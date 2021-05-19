Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года. На роль девочки с голубыми волосами, как рассказывала сама актриса, она попала совершенно случайно. Ассистент режиссера культового детского фильма познакомился с ней в поезде и предложил пройти пробы, после которых режиссер картины Леонид Нечаев без вопросов утвердил ее на роль. При этом девочка была единственной в фильме, кто говорил собственным голосом - всех остальных переозвучивали профессиональные актеры.