Почему раньше все свободно курили сигареты в самолетах, а затем это стало запрещено?

Если вы смотрели телесериал "Безумцы", то наверняка замечали, что во время перелетов главные герои постоянно курят в самолете. И нет, это не какая-то фантастика. Во второй половине XX века во всех крупнейших авиакомпаниях курение в самолетах было одной из главных услуг для настоящих джентльменов.
Но за последние несколько десятилетий в мире произошли значительные изменения в отношении курения, которые привели к введению полного запрета на курение на борту самолетов.
Почему же это произошло?
Сейчас трудно себе это представить, но в 1950-х годах, во времена роскошных авиаперелетов, некоторые авиакомпании предоставляли бесплатные сигареты в полете, продавали их на борту, встраивали пепельницы в подлокотники сидений и даже предлагали отдельные зоны для курения (обычно в хвостовой части самолетов), выполняющих самые длинные и престижные маршруты.
Бесплатные сигары раздавались пассажирам авиакомпании United Air Lines на специальных джентльменских рейсах, предназначенных только для мужчин, под названием New York Executive. Подобные рейсы были придуманы для мужчин, которые уставали выслушивать постоянные претензии по поводу дыма от женщин и стариков. Ведь многим людям было попросту некомфортно постоянно чувствовать запах сигарет на борту.
Поэтому рейсы United Air Lines предлагали своим пассажирам расслабиться, снять обувь, пиджаки и галстуки, получить бесплатные сигары и наслаждаться комфортным перелетом, свободным от надоедливых пассажиров и женщин.
В 1969 году американский защитник прав потребителей Ральф Нэйдер подал петицию в Министерство транспорта с требованием полного запрета на курение в самолетах. Одной из причин было увеличение объемов общественного питания на борту и некоторые пассажиры считали, что их питание омрачалось ужасным сигаретным дымом. Также в конце 60-х врачи начали предупреждать своих пациентов об опасности курения.
Кроме того, упоминалось что курение на борту может представлять серьезную опасность пожара. Сухой воздух в салоне самолета также может сделать топливо более воспламеняемым. В чрезвычайной ситуации тушение пожара на борту может быть чрезвычайно трудным и потенциально поставить под угрозу безопасность всех пассажиров и бортпроводников.
В 69 году в Конгресс США также были внесены первые законопроекты, призывающие к запрету курения на борту. Однако они не прошли, поскольку в то время табачное лобби было очень сильно, и многие курильщики были против подобных запретов, утверждая, что он заставит уважаемых людей искать другие виды путешествий. А ключевой клиентурой авиакомпаний в те годы являлись мужчины среднего класса старше 35 и выше, большая часть которых принадлежала к курильщикам.
Но вы никогда не догадаетесь, что одной из самых главных причин запрета курения на борту произошло из-за банальной экономии
Вы когда-нибудь задумывались, как в герметично закрытом самолёте поддерживается воздух? Воздух в салоне самолёта рециркулируется путём смешивания наружного воздуха с воздухом салона. Затем смесь охлаждается с помощью турбохолодильников и подаётся обратно в салон через смеситель.
Раньше, когда в самолётах разрешалось курение, воздух приходилось рециркулировать чаще, что повышало расходы авиакомпаний на обслуживание и топливо. Но даже если предположить, что экономическая выгода от продаж сигарет на одном рейсе может быть большой (по сравнению с затратами на топливо и обслуживание воздушных фильтров салона), представьте себе, какие затраты могут возникнуть у авиакомпании, совершающей сотни или даже десятки тысяч полётов в год. Никакие продажи сигарет на борту не покрывали затраты на увеличивающиеся с каждым годом затраты на обслуживание десятков и сотен авиалайнеров.
Уже к 1990-м годам перелеты перестали быть способом передвижения среднего класса и выше, и многие простые люди могли позволить себе билет на самолет. Авиакомпании начали активно расширять свои парки и количество перелетов из-за многих сотен тысяч новых клиентов. Также в это время люди активнее сетовали на вред от курильщиков в самолетах, особенно вредящих здоровью маленьких детей, которых родители брали с собой.
Всё это привело к тому, что уже в 1996 году федеральное правительство запретило курение на всех рейсах в США и обратно, а в 1997 году Европейский Союз запретил курение на рейсах всех стран-членов. В некоторых других странах ситуация заняла немного больше времени: например, Китай не запрещал курение в самолетах до 2017 года.
Запрет на курение на борту помогал поддерживать здоровое качество воздуха для всех пассажиров. Сигаретный дым влияет на систему вентиляции самолета и делает воздух в салоне нестерильным (чистым). Кроме того воздушные фильтры салона самолета не нужно было менять так часто, как до запрета на курение.
Источник:
- Страны, в которые не любят летать стюардессы
- Ученые Пермского Политеха разработали новое защитное покрытие для самолетов и авиационных двигателей
- Самые ранние летательные аппараты
- Чем опасны облака и как пилоты их обходят
- Почему раньше морякам разрешалось курить только трубку, а не сигареты?
---------------------
Боже, какое достижение для развитого Запада! Только к 90-м годам на Западе авиационный транспорт стал более-менее доступным для большей части населения. Это в то время, когда задолго до 90-х в СССР абсолютно все граждане страны могли позволить себе летать на самолётах. Вся советская страна летала на самолётах. Бабки из деревень за 3-5 рублей летали до областного центра и обратно, как на автобусе. Причем даже с дефицитом билетов не было проблем - Ан-2 настолько было много и курсировали они с интервалами реально, как автобусы, и аэродромы для них на селе буквально были повсюду.
Это просто отмыть тяжело. Запахи убрать.