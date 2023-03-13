14 занимательных фактов из истории еды

Мы редко задумываемся об истории того, что едим, но даже у самых распространенных блюд и закусок могут быть удивительные корни. Странное происхождение, кулинарные причуды и многое другое: эти факты о продуктах, которые вам хорошо знакомы, могут навсегда изменить ваши вкусы.
1. Макароны появились не в Италии
Макароны — это потомки азиатской лапши, и одна из популярных теорий гласит, что в Италию это блюдо привез Марко Поло. Но это маловероятно, поскольку к тому времени, когда Поло добрался до Италии, лапша уже набирала популярнсть в этом регионе. Более вероятно, что лапшу привезли в Италию из Азии кочевые арабы.
2. Многие страны сперва отвергли вилку как "слишком женственный" столовый прибор
Даже римско-католическая церковь выступила против вилок, заявив, что «Бог уже подарил нам совершенные столовые приборы: наши пальцы». Вдобавок англичане называли использование вилки «женской жеманностью». Да и сами вилки еще не довели до совершенства: свинцовые вилки вызывали проблемы со здоровьем, а стальные легко ржавели и портили вкус еды. Но в итоге человечество справилось!
3. Правила этикета за столом в том виде, в каком мы их знаем сегодня, зародились в эпоху Ренессанса
Вообще обеденный этикет восходит еще к древним грекам, но манеры за столом, какими мы их знаем сегодня, прибыли к нам с итальянским Ренессансом. Вот несколько правил, которые были изобретены примерно в 17 веке (в конце эпохи Возрождения):
- «В хорошем обществе не кладут обе руки в тарелку. Утонченнее всего пользоваться только тремя пальцами руки. Вилка практически не используется, максимум — для того, чтобы взять мясо с тарелки». (Вот и снова дискриминация вилок).
- [О пукании во время еды] «Если есть возможность отойти, то лучше делать это в одиночестве. А если нет, то, согласно древней поговорке, пусть кашель скроет звук».
- «Повторно макать недоеденный хлеб в суп — это по-хамски».
4. Название устриц произошло от афинской демократии
В древних Афинах любой гражданин мог быть изгнан путем голосования. Греки отдавали свои голоса, используя «остраконы» или «остраки», бюллетени, представлявшие собой черепки глиняной посуды. Поскольку раковины устриц были очень похожи на эти остраконы, именно так они получили свое название.
5. Самому древнему рецепту пива в мире почти 4000 лет
Самый древний рецепт пива в мире, из Месопотамии, восходит к 1800 году до н.э..Он был записан на каменных табличках.
6. Культовая форма чипсов Pringles в виде седла была создана с использованием первых суперкомпьютеров
Форма (усеченный гиперболический параболоид) невероятно аэродинамична и имеет много общего с современными самолетами. А еще они отлично укладываются в стопку.
7. Мы зовем сладкий перец "перцем", потому что европейцы не знали других слов для острой еды
Колумб привез этот из фрукт в Европу из Нового Света. Европейцы в то время никогда раньше не видели сладкий перец (родом он из Мексики и Центральной Америки), но уже были знакомы с приправой, черным перцем. Когда они попробовали сушеный перец из Нового Света, они обнаружили, что он даже острее, чем знакомый им черный перец. Для них всё острое было «перченым», поэтому новинку они тоже назвали «перцем».
8. Что общего между Александром Македонским, Клеопатрой и родильными обрядами? Шафран.
Александр Македонский купался в шафране, чтобы залечить свои раны, а Клеопатра — для сексуального удовлетворения. Шафран также использовался в Индии на протяжении тысячелетий в родильных ритуалах и используется по сей день.
9. Соломинкам для питья 5000 лет; шумеры изобрели их, чтобы было легче пить пиво
На дне кружки пива, которое варили в древней Месопотамии, скапливалась мерзкая жижа, которая не слишком приятна на вкус. Но если пить через соломинку, избежать этот побочный продукт брожения гораздо проще.
