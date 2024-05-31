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Рождение полёта

Рождение полёта

Автор:
31 мая 2024 15:19
Сообщество : ФотоМир
Метки: Животное   Крылья   взлёт   красота   небо   поза   полёт   птица   фото   
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Птицы – особенные создания. Абсолютному большинству из них природа даровала возможность летать. Наблюдая за неспешным кружением или резкими отрывистыми движениями крыльев, становится немного грустно, что люди так не могут.

Но зато благодаря талантливым фотографам можно полюбоваться тем особенным моментом – рождения полёта, после которого перед птицей открывается совершенно иная вселенная – пространства, лёгкости, свободы.

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Метки: Животное   Крылья   взлёт   красота   небо   поза   полёт   птица   фото   
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