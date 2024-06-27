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Почему раньше все свободно курили сигареты в самолетах, а затем это стало запрещено?

Почему раньше все свободно курили сигареты в самолетах, а затем это стало запрещено?

Автор:
27 июня 2024 09:03
Сообщество : Факты
Метки: запрет   интересно   курени   полет   самолет   сигареты   факты   фото   
2059
5

Если вы смотрели телесериал "Безумцы", то наверняка замечали, что во время перелетов главные герои постоянно курят в самолете. И нет, это не какая-то фантастика. Во второй половине XX века во всех крупнейших авиакомпаниях курение в самолетах было одной из главных услуг для настоящих джентльменов.

Но за последние несколько десятилетий в мире произошли значительные изменения в отношении курения, которые привели к введению полного запрета на курение на борту самолетов.

Почему же это произошло?

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Сейчас трудно себе это представить, но в 1950-х годах, во времена роскошных авиаперелетов, некоторые авиакомпании предоставляли бесплатные сигареты в полете, продавали их на борту, встраивали пепельницы в подлокотники сидений и даже предлагали отдельные зоны для курения (обычно в хвостовой части самолетов), выполняющих самые длинные и престижные маршруты.

Бесплатные сигары раздавались пассажирам авиакомпании United Air Lines на специальных джентльменских рейсах, предназначенных только для мужчин, под названием New York Executive. Подобные рейсы были придуманы для мужчин, которые уставали выслушивать постоянные претензии по поводу дыма от женщин и стариков. Ведь многим людям было попросту некомфортно постоянно чувствовать запах сигарет на борту.

Поэтому рейсы United Air Lines предлагали своим пассажирам расслабиться, снять обувь, пиджаки и галстуки, получить бесплатные сигары и наслаждаться комфортным перелетом, свободным от надоедливых пассажиров и женщин.

В 1969 году американский защитник прав потребителей Ральф Нэйдер подал петицию в Министерство транспорта с требованием полного запрета на курение в самолетах. Одной из причин было увеличение объемов общественного питания на борту и некоторые пассажиры считали, что их питание омрачалось ужасным сигаретным дымом. Также в конце 60-х врачи начали предупреждать своих пациентов об опасности курения.

Кроме того, упоминалось что курение на борту может представлять серьезную опасность пожара. Сухой воздух в салоне самолета также может сделать топливо более воспламеняемым. В чрезвычайной ситуации тушение пожара на борту может быть чрезвычайно трудным и потенциально поставить под угрозу безопасность всех пассажиров и бортпроводников.

В 69 году в Конгресс США также были внесены первые законопроекты, призывающие к запрету курения на борту. Однако они не прошли, поскольку в то время табачное лобби было очень сильно, и многие курильщики были против подобных запретов, утверждая, что он заставит уважаемых людей искать другие виды путешествий. А ключевой клиентурой авиакомпаний в те годы являлись мужчины среднего класса старше 35 и выше, большая часть которых принадлежала к курильщикам.

Вы когда-нибудь задумывались, как в герметично закрытом самолёте поддерживается воздух? Воздух в салоне самолёта рециркулируется путём смешивания наружного воздуха с воздухом салона. Затем смесь охлаждается с помощью турбохолодильников и подаётся обратно в салон через смеситель.

Раньше, когда в самолётах разрешалось курение, воздух приходилось рециркулировать чаще, что повышало расходы авиакомпаний на обслуживание и топливо. Но даже если предположить, что экономическая выгода от продаж сигарет на одном рейсе может быть большой (по сравнению с затратами на топливо и обслуживание воздушных фильтров салона), представьте себе, какие затраты могут возникнуть у авиакомпании, совершающей сотни или даже десятки тысяч полётов в год. Никакие продажи сигарет на борту не покрывали затраты на увеличивающиеся с каждым годом затраты на обслуживание десятков и сотен авиалайнеров.

