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Ассистент Галины Хатчинс, погибшей от выстрела Алека Болдуина, поделился своей версией трагедии

Ассистент Галины Хатчинс, погибшей от выстрела Алека Болдуина, поделился своей версией трагедии (3 фото)

Автор:
23 октября 2021 19:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: алек болдуин   выстрел   место съемки   несчастный случай   трагедия   шоу бизнес   
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По словам ассистента погибшего оператора, непрофессионализм съёмочной группы стал причиной трагического инцидента.
Новость о несчастном случае на съемках фильма "Ржавчина" облетела все СМИ.
Аарон Чен, специалист по фокусировке камеры, первый ассистент Галины Хатчинс высказал свою версию трагедии.
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По словам Аарона, часть съемочной группы покинула площадку из-за недопониманий и ссор. 
«Съёмочной группе не предоставили отель. Оригинальный состав команды покинул площадку в четверг утром за день до трагедии. Когда они вернулись, то поняли, что их заменили на непрофессионалов, у которых не было соответствующей подготовки. Эти люди дали Алеку Болдуину заряженный боевым патроном пистолет. Галина, режиссёр и оператор остались на съёмках».
Ассистент Галины считает, что создатели фильма спешили завершить съёмки, а участники съёмки нарушили правила безопасности. 
«Похоже, в этот момент она снимала на камеру в формате от первого лица. Думаю, режиссёр был позади неё, он присел и смотрел в монитор. Вот почему после выстрела пуля попала в живот Галине и затем угодила в плечо режиссёру», — поделился Аарон.
"Она доверяла съёмочной команде в вопросах безопасности, но её окружали не те люди. На наших прошлых съёмках использовалось много оружия, с ним не возникало никаких проблем. Всё было безопасно. Вероятно, поэтому она не переживала. К сожалению, с ней работали не те люди. Она доверилась не тем. Честно, ей следовали покинуть съёмки. Жаль, что меня не было с ней. Галина не собиралась уходить с площадки. Галина была талантливым оператором и лет через десять могла получить Оскар за свою операторскую работу. Нехватка времени и бюджета не останавливали её. Она посвятила жизнь искусству» - добавил Чен.
Трагедия на съёмках фильма "Ржавчина" произошла 22 октября. Алек Болдуин в рамках сценария выстрелил из сценического пистолета, однако он оказался заряжен боевыми патронами. Сейчас актер активно помогает следствию разобраться в произошедшем.

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Метки: алек болдуин   выстрел   место съемки   несчастный случай   трагедия   шоу бизнес   
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9k
ScorpionDS 2 часа назад
Очень жаль Галину и Алека который стал невольным убийцей ее ...

Пока что крайней делают ответственную за оружие, некую Рид, у нее небольшой опыт в этом деле, видимо кто-то хотел сэкономить ...
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10k
Кот Полчаса назад
Помнится, подобный случай произошел с сыном Брюса Ли - Брэндоном Ли.
"...Съёмки фильма начались 1 февраля 1993 в Уилмингтоне, и в этот же день Брэндону исполнилось 28 лет. 31 марта, в первом часу ночи (00:30), при съёмке одной из сцен, где в главного героя стреляют из пистолета, Брэндон был ранен в живот. Стрелял из револьвера 44 калибра актёр Майкл Масси, который играл одного из злодеев (Фанбой). Застрявшая в стволе заглушка не была замечена членами съёмочной группы и вылетела при выстреле холостым патроном. В результате она пробила живот Брэндона Ли и застряла в позвоночнике, вызвав обширное кровоизлияние. Спустя 12 часов он скончался в больнице в Уилмингтоне, Северная Каролина."
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3k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Американские гомосеки:обдолбятся своим героином и немогут отличить боевой патрон от холостого
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485
vijilante 54 минуты назад
Профессионалы или не профессионалы - вопрос не в этом , в том КАКОГО УУЯ ВООБЩЕ ТАМ ДЕЛАЛ БОЕВОЙ СТВОЛ ?!?!
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483
Алексей 54 минуты назад
"и лет через десять могла получить Оскар"
У них всё по плану, всё расписано?.........
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3k
Max Lu Час назад
даже при всём не профессионализме какого чёрта лежат боевые патроны среди реквизитов???
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−102
Васек повесил трубача Час назад
Ссоры, склоки, первый состав ушел, потом вернулся, и увидел, что их заменили. Вполне могли подляну подстроить.
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818
Oort 2 часа назад
Не верю.
Может я параноик, но разница между холостым и боевым патроном видна пиндец как. Может я чё то не знаю.
Или заряжающий не знал что за пистолет он заряжает ? Даже слепой тактильно поймёт что за патрон.
Меня объяснение не устраивает. Это не очень важно. Но я зануда и раз уж кругом инфа об этом случае, то хочется понять.
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8k
кот базилий 2 часа назад
То "какие то осколки", теперь пуля...
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1k
Autumn2015 2 часа назад
Жадные продюсеры сэкономить на профессиональных работниках ,наняли кого попало, что и привело к трагедии. Не предоставить работникам отель - свинство, они видимо решили, что работники будут жить в машинах? Жаль девушку, только жизнь и карьера начиналась.
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17k
babuby 2 часа назад
Ну так традиция! Понабрать дешёвых, а требовать как с толковых.
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10k
Lynx 2 часа назад
А кадры где? Или снова уборщица подмела???
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Nika
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