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20 исторических фактов, о которых нам не рассказывали в школе

20 исторических фактов, о которых нам не рассказывали в школе (21 фото)

Автор:
30 октября 2021 14:19
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   в копилку знаний   в копилку эрудита   интересно   история   познавательно   факты   хочу все знать   
2265
21
История может быть действительно странной и намного более интересной, чем казалось в школе. Особенно если не нужно запоминать даты, а можно просто почитать подборку занимательных фактов из прошлого.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   в копилку знаний   в копилку эрудита   интересно   история   познавательно   факты   хочу все знать   
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12  комментариев
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4k
au3 3 часа назад
"20. В 12 веке в английской деревне Вулпит (графство Саффолк) появились двое детей с зеленым цветом кожи. Они сказали, что пришли из Земли Святого Мартина, подземного мира, населенного зелеными людьми. Это задокументированный случай"

Также задокументированы случаи встречи с единорогами, морскими змеями, кракеном и безусловно чертом.
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Опаньки 56 минут назад
Понаделают себе клизм, а потом документируют всякую историческую правду.
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55k
parallax 2 часа назад
9.
Но преклоняются и целуют ноги только неграм.
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17k
Александр Сучков 2 часа назад
Есть сомнения у меня кое какие. К примеру про количество рабов сегодня. До отмены рабства в нем было почти 90% негроидного населения пендосии и Африки. То есть Автор хочет сказать, что их количество было меньше, чем современные рабы? И об этом факте не знают власти и всякие там движения?
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64k
Доктор Джонс 3 часа назад
По п. 17: Так какой суп пострадал: гаспачо или гороховый?
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357
bobobo Доктор Джонс 2 часа назад
Говорят, что это был Доширак.
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bobobo Александр Сучков Час назад
А что это? Овощное рагу?
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