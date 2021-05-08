Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев

С 1965 по 1983 Лигачев занимал должность первого секретаря обкома КПСС. В 1983-м году 62-летнего Лигачева избрали секретарем ЦК КПСС. Егор Кузьмич многое сделал для родного Томска, где даже аэропорт хотели назвать в его честь, но политик скромно просил этого не делать. Но большинству граждан он запомнился как политик эпохи слома советской системы, как соратник Михаила Горбачева и соавтор "Сухого закона".



И несмотря на то, что он был одним из тех, кто посодействовал приглашению Ельцина на руководящую партийную работу, что, несомненно, было ошибкой, Егор Кузьмич до последнего оставался верен социалистическим идеям. И впоследствии выступил против Горбачева (знаменитый август 1991 года) и жестко критиковал политику первого президента.