10. Круассаны придумали в Австрии, а не Франции
До того, как превратиться в могучий круассан, это лакомство было всего лишь скромным австрийским кипферлом. Кипферл, который восходит к 13 веку, по сути, представляет собой булочку — в нём нет даже слоеных хлопьев, которыми позже прославились круассаны. Однако он имеет культовую форму полумесяца. И даже когда кипферл превратился в современный слоеный круассан в 19 веке, это произошло не во Франции, а все еще в Австрии. Рецепт первого французского круассана появился гораздо позже, в начале 20 века.
11. Фирменное британское блюдо фиш-энд-чипс, рыба с картофелем, происходит от испанских и португальских евреев
Точно так же, как кипферл предшествовал круассану, пескадо фрито проложила путь излюбленному блюду британцев. Испанские и португальские еврейские иммигранты привезли в Великобританию жареную рыбу (приготовленную аналогично пескадо фрито), и британцы из рабочего класса быстро полюбили это блюдо.
12. Галеты были основной пищей солдат на протяжении примерно 10 000 лет
Египетские моряки, римские легионеры, рыцари крестовых походов, британский королевский флот 16-го века и многие другие, кто отправлялся в бой, всегда имели в запасе галеты. У них много разных названий, но рецепт всегда один и тот же: мука, вода и соль. Ингредиенты смешиваются в тесто, формируются в форме крекеров, протыкаются отверстиями и выпекаются около 30 минут с каждой стороны. Это приводит к тому, что почти вся влага высасывается из крекера, в результате чего получается чрезвычайно твердая и долговечная пища (около 25 лет). На протяжении всей истории солдаты придумывали хитрые способы есть это печальное для зубов лакомство. Они растирали галеты прикладами винтовок, потом смешивали с водой и поджаривали получившуюся кашицу, чтобы получились блинчики, и замачивали их в кофе. Галеты вышли из моды после Первой мировой войны с появлением консервов, но до сих пор используются в армиях по всему миру.
13. Момофуку Андо изобрел лапшу быстрого приготовления как дешевую и простую еду для жителей послевоенной Японии
Андо усовершенствовал свой рецепт уже потом, когда экономика Японии пришла в норму, и его творение по-прежнему пользовалось успехом.
14. Пиво положило начало цивилизации (возможно)
Это скорее теория, чем факт. Некоторые эксперты, такие как писатель, исследователь пива и бывший президент Института пивоварения и дистилляции Чарли Бэмфорт, считают, что цивилизация началась, когда племена людей начали селиться вокруг зерна, а не гоняться за животными по континентам. Вот, что говорит Бэмфорт:
Пиво является основой современной осёдлой цивилизации. Потому что до того, как появилось пиво, люди бродили с места на место, преследуя коз. А потом они поняли, что это зерно [ячмень] можно вырастить, прорастить и превратить в хлеб, измельчить и превратить в жидкость, которая давала приятное, теплое, уютное ощущение. Вот так и минули те дни, когда они бродили за козами. Они оставались на месте, пока росло зерно и пока варилось пиво. И они построили целые деревни из своих палаток. И эти деревни стали городами, а те города стали мегаполисами. И вот мы в Нью-Йорке, благодаря пиву.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Соломинкам для питья 5000 лет; шумеры изобрели их, чтобы было легче пить пиво.
Ничего не смущает?
КОЛУМБ привёз СЛАДКИЙ красный перец, который оказался ОСТРЕЕ чем чёрный перец...
Автор, ну гребаный ад! Когда уже осмысливать текст начнёшь?
Вилку отвергали по ассоциации с вилами дьявола.
"Греки отдавали свои голоса, используя «остраконы» или «остраки»"
Устрица на древнегреческом Остреон. И никаких остраков.
Сладкий перец ну никак не может быть острее черного... По определению...