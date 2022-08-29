Почему самолеты практически не летают над Тихим океаном?

Если посмотреть на знаменитый сайт Flightradar, отслеживающий полеты авиации по всему миру, то можно заметить одну интереснейшую штуку.
Зона над Тихим океаном практически не занята самолетами. Хотя, казалось бы, тут должны пролегать весьма загруженные авиатрассы - из Азии в США, Канаду, Латинскую Америку.
Но нет. Гражданские авиарейсы предпочитают Тихий океан словно бы облетать - через Аляску, Камчатку, Сахалин, затем - Японию. Почему же так интересно, почему самолеты не летают над Тихим океаном?
Причин тут несколько сразу - все рассказываю.
Во-первых, соображения безопасности. По международным нормам, между аэропортом, откуда вылетает самолет и следующим, должно быть не более трех часов лета. Чтоб в случае ЧП аварийный борт мог дотянуть до ближайшей взлетно-посадочной полосы. Или хотя бы сесть где-то на вынужденную.
Над Тихим океаном, понятное дело, такой частоты аэропортов просто не имеется. Соответственно и диспетчерам сложнее будет "вести" самолет на таком удалении...
Опять-таки, по международным правилам, полеты гражданских авиарейсов должны происходить как можно ближе к суше. Над морем или океаном самолет должен двигаться как можно ближе к берегу. В том числе, чтоб при воздушной трагедии быстрее прибыла помощь, легче было спасти выживших и обнаружить обломки.
Достаточно сказать, что именно в Тихом океане находится так называемая точка Темо - наиболее удаленный от суши участок мирового океана. До ближайшей земли в точке Немо - 2800 км. Если что тут с самолетом случится, пиши - пропало...
И третий момент укажу. Земля у нас, как известно, имеет форму шара. У экваторов она "толще" по объему. По полюсам - "уже". И на самом деле, полет из Лос-Анжелеса в Токио получается напрямую фактически длиннее, чем через Аляску. Вот авиакомпании и экономят время с топливом.
Так и получается, что над Тихим океаном напрямую летят лишь те некоторые авиарейсы из Новой Зеландии/Австралии в США, чей путь пролегает в том числе, над аэропортом Гонолулу на Гавайских островах. И, соответственно, над Тихим океаном пролетают те авиалайнеры, которым надо на Гавайи- популярнейшее место отдыха всех американцев.
Ну а путь через северную часть Тихого океана выходит более коротким и безопасным!
Источник:
АНТИФИШКИ
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