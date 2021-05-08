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Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев

Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев (8 фото + 1 видео)

Автор:
08 мая 2021 15:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Лигачев   СССР   пневмония   секретарь ЦК КПСС   смерть   
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Причиной смерти легендарного советского политика стала двухсторонняя пневмония.

Источник:

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Метки: ynews   Лигачев   СССР   пневмония   секретарь ЦК КПСС   смерть   
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10  комментариев
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−119
sypernova 55 минут назад
Краснопузые скоты пачками в землю отправляются. Пора им уже, в ад торопливо нырнуть
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2k
Sergei Ogarkov 17 минут назад
Только спустя 30 лет понимаешь, что правы то тогда были в ГКЧП, а не алкаши и плешивые. Увы, Лигачев был скорее хозяйственником, а не политиком, так что мало что мог сделать.
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284
Nane First NameLast 45 минут назад
двухсторонняя пневмония
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Срочно в школу! А если есть диплом - мигом под ИВЛ!
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14k
vikklu 47 минут назад
Вовремя сориентировался, куда оглобли повернуть, чтобы всю жизнь ни фига не делать и жить припеваючи.
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12k
albedo Час назад
Это был идейный и честный коммунист.
Жаль только, что он ввел Ельцина в ЦК КПСС.
Он признавал потом, что сильно ошибся.
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37
Вадим Дёмушкин Час назад
"В 1983-м году 62-летнего Лигачева избрали генеральным секретарем ЦК КПСС". Так таки и генеральным? Тщательнее надо...
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61k
Доктор Джонс Час назад
Земля ему стекловатой! Томский упырь...
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228
Hunde Beißer2 Час назад
Если честно,то я думал что он давным давно умер....
Автор,исправь фамилию в заголовке.
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