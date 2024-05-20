Загадка века: почему мухи летают под люстрой по такой странной траектории?

И хотя люстра в комнате не намазана ни вареньем, ни... оптимизмом, мухи, залетевшие в дом, кружатся почему-то именно под ней. Впрочем, слово "круженье" подразумевает движение по кругу. А эти зверюги летают по очень странной траектории. Замечали?
Они выписывают в воздухе какие-то дикие многоугольные фигуры, круто изменяя направление своего полёта резкими рывками. Причём движение это происходит практически в одной горизонтальной плоскости и точно под осветительным прибором.
И ещё одно интересное наблюдение: если мух разогнать (полотенцем, например), они очень быстро вновь соберутся под люстрой и продолжат свой необычный полёт.
В стремлении разгадать эту загадку, я провёл многие часы, дни и месяцы лёжа на диване и наблюдая за странным поведением насекомых. Однако они так и не открыли мне свою тайну. Пришлось воспользоваться поиском Гугл.
В результате я выяснил две поразительные вещи. Во-первых, решением данной проблемы занимаюсь не я один. Оказалось, что масса людей бьётся над поиском ответа и выдвигает свои предположения! Во-вторых, большое количество теорий, как это всегда бывает, говорит о сложности решения данной задачи.
К примеру, очень распространена в кругу диванных экспертов версия о том, что мухи греются под горящей в люстре лампочкой. Мол, как только муха покидает зону нагретого воздуха, она резко изменяет направление своего движения и возвращается под тёплую люстру. А когда люстра не горит, мухи, мол, летают там просто по привычке.
На мой взгляд данная теория не выдерживает никакой критики! Разве что у мух очень хорошо развита генетическая память. Ведь муха живёт недолго - не более 30 дней, а в большинстве наших люстр уже годами светят светодиодные лампы, которые не дают тепла, в отличие от старинных ламп накаливания.
Есть и другие предположения. Например, существует гипотеза, что вокруг люстры (даже выключенной) формируются вихревые потоки воздуха. А мухи обладают таксисом*** по градиенту давления воздуха. И именно поэтому они и летают вокруг.
***Таксис - двигательная реакция организма (обычно животного) на односторонне действующий стимул, выражающаяся в движении в определённом направлении по отношению к градиенту стимула.
Многие эксперты пытались найти решение задачи опытным путём, развешивая в разных местах комнаты под потолком всяческие предметы и наблюдая, как мухи будут на них реагировать. Надо сказать, что мухи очень охотно участвовали в таких экспериментах и с удовольствием летали под висящими объектами.
Короче говоря, лучшие умы диванной гвардии в попытках объяснить столь странную траекторию полёта мух под люстрой, протёрли до дыр не один диван и выдвинули огромное количество теорий.
Надеюсь однако, что все мои читатели обладают чувством юмора в достаточной степени и простят автору столь длинное вступление и его скромную попытку улучшить всем настроение.
Тем более, что объяснение странной траектории полёта мух таки существует.
Среди огромного множества насекомых, живущих на нашей планете и входящих в отряд Двукрылые, ломанные линии под люстрами умеет выписывать только МАЛАЯ КОМНАТНАЯ МУХА.
С мая по октябрь она залетает в наши квартиры и дома и бесшумно летает под свисающими предметами, рывками меняя направление движения.
Учёные говорят, что это патрульный полёт. Таким образом самец мухи контролирует свой район и при необходимости атакует злоумышленников, позарившихся на его самку. В дикой природе роль люстры играет, например, ветка дерева.
Великолепное и очень простое объяснение! У меня остался лишь один вопрос: почему всё-таки патрулирующие свою территорию самцы летают под люстрой не кругами, а по ломанной траектории, чередуя прямые отрезки с резкими поворотами? А у вас есть версии?
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Элементарно, Ваццон! Нарушитель-диверсант при круговом патрулировании вычисляет маршрут и спокойно проникает на охраняемую территорию, пока патруль на максимальном удалении. При хаотичном патрулировании предугадать, где будет патруль невозможно.