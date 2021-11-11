"Тут мелко!": на Камчатке двое рыбаков погибли, пытаясь пересечь реку на внедорожнике

На Камчатке трое друзей выбрались на рыбалку. В какой-то момент они заехали в труднодоступное место. Водитель был уверен, что речка мелкая, решил ее переехать, несмотря на сомнения своих приятелей.

Внезапно автомобиль стало сносить мощным течением и он пошел ко дну. Выбраться из машины удалось только одному рыбаку, двое других, включая водителя Toyota Hilux Surf, погибли.

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