Легенде советского детского кино было всего 53 года.
На 54-ом году жизни скончалась актриса Татьяна Проценко, известная по роли Мальвины в советском кинофильме "Приключения Буратино".
Печальную весть сообщил журналистам ее муж и актер Алексей Войтюк. Он рассказал, что Татьяна ушла из жизни сегодня в 10:30 утра в реанимации. Женщина на протяжении трех лет боролась с онкологическим заболеванием.
Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года. На роль девочки с голубыми волосами, как рассказывала сама актриса, она попала совершенно случайно. Ассистент режиссера культового детского фильма познакомился с ней в поезде и предложил пройти пробы, после которых режиссер картины Леонид Нечаев без вопросов утвердил ее на роль. При этом девочка была единственной в фильме, кто говорил собственным голосом - всех остальных переозвучивали профессиональные актеры.
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Боже, как жаль! Мы выросли на этом фильме. Моя ровесница. Мы были в ее возрасте, когда фильм вышел на экран.— Донна Роза де Альвадорец (@deAlvadorec) May 19, 2021
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Соболезную. В памяти останется именно такой, как и в общем представлении - красивая Мальвина.
В Советское время все мальчишки были влюблены в неё.
Жаль. Соболезную родным и близким.
Соболезную близким и родным.
Фильм моего детства.
Мне казалось, что Мальвины не должны умирать..