Почему самолеты практически не летают над Тихим океаном?

Но нет. Гражданские авиарейсы предпочитают Тихий океан словно бы облетать - через Аляску, Камчатку, Сахалин, затем - Японию. Почему же так интересно, почему самолеты не летают над Тихим океаном?

Причин тут несколько сразу - все рассказываю.

Во-первых, соображения безопасности. По международным нормам, между аэропортом, откуда вылетает самолет и следующим, должно быть не более трех часов лета. Чтоб в случае ЧП аварийный борт мог дотянуть до ближайшей взлетно-посадочной полосы. Или хотя бы сесть где-то на вынужденную.

Над Тихим океаном, понятное дело, такой частоты аэропортов просто не имеется. Соответственно и диспетчерам сложнее будет "вести" самолет на таком удалении...