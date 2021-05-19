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Умерла актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в "Приключениях Буратино"

Умерла актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в "Приключениях Буратино" (3 фото + 1 видео)

Автор:
19 мая 2021 16:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Приключения Буратино   Татьяна проценко   мальвина   онкология   смерть   
1565
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1

Легенде советского детского кино было всего 53 года.

Источник:

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Метки: ynews   Приключения Буратино   Татьяна проценко   мальвина   онкология   смерть   
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17  комментариев
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372
Татьяна 46 минут назад
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870
Денис Ануфриев 12 минут назад
спасибо за счастливое детство...R.I.P.
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966
Алексей 15 минут назад
Молодая и красивая. Как в жизни, так и в фильме. Очень жаль.
Соболезную. В памяти останется именно такой, как и в общем представлении - красивая Мальвина.
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966
Алексей 16 минут назад
ух как жалко.
В Советское время все мальчишки были влюблены в неё.
Жаль. Соболезную родным и близким.
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4k
Бу 22 минуты назад
Доброй памяти.
Соболезную близким и родным.
Фильм моего детства.
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12
Andy Полчаса назад
Уходит детство. А за ним и мы.
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−20
Кукулькан Полчаса назад
Мальвина не умрет никогда.
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12k
gavrosh Полчаса назад
Светлая память.
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4k
Дмитрий Григорьев 39 минут назад
Мальвины больше нет. Шок. Не могу это лайкать
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51k
Нанук Паналык 41 минуту назад
Как-то очень грустно стало.
Мне казалось, что Мальвины не должны умирать..
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8k
Вася 42 минуты назад
Это полный шок. Прощай Мальвина. Спасибо за.самый светлый образ девочки с голубыми волосами. Сегодня очень много взрослых мужчин будут плакать .
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9k
Nikita 45 минут назад
Светлая память тебе, девочка с голубыми волосами
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14k
vikklu 48 минут назад
Жаль, ей бы ещё жить и жить. Красивая женщина была, Царство ей Небесное.
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14k
ЦСКА 49 минут назад
Как обухом по голове!!! Ну как же так то , а !? В прошлом году было 45 лет фильму, в какой то передаче видел её...Здоровая, красивая! Ну что за.....
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9k
Мафусаил 53 минуты назад
Эх, один из первых детских моих фильмов, первая любовь....
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5k
ValdemarNaftulievich 58 минут назад
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