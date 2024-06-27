Почему раньше все свободно курили сигареты в самолетах, а затем это стало запрещено?

Вы когда-нибудь задумывались, как в герметично закрытом самолёте поддерживается воздух? Воздух в салоне самолёта рециркулируется путём смешивания наружного воздуха с воздухом салона. Затем смесь охлаждается с помощью турбохолодильников и подаётся обратно в салон через смеситель.

Раньше, когда в самолётах разрешалось курение, воздух приходилось рециркулировать чаще, что повышало расходы авиакомпаний на обслуживание и топливо. Но даже если предположить, что экономическая выгода от продаж сигарет на одном рейсе может быть большой (по сравнению с затратами на топливо и обслуживание воздушных фильтров салона), представьте себе, какие затраты могут возникнуть у авиакомпании, совершающей сотни или даже десятки тысяч полётов в год. Никакие продажи сигарет на борту не покрывали затраты на увеличивающиеся с каждым годом затраты на обслуживание десятков и сотен авиалайнеров.

Уже к 1990-м годам перелеты перестали быть способом передвижения среднего класса и выше, и многие простые люди могли позволить себе билет на самолет. Авиакомпании начали активно расширять свои парки и количество перелетов из-за многих сотен тысяч новых клиентов. Также в это время люди активнее сетовали на вред от курильщиков в самолетах, особенно вредящих здоровью маленьких детей, которых родители брали с собой.

Всё это привело к тому, что уже в 1996 году федеральное правительство запретило курение на всех рейсах в США и обратно, а в 1997 году Европейский Союз запретил курение на рейсах всех стран-членов. В некоторых других странах ситуация заняла немного больше времени: например, Китай не запрещал курение в самолетах до 2017 года.

Запрет на курение на борту помогал поддерживать здоровое качество воздуха для всех пассажиров. Сигаретный дым влияет на систему вентиляции самолета и делает воздух в салоне нестерильным (чистым). Кроме того воздушные фильтры салона самолета не нужно было менять так часто, как до запрета на курение.