Всё, что вы хотели знать о турбулентности: рассказывает пилот

6) А ещё, например, наш Boeing может трясти, когда мы летим с выпущенными спойлерами (интерцепторами), если срочно надо снизиться или быстро погасить скорость. Спойлеры — это пластины на верхней поверхности крыла, поднимающиеся вертикально вверх при выпуске.

То есть в полёте очень много естественных причин тряски самолёта.

Насколько опасна турбулентность?

В авиации турбулентность делят по интенсивности на три категории:

Слабая — может доставлять немного дискомфорта от того, что всё время потряхивает, но она абсолютно не нарушает обычное течение полёта.

Средняя — более дискомфортная — не даёт спокойно поесть, стакан может слегка уехать или даже расплескаться. К тому же ходить по салону становится трудно: можно обо что-нибудь удариться, набить себе шишку или даже получить вывих. Точно также, как в автобусе при резких торможения или поворотах. Чтобы случайно никто не пострадал, капитан включает сигнал «Пристегнуть ремни». При средней турбулентности мы также попросим сесть на места и бортпроводников.

Сильная – единственная категория турбулентности, которую можно считать опасной, так как есть вероятность временной потери управления.

Но сразу скажу, что мы делаем всё, чтобы самолёт никогда не оказывался в зоне с сильной турбулентностью. Просто так сильная турбулентность сама по себе не бывает. В большинстве случаев она появляется в зоне действия гроз и большого скопления грозовых облаков. А это возможно предвидеть, изучив метеокарты и отследив по радару. Пилоты всегда обходят подобные зоны, если возможно. А если невозможно, то уходят на запасные аэродромы. Причём есть ограничения, на каком удалении безопасно обходить опасные сектора, как сбоку, так и по высоте.

Если по каким-то причинам всё же самолёт случайно попал в зону с сильной турбулентностью, то пилоты должны немедленно выйти оттуда, даже если понадобится для этого развернуться на 180 градусов (другими словами — повернуть назад).

То, с чем вы сталкиваетесь иногда в полёте — это обычно слабая или средняя турбулентность, и лишь в редких случаях может оказаться сильная. Самолёт же рассчитан на то, чтобы выдержать даже турбулентность сильной интенсивности.

Когда вы едете по брусчатой мостовой, чтобы вас так не трясло, вы можете сбавить скорость. На самолёте сильно скорость не убавить, ведь это одна из главных составляющих подъёмной силы самолёта. И даже уменьшение скорости в воздухе сильно не спасёт от «болтанки», так как всё же процессы в воздухе более сложны, чем разбитый асфальт на дороге.

«Болтанка» в воздухе будет ощущаться меньше на более тяжёлых самолётах, а вот маленькие и лёгкие трясёт сильнее. Скажем, на Boeing трясет меньше по сравнению с Bombardier Q400.

В любом случае турбулентность — это естественное и неотъемлемое явление в авиации. Разве что избежать полностью дискомфорта от неё для пассажиров не всегда возможно.

Именно поэтому, летая пассажиром и находясь на своих местах, всегда пристёгивайтесь ремнями безопасности. Лишний раз по салону лучше не разгуливать, а только при необходимости.

И, кстати, пилоты пристёгнуты всегда в течение всего полёта.