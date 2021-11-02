Всё, что вы хотели знать о турбулентности: рассказывает пилот

Очень многие пассажиры пугаются, когда самолёт в воздухе начинает трясти, то есть когда по тем или иным причинам появляется «болтанка» или турбулентность, если по-научному.
Турбулентность — это естественное явление в авиации, точно также, как качка в море, как тряска автомобиля на неровной или ухабистой дороге.
Если в море вы можете видеть волны, на дорогах — заплатки или ямы, то в небе часто этого ничего не видно, но на самом деле оно тоже совсем не однородно.
Что происходит в небе?
В воздухе постоянно происходит много различных процессов — движутся разные воздушные потоки и струйные течения, скорость которых иногда может достигать до 300 км/час, а то и больше. Образуются зоны разного атмосферного давления. Одни воздушные массы сменяются другими, возникают метеорологические фронты — от холодного, тёплого до смешанного.
Каждый день в атмосфере изменяется температура и давление. Обычно с ростом высоты и то, и другое должно уменьшаться, но бывает и наоборот. Сила и направление ветра тоже постоянно варьируются. Иногда можно видеть, как облака на разных высотах движутся в противоположные стороны.
Всё это в целом делает атмосферу либо стабильной, либо нестабильной, создавая условия для появления разных погодных явлений, в том числе и турбулентности.
Вот так мы видим на метеорадаре, где можно лететь, а где опасные зоны. Принцип, как у светофора: зелёный цвет — нормально, можно лететь; жёлтый цвет — осторожно, всякое может быть, и турбулентность в том числе; красный цвет — не лезь, опасно! Есть ещё один цвет: magenta — сиренево-фиолетовый — это очень опасно! Но видела я его очень редко.
Иногда пилоты заведомо могут знать о возможной турбулентности на своём маршруте из метеорологических карт и сводок погоды, которые они проверяют перед каждым полётом. А если в полёте появилась турбулентность там, где в картах она не была отмечена, то пилоты сообщают об этом диспетчеру, и он в свою очередь предупреждает потом другие борты, входящие в данный сектор.
Причины «болтанки»
1) Красивые пушистые облака, кучевые (cumulus) и особенно кучевые-дождевые (cumulunimbus CB) являются турбулентными за счёт восходящих и нисходящих потоков, образующихся в них. Во время гроз воздух переполнен грозовыми облаками CB.
Но не все облака турбулентны. В отличие от пушистых красивых облаков, внутри и рядом с которыми может «болтать», низкие слоистые сплошные облака обычно спокойные.
На заднем плане турбулентные облака, которые пилоты всегда обходят стороной. В этих облаках присутствуют восходящие и нисходящие потоки, поэтому там будет сильная турбулентность.
2) Но тряска не всегда рождается из-за одних только облаков. Есть ещё турбулентность ясного неба (clear air turbulence — CAT), когда в воздухе нет ни единого облачка, солнечно и красиво, а атмосфера нестабильная, и самолёт неожиданно начинает трясти.
3) Также турбулентность часто возникает в горной местности, и чем ближе к горам, тем сильнее.
4) Ещё есть термические потоки (восходящие потоки) в тёплое время года, образующиеся от нагрева поверхности земли. Поэтому тёплой весной и летом даже при хорошей ясной погоде самолёт на посадке может прилично «болтать» именно из-за них, особенно при пролёте разной поверхности (так как она по-разному прогревается). Например, когда лесистая местность сменяется полем или долиной, или при пролёте береговой линии с моря на сушу.
5) Есть искусственная турбулентность – это если самолёт попадёт случайно в спутную струю впереди летящего или взлетающего самолёта. Это достаточно опасно. Именно поэтому диспетчеры должны обеспечить, а лётчики соблюдать определённую дистанцию — интервал между бортами самолётов как при взлётах/посадках, так и на других этапах полёта.
Хотя случайности всё равно иногда бывают, например, по причине ветра, когда тот задерживает спутную струю пролетающего самолёта или сносит её прямо на идущий самолёт следом. В таких случаях самолёт может сильно мотнуть из стороны в сторону вплоть до самопроизвольного отключения автоматики, и среагировать надо очень быстро.
У меня было так несколько раз, ощущения не из приятных. Но чтобы пилоты были подготовлены к таким неожиданностям и знали, как действовать, подобные ситуации прорабатываются обязательно на тренажёрах.
6) А ещё, например, наш Boeing может трясти, когда мы летим с выпущенными спойлерами (интерцепторами), если срочно надо снизиться или быстро погасить скорость. Спойлеры — это пластины на верхней поверхности крыла, поднимающиеся вертикально вверх при выпуске.
То есть в полёте очень много естественных причин тряски самолёта.
Насколько опасна турбулентность?
В авиации турбулентность делят по интенсивности на три категории:
- Слабая — может доставлять немного дискомфорта от того, что всё время потряхивает, но она абсолютно не нарушает обычное течение полёта.
- Средняя — более дискомфортная — не даёт спокойно поесть, стакан может слегка уехать или даже расплескаться. К тому же ходить по салону становится трудно: можно обо что-нибудь удариться, набить себе шишку или даже получить вывих. Точно также, как в автобусе при резких торможения или поворотах. Чтобы случайно никто не пострадал, капитан включает сигнал «Пристегнуть ремни». При средней турбулентности мы также попросим сесть на места и бортпроводников.
- Сильная – единственная категория турбулентности, которую можно считать опасной, так как есть вероятность временной потери управления.
Но сразу скажу, что мы делаем всё, чтобы самолёт никогда не оказывался в зоне с сильной турбулентностью. Просто так сильная турбулентность сама по себе не бывает. В большинстве случаев она появляется в зоне действия гроз и большого скопления грозовых облаков. А это возможно предвидеть, изучив метеокарты и отследив по радару. Пилоты всегда обходят подобные зоны, если возможно. А если невозможно, то уходят на запасные аэродромы. Причём есть ограничения, на каком удалении безопасно обходить опасные сектора, как сбоку, так и по высоте.
Если по каким-то причинам всё же самолёт случайно попал в зону с сильной турбулентностью, то пилоты должны немедленно выйти оттуда, даже если понадобится для этого развернуться на 180 градусов (другими словами — повернуть назад).
То, с чем вы сталкиваетесь иногда в полёте — это обычно слабая или средняя турбулентность, и лишь в редких случаях может оказаться сильная. Самолёт же рассчитан на то, чтобы выдержать даже турбулентность сильной интенсивности.
Когда вы едете по брусчатой мостовой, чтобы вас так не трясло, вы можете сбавить скорость. На самолёте сильно скорость не убавить, ведь это одна из главных составляющих подъёмной силы самолёта. И даже уменьшение скорости в воздухе сильно не спасёт от «болтанки», так как всё же процессы в воздухе более сложны, чем разбитый асфальт на дороге.
«Болтанка» в воздухе будет ощущаться меньше на более тяжёлых самолётах, а вот маленькие и лёгкие трясёт сильнее. Скажем, на Boeing трясет меньше по сравнению с Bombardier Q400.
В любом случае турбулентность — это естественное и неотъемлемое явление в авиации. Разве что избежать полностью дискомфорта от неё для пассажиров не всегда возможно.
Именно поэтому, летая пассажиром и находясь на своих местах, всегда пристёгивайтесь ремнями безопасности. Лишний раз по салону лучше не разгуливать, а только при необходимости.
И, кстати, пилоты пристёгнуты всегда в течение всего полёта.
Источник:
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