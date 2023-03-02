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Самые ранние летательные аппараты

Самые ранние летательные аппараты

Автор:
02 марта 2023 11:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   интересно   небо   познавательно   полет   самолет   факт   фото   
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Период с 1900 по 1920 стал бумом авиации, который привел к созданию специализированных научно-исследовательских институтов, авиационных заводов и перевел самолетостроение из прибежища эксцентричных энтузиастов в огромную индустрию.

В начале 20-го века, когда авиация только зарождалась, а братья Райт только что сделали свой первый полет, множество энтузиастов вдохновилось этой темой. Они экспериментировали и строили свои машины для покорения неба.

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Метки: Прошлое   интересно   небо   познавательно   полет   самолет   факт   фото   
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