Уже к 1990-м годам перелеты перестали быть способом передвижения среднего класса и выше, и многие простые люди могли позволить себе билет на самолет. Авиакомпании начали активно расширять свои парки и количество перелетов из-за многих сотен тысяч новых клиентов. Также в это время люди активнее сетовали на вред от курильщиков в самолетах, особенно вредящих здоровью маленьких детей, которых родители брали с собой.

Всё это привело к тому, что уже в 1996 году федеральное правительство запретило курение на всех рейсах в США и обратно, а в 1997 году Европейский Союз запретил курение на рейсах всех стран-членов. В некоторых других странах ситуация заняла немного больше времени: например, Китай не запрещал курение в самолетах до 2017 года.

Запрет на курение на борту помогал поддерживать здоровое качество воздуха для всех пассажиров. Сигаретный дым влияет на систему вентиляции самолета и делает воздух в салоне нестерильным (чистым). Кроме того воздушные фильтры салона самолета не нужно было менять так часто, как до запрета на курение.


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Метки: запрет   интересно   курени   полет   самолет   сигареты   факты   фото   
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5k
Горожанин Час назад
"Уже к 1990-м годам перелеты перестали быть способом передвижения среднего класса и выше".
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Боже, какое достижение для развитого Запада! Только к 90-м годам на Западе авиационный транспорт стал более-менее доступным для большей части населения. Это в то время, когда задолго до 90-х в СССР абсолютно все граждане страны могли позволить себе летать на самолётах. Вся советская страна летала на самолётах. Бабки из деревень за 3-5 рублей летали до областного центра и обратно, как на автобусе. Причем даже с дефицитом билетов не было проблем - Ан-2 настолько было много и курсировали они с интервалами реально, как автобусы, и аэродромы для них на селе буквально были повсюду.
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5k
Subic 21 минуту назад
В принципе общий смысл поста понятен и прозрачен. Но в деталях. Может кривой перевод? Вот "перлы" из топа: 1) "делает воздух в салоне нестерильным (чистым)" это как? Воздух при рециркуляции в самолете вообще никогда НЕ становится стерильным (задачи такой не стоит, его очищают, а не стерилизуют). Да и по смыслу тогда если НЕ стерильным, то уж, ближе НЕ чистым. 2) "Затем смесь охлаждается с помощью турбохолодильников", в 90+% времени не охлаждается, а подогревается. Охлаждаться, примерно, может только во время "рулежки" и в начале взлета. Все остальное время, за счет температуры наружного воздуха (очень низкой) смесь подогревают. Собственно, там такой навороченный кондиционер климатконтроля с возможностью, как охлаждения, так и нагрева. 3) "Но даже если предположить, что экономическая выгода от продаж сигарет на одном рейсе может быть большой" и "какие затраты могут возникнуть у авиакомпании, совершающей сотни или даже десятки тысяч полётов в год", а почему бы не "предположить" обратное, если все равно рассуждения с потолка? Что продажа аксессуаров для курения и, собственно, табачной продукции на борту, на всех этих "десятках тысяч" рейсов (по "воздушным" то супер ценам) с походом окупали БЫ дополнительные расходники и обслуживание систем вентиляции и кондиционирования? То есть я не знаю, но и посыл автора поста абсолютно "вилами по воде". Думаю, экономические причины тут не сыграли большой роли.
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5k
Александр 40 минут назад
Помню в детстве летел, в Ленинград так на взлёте и посадке звучало объявление типа "Пристегнуться и не курить" т.е. во время полёта курить было можно.
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18k
Kostick 56 минут назад
до 2000 точно можно было курить. в ручках пепельницы были. как по мне, некоторые тушки, залитые парфюмом, что в переходах на розлив продают - куда как хуже табачного дыма.
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971
Алексей Куликов Час назад
Ладно фильтры. Смолы осаждаются по всему самолёту.
Это просто отмыть тяжело. Запахи убрать.
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