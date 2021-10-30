20 исторических фактов, о которых нам не рассказывали в школе

История может быть действительно странной и намного более интересной, чем казалось в школе. Особенно если не нужно запоминать даты, а можно просто почитать подборку занимательных фактов из прошлого.

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1. У большинства людей 8 прадедов и прабабок, а у Клеопатры роль всех восьми выполняли два человека. Вот к чему приводят смешанные браки. У нее было не генеалогическое древо, а генеалогический венок 0 Источник:

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2. Австралия вступила в войну с эму (это была операция по их истреблению в 1932 году). Эму выиграли 0 Источник:

3. Акулы на Земле появились раньше, чем деревья 0 Источник:

4. В некоторых древних культурах люди знали, что можно контролировать рост населения, отказывая фертильным самкам как в жирах, так и в углеводах. Этот процесс гарантировал, что эмбрионы не будут созревать в утробе матери из-за нехватки калорий 0 Источник:

5. В библиотеке Гарвардского университета есть книги в переплетах из человеческой кожи 0 Источник:

6. Сегодня в рабстве находится больше людей, чем когда-либо в истории 0 Источник:

7. Из-за нехватки пресной питьевой воды на Галапагосских островах некоторые виды птиц, такие как галапагосский ястреб, научились пить кровь других животных 0 Источник:

8. Майя умели отжечь и повеселиться. Во время празднеств пили алкоголь и делали галлюциногенные клизмы 0 Источник:

9. Буквально все расы людей, которые когда-либо существовали на этой планете, в какой-то момент истории были рабами другой расы 0 Источник:

10. По временной шкале Клеопатра жила ближе к высадке на Луну, чем к строительству пирамид 0 Источник:

11. Вплоть до начала 1980-х врачи не думали, что новорожденные дети могут чувствовать боль. Они не использовали анестетик, а использовали только миорелаксанты для новорожденных 0 Источник:

12. С момента падения Римской империи до середины 19 века ни в одном городе Европы не было канализационной системы. Пока в 1855 году не было доказано, что причиной всех эпидемий холеры является питьевая вода, загрязненная человеческими фекалиями 0 Источник:

13. Радужная долина Эвереста названа в честь радужных цветов одежды людей, которые там погибли 0 Источник:

14. Спартанцы купали новорожденных младенцев в красном вине вместо теплой воды 0 Источник:

15. Способность определять время (циркадный ритм) - это эволюционная реакция. Клетки, которые научились реплицироваться ночью и отдыхать днем, в конечном итоге выжили 0 Источник:

16. Отцы-основатели США не знали о существовании динозавров 0 Источник:

17. "Война супницы" - военный конфликт, который произошел между Нидерландами и Священной Римской империей 8 октября 1784 года. Испанский корабль вступил в бой с голландским, был произведен один выстрел. Пострадала лишь супница с горячим супом 0 Источник:

18. Если уложить историю Земли в 12 часов, то история человечества началась примерно 1/10 секунды назад 0 Источник:

19. Ирландия экспортировала картофель во время великого картофельного голода 0 Источник: