20 исторических фактов, о которых нам не рассказывали в школе

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История может быть действительно странной и намного более интересной, чем казалось в школе. Особенно если не нужно запоминать даты, а можно просто почитать подборку занимательных фактов из прошлого.
1. У большинства людей 8 прадедов и прабабок, а у Клеопатры роль всех восьми выполняли два человека. Вот к чему приводят смешанные браки. У нее было не генеалогическое древо, а генеалогический венок
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2. Австралия вступила в войну с эму (это была операция по их истреблению в 1932 году). Эму выиграли
4. В некоторых древних культурах люди знали, что можно контролировать рост населения, отказывая фертильным самкам как в жирах, так и в углеводах. Этот процесс гарантировал, что эмбрионы не будут созревать в утробе матери из-за нехватки калорий
7. Из-за нехватки пресной питьевой воды на Галапагосских островах некоторые виды птиц, такие как галапагосский ястреб, научились пить кровь других животных
8. Майя умели отжечь и повеселиться. Во время празднеств пили алкоголь и делали галлюциногенные клизмы
9. Буквально все расы людей, которые когда-либо существовали на этой планете, в какой-то момент истории были рабами другой расы
10. По временной шкале Клеопатра жила ближе к высадке на Луну, чем к строительству пирамид
11. Вплоть до начала 1980-х врачи не думали, что новорожденные дети могут чувствовать боль. Они не использовали анестетик, а использовали только миорелаксанты для новорожденных
12. С момента падения Римской империи до середины 19 века ни в одном городе Европы не было канализационной системы. Пока в 1855 году не было доказано, что причиной всех эпидемий холеры является питьевая вода, загрязненная человеческими фекалиями
13. Радужная долина Эвереста названа в честь радужных цветов одежды людей, которые там погибли
15. Способность определять время (циркадный ритм) - это эволюционная реакция. Клетки, которые научились реплицироваться ночью и отдыхать днем, в конечном итоге выжили
17. "Война супницы" - военный конфликт, который произошел между Нидерландами и Священной Римской империей 8 октября 1784 года. Испанский корабль вступил в бой с голландским, был произведен один выстрел. Пострадала лишь супница с горячим супом
18. Если уложить историю Земли в 12 часов, то история человечества началась примерно 1/10 секунды назад
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Но преклоняются и целуют ноги только неграм.