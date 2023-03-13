14 занимательных фактов из истории еды

Египетские моряки, римские легионеры, рыцари крестовых походов, британский королевский флот 16-го века и многие другие, кто отправлялся в бой, всегда имели в запасе галеты. У них много разных названий, но рецепт всегда один и тот же: мука, вода и соль. Ингредиенты смешиваются в тесто, формируются в форме крекеров, протыкаются отверстиями и выпекаются около 30 минут с каждой стороны. Это приводит к тому, что почти вся влага высасывается из крекера, в результате чего получается чрезвычайно твердая и долговечная пища (около 25 лет). На протяжении всей истории солдаты придумывали хитрые способы есть это печальное для зубов лакомство. Они растирали галеты прикладами винтовок, потом смешивали с водой и поджаривали получившуюся кашицу, чтобы получились блинчики, и замачивали их в кофе. Галеты вышли из моды после Первой мировой войны с появлением консервов, но до сих пор используются в армиях по всему миру.