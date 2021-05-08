Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев

Причиной смерти легендарного советского политика стала двухсторонняя пневмония.
На 101-ом году жизни скончался бывший секретарь ЦК КПСС, экс-депутат ГосДумы и почетный гражданин Томской области Егор Лигачев.
Самый пожилой член ЦК несколько дней назад попал в реанимацию с диагнозом двусторонняя пневмония. Лигачева подключили к аппарату ИВЛ, но медики давали неутешительные прогнозы, поскольку помимо пневмонии врачи диагностировали множественные вегетативные нарушения.
Знаменитый советский политик Егор Лигачев, выходец из бедной крестьянской семьи, появился на свет 29 ноября 1920 года в деревне Дубинкино Томской губернии. С самого начала своего пути Егор Кузьмич посвятил себя службе народу и государству. Еще со школьной скамьи начал заниматься общественной работой, которую продолжил, поступив в МАИ. Закончив университет по специальности "самолетостроение" в 1943 году, проработал несколько лет на авиационном заводе им. В. П. Чкалова. С 1946 года был выдвинут на комсомольскую работу и занял место секретаря Новосибирского обкома ВЛКСМ по пропаганде и агитации.
С 1965 по 1983 Лигачев занимал должность первого секретаря обкома КПСС. В 1983-м году 62-летнего Лигачева избрали секретарем ЦК КПСС. Егор Кузьмич многое сделал для родного Томска, где даже аэропорт хотели назвать в его честь, но политик скромно просил этого не делать. Но большинству граждан он запомнился как политик эпохи слома советской системы, как соратник Михаила Горбачева и соавтор "Сухого закона".
И несмотря на то, что он был одним из тех, кто посодействовал приглашению Ельцина на руководящую партийную работу, что, несомненно, было ошибкой, Егор Кузьмич до последнего оставался верен социалистическим идеям. И впоследствии выступил против Горбачева (знаменитый август 1991 года) и жестко критиковал политику первого президента.
Его знаменитое обращение к Ельцину в 1988 году на XIX партийной конференции стало пророческим, но большинство партийных деятелей тогда симпатизировали будущему президенту и им казалось, что в своей критике неправ как раз Егор Кузьмич. Но время все расставило по местам...
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В 1990 году Лигачева исключили из списков состава Политбюро. И уже в современной России - с 1993 по 2013 годы он занимал кресло депутата ГосДумы от партии КПРФ. Несмотря ни на что покойный остался в памяти легендарным политиком своей эпохи, хотя, конечно, и спорным. Сегодня в Мосгордуме сообщили, что готовы рассмотреть предложения по увековечиванию памяти бывшего секретаря ЦК КПСС.
Умер Егор Лигачёв.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) May 7, 2021
Людям младше 40 это имя вообще вряд ли что говорит.
Я же, будучи человеком правых и антикоммунистических взглядов, хочу тем не менее почтить его память.
Егор Кузьмич был принципиален.
В наше время тотальной беспринципности это вдвойне заслуживает уважения.
"Борис, ты не прав!" Это было предвидение...Да и один из первых конфликтов на таком высоком уровне показанном по ТВ...— Vic Dey (@viktoravdeyev) May 7, 2021
Уже одно то, что он в 1991 поддержал ГКЧП (людей, пытавшихся сохранить страну), говорит о нём многое. Светлая память.— Keni🐍 (@Keni_Asp) May 8, 2021
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А то бухаете, колетесь и только для себя живете.
Такие долго не живут.
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Срочно в школу! А если есть диплом - мигом под ИВЛ!
Жаль только, что он ввел Ельцина в ЦК КПСС.
Он признавал потом, что сильно ошибся.
Автор,исправь фамилию в заголовке.