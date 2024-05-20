Загадка века: почему мухи летают под люстрой по такой странной траектории?

В стремлении разгадать эту загадку, я провёл многие часы, дни и месяцы лёжа на диване и наблюдая за странным поведением насекомых. Однако они так и не открыли мне свою тайну. Пришлось воспользоваться поиском Гугл.

В результате я выяснил две поразительные вещи. Во-первых, решением данной проблемы занимаюсь не я один. Оказалось, что масса людей бьётся над поиском ответа и выдвигает свои предположения! Во-вторых, большое количество теорий, как это всегда бывает, говорит о сложности решения данной задачи.