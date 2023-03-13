FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1758 постов • 320 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
14 занимательных фактов из истории еды

14 занимательных фактов из истории еды

Автор:
13 марта 2023 20:15
Сообщество : Исторические факты
Метки: Еда   Исторические факты   интересно   история   познавательно   факты   хочу все знать   
3005
15
Включить все анимашки

Мы редко задумываемся об истории того, что едим, но даже у самых распространенных блюд и закусок могут быть удивительные корни. Странное происхождение, кулинарные причуды и многое другое: эти факты о продуктах, которые вам хорошо знакомы, могут навсегда изменить ваши вкусы.

×
×

Макароны — это потомки азиатской лапши, и одна из популярных теорий гласит, что в Италию это блюдо привез Марко Поло. Но это маловероятно, поскольку к тому времени, когда Поло добрался до Италии, лапша уже набирала популярнсть в этом регионе. Более вероятно, что лапшу привезли в Италию из Азии кочевые арабы.

Даже римско-католическая церковь выступила против вилок, заявив, что «Бог уже подарил нам совершенные столовые приборы: наши пальцы». Вдобавок англичане называли использование вилки «женской жеманностью». Да и сами вилки еще не довели до совершенства: свинцовые вилки вызывали проблемы со здоровьем, а стальные легко ржавели и портили вкус еды. Но в итоге человечество справилось!

Вообще обеденный этикет восходит еще к древним грекам, но манеры за столом, какими мы их знаем сегодня, прибыли к нам с итальянским Ренессансом. Вот несколько правил, которые были изобретены примерно в 17 веке (в конце эпохи Возрождения):

  • «В хорошем обществе не кладут обе руки в тарелку. Утонченнее всего пользоваться только тремя пальцами руки. Вилка практически не используется, максимум — для того, чтобы взять мясо с тарелки». (Вот и снова дискриминация вилок).
  • [О пукании во время еды] «Если есть возможность отойти, то лучше делать это в одиночестве. А если нет, то, согласно древней поговорке, пусть кашель скроет звук».
  • «Повторно макать недоеденный хлеб в суп — это по-хамски».

В древних Афинах любой гражданин мог быть изгнан путем голосования. Греки отдавали свои голоса, используя «остраконы» или «остраки», бюллетени, представлявшие собой черепки глиняной посуды. Поскольку раковины устриц были очень похожи на эти остраконы, именно так они получили свое название.

Самый древний рецепт пива в мире, из Месопотамии, восходит к 1800 году до н.э..Он был записан на каменных табличках.

Форма (усеченный гиперболический параболоид) невероятно аэродинамична и имеет много общего с современными самолетами. А еще они отлично укладываются в стопку.

Колумб привез этот из фрукт в Европу из Нового Света. Европейцы в то время никогда раньше не видели сладкий перец (родом он из Мексики и Центральной Америки), но уже были знакомы с приправой, черным перцем. Когда они попробовали сушеный перец из Нового Света, они обнаружили, что он даже острее, чем знакомый им черный перец. Для них всё острое было «перченым», поэтому новинку они тоже назвали «перцем».

Александр Македонский купался в шафране, чтобы залечить свои раны, а Клеопатра — для сексуального удовлетворения. Шафран также использовался в Индии на протяжении тысячелетий в родильных ритуалах и используется по сей день.

На дне кружки пива, которое варили в древней Месопотамии, скапливалась мерзкая жижа, которая не слишком приятна на вкус. Но если пить через соломинку, избежать этот побочный продукт брожения гораздо проще.

До того, как превратиться в могучий круассан, это лакомство было всего лишь скромным австрийским кипферлом. Кипферл, который восходит к 13 веку, по сути, представляет собой булочку — в нём нет даже слоеных хлопьев, которыми позже прославились круассаны. Однако он имеет культовую форму полумесяца. И даже когда кипферл превратился в современный слоеный круассан в 19 веке, это произошло не во Франции, а все еще в Австрии. Рецепт первого французского круассана появился гораздо позже, в начале 20 века.

Точно так же, как кипферл предшествовал круассану, пескадо фрито проложила путь излюбленному блюду британцев. Испанские и португальские еврейские иммигранты привезли в Великобританию жареную рыбу (приготовленную аналогично пескадо фрито), и британцы из рабочего класса быстро полюбили это блюдо.

Египетские моряки, римские легионеры, рыцари крестовых походов, британский королевский флот 16-го века и многие другие, кто отправлялся в бой, всегда имели в запасе галеты. У них много разных названий, но рецепт всегда один и тот же: мука, вода и соль. Ингредиенты смешиваются в тесто, формируются в форме крекеров, протыкаются отверстиями и выпекаются около 30 минут с каждой стороны. Это приводит к тому, что почти вся влага высасывается из крекера, в результате чего получается чрезвычайно твердая и долговечная пища (около 25 лет). На протяжении всей истории солдаты придумывали хитрые способы есть это печальное для зубов лакомство. Они растирали галеты прикладами винтовок, потом смешивали с водой и поджаривали получившуюся кашицу, чтобы получились блинчики, и замачивали их в кофе. Галеты вышли из моды после Первой мировой войны с появлением консервов, но до сих пор используются в армиях по всему миру.

Андо усовершенствовал свой рецепт уже потом, когда экономика Японии пришла в норму, и его творение по-прежнему пользовалось успехом.

Это скорее теория, чем факт. Некоторые эксперты, такие как писатель, исследователь пива и бывший президент Института пивоварения и дистилляции Чарли Бэмфорт, считают, что цивилизация началась, когда племена людей начали селиться вокруг зерна, а не гоняться за животными по континентам. Вот, что говорит Бэмфорт:

Пиво является основой современной осёдлой цивилизации. Потому что до того, как появилось пиво, люди бродили с места на место, преследуя коз. А потом они поняли, что это зерно [ячмень] можно вырастить, прорастить и превратить в хлеб, измельчить и превратить в жидкость, