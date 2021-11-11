"Тут мелко!": на Камчатке двое рыбаков погибли, пытаясь пересечь реку на внедорожнике

Последние кадры жизни рыбаков зафиксировал видеорегистратор авто.
На Камчатке трое друзей выбрались на рыбалку. В какой-то момент они заехали в труднодоступное место. Водитель был уверен, что речка мелкая, решил ее переехать, несмотря на сомнения своих приятелей.
Внезапно автомобиль стало сносить мощным течением и он пошел ко дну. Выбраться из машины удалось только одному рыбаку, двое других, включая водителя Toyota Hilux Surf, погибли.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
По информации в СМИ, инцидент произошел на реке Плотникова в Усть-Большерецком районе 7 ноября. Примечательно, что до моста от того места, где произошла трагедия, оставалось всего три километра.
По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.
Источник:
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"Смотри как тут красиво! Как в аквариуме..."
- Парни! Где тут в брод переехать можно?
- Вот прямо тут.
Гелик заезжает в реку и тонет полностью. Мужик выплывает, злой подбегает парням.
- Вы че охренели?!
- Мужик не злись! Вот клянемся, в этом месте пол часа назад утка пешком реку перешла!
"По статистике, 90% несчастных случаев происходит после диалога
-смотри, как я умею
-это х..ня,смотри, как надо!