монитор. Вот почему после выстрела пуля попала в живот Галине и затем угодила в плечо режиссёру», — поделился Аарон.
«Похоже, в этот момент она снимала на камеру в формате от первого лица. Думаю, режиссёр был позади неё, он присел и смотрел в монитор. Вот почему после выстрела пуля попала в живот Галине и затем угодила в плечо режиссёру», — поделился Аарон.
"Она доверяла съёмочной команде в вопросах безопасности, но её окружали не те люди. На наших прошлых съёмках использовалось много оружия, с ним не возникало никаких проблем. Всё было безопасно. Вероятно, поэтому она не переживала. К сожалению, с ней работали не те люди. Она доверилась не тем. Честно, ей следовали покинуть съёмки. Жаль, что меня не было с ней. Галина не собиралась уходить с площадки. Галина была талантливым оператором и лет через десять могла получить Оскар за свою операторскую работу. Нехватка времени и бюджета не останавливали её. Она посвятила жизнь искусству» - добавил Чен.
Трагедия на съёмках фильма "Ржавчина" произошла 22 октября. Алек Болдуин в рамках сценария выстрелил из сценического пистолета, однако он оказался заряжен боевыми патронами. Сейчас актер активно помогает следствию разобраться в произошедшем.
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Пока что крайней делают ответственную за оружие, некую Рид, у нее небольшой опыт в этом деле, видимо кто-то хотел сэкономить ...
"...Съёмки фильма начались 1 февраля 1993 в Уилмингтоне, и в этот же день Брэндону исполнилось 28 лет. 31 марта, в первом часу ночи (00:30), при съёмке одной из сцен, где в главного героя стреляют из пистолета, Брэндон был ранен в живот. Стрелял из револьвера 44 калибра актёр Майкл Масси, который играл одного из злодеев (Фанбой). Застрявшая в стволе заглушка не была замечена членами съёмочной группы и вылетела при выстреле холостым патроном. В результате она пробила живот Брэндона Ли и застряла в позвоночнике, вызвав обширное кровоизлияние. Спустя 12 часов он скончался в больнице в Уилмингтоне, Северная Каролина."
У них всё по плану, всё расписано?.........
если уж надо обязательно стрельнуть боевым патроном, то об этом все должны знать и само собой отдельная сцена с крайней осторожностью. это так как я себе это представляю. Хотя возможно и в голливуде иногда работают "как везде"
Может я параноик, но разница между холостым и боевым патроном видна пиндец как. Может я чё то не знаю.
Или заряжающий не знал что за пистолет он заряжает ? Даже слепой тактильно поймёт что за патрон.
Меня объяснение не устраивает. Это не очень важно. Но я зануда и раз уж кругом инфа об этом случае, то хочется понять.