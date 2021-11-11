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"Тут мелко!": на Камчатке двое рыбаков погибли, пытаясь пересечь реку на внедорожнике

"Тут мелко!": на Камчатке двое рыбаков погибли, пытаясь пересечь реку на внедорожнике (4 фото)

Автор:
11 ноября 2021 10:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   за рулем   камчатка   рыбалка   трагедия   утонули   
4810
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Последние кадры жизни рыбаков зафиксировал видеорегистратор авто.

На Камчатке трое друзей выбрались на рыбалку. В какой-то момент они заехали в труднодоступное место. Водитель был уверен, что речка мелкая, решил ее переехать, несмотря на сомнения своих приятелей.


Внезапно автомобиль стало сносить мощным течением и он пошел ко дну. Выбраться из машины удалось только одному рыбаку, двое других, включая водителя Toyota Hilux Surf, погибли.

Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!

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По информации в СМИ, инцидент произошел на реке Плотникова в Усть-Большерецком районе 7 ноября. Примечательно, что до моста от того места, где произошла трагедия, оставалось всего три километра.


По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.


Источник:

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Метки: Ynews   за рулем   камчатка   рыбалка   трагедия   утонули   
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47  комментариев
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7k
Tamdima 3 часа назад
Судя по голосам, они бухие были!
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19k
Юрий 14 минут назад
Поиграли в итальянцев.
"Смотри как тут красиво! Как в аквариуме..."
Ссылка www.youtube.com
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2k
Хрюн 18 минут назад
А что за модель регистратора ??? Похоже надёжная штука. Вон как долго в воде снимает.
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1
m007kuzya 23 минуты назад
Бухие утонули. Ничего интересного, каждый день куча бухих топится и без машин.
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260
Гиви Полчаса назад
"Смотри как я могу" - ни к чему хорошему не приводит.
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366
Lobsterhan 57 минут назад
Дарвин улыбается! Увы! К сожалению рыбаки это отдельная каста, у которых напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Прямо по Задорнову: каждый год МЧС спасает с льдины одних и тех же рыбаков. Лично видел по ТВ, как дрейфующие на льдине рыбаки категорически отказывались эвакуироваться без своих снастей. У нас был случай на карьере, когда зимой один рыбак, причем учёный, сидел и под ним подломился лёд, начал тонуть и вместо того, чтобы просто отползти в сторонку начал спасать свой ящик - сиденье, так вцепившись в него и утонул. Ну что вот в такие минуты в голове у людей?
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22k
Михаил Сметанкин 59 минут назад
Сидят наркоманы на берегу реки. Тут к ним подъезжает Гелик, оттуда высоваешься мужик:
- Парни! Где тут в брод переехать можно?
- Вот прямо тут.
Гелик заезжает в реку и тонет полностью. Мужик выплывает, злой подбегает парням.
- Вы че охренели?!
- Мужик не злись! Вот клянемся, в этом месте пол часа назад утка пешком реку перешла!
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22k
Михаил Сметанкин Час назад
Я не понял, они еще и до последнего в машине сидели, когда та на дно ушла? Тут без шансов вообще.
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8k
Ntvl Час назад
были б трезвые, додумались бы вылезти пока было не поздно. но по синьке море ж ведь по колено. вот итог.
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82
Max Час назад
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7k
Позитив Час назад
да и пох
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57k
pynh Час назад
Дарвина в студию!
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1k
Дмитрий Час назад
Безумству храбрых - венки со скидкой. Вот идиоты..а ведь жёны остались, дети..
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6k
Николай Час назад
Синева...
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83
Критерий Коши Час назад
Надо было слушать своего более мудрого товарища...
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294
Vovan 2 часа назад
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674
Дмитрий 2 часа назад
И почему мне их не жалко? поехали на машине, в реку. Откуда вообще у людей не здравая мысль заезжать в реки и озера на машине? Зачем? Размесить берег и отраалять природу? . Карма в действии. И да, Дарвин одобряет.
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196
Шурман Дмитрий Час назад
Лично на 66том по горам бегал так что в тех местах волки срать боялись , лично на большом Алматинском пересекал заброт по пол кабины и живой , на обычной машине я хрен когда так полезу .
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21k
Mike Miller 2 часа назад
Тупейший конец жизни
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918
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Есть видимо определенная каста людей которые все хотят делать на машине ...
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25k
Vazari 2 часа назад
Почти по классике:
"По статистике, 90% несчастных случаев происходит после диалога
-смотри, как я умею
-это х..ня,смотри, как надо!
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12k
Великий Кормчий 2 часа назад
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