Рождение полёта

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Птицы – особенные создания. Абсолютному большинству из них природа даровала возможность летать. Наблюдая за неспешным кружением или резкими отрывистыми движениями крыльев, становится немного грустно, что люди так не могут.
Но зато благодаря талантливым фотографам можно полюбоваться тем особенным моментом – рождения полёта, после которого перед птицей открывается совершенно иная вселенная – пространства, лёгкости, свободы.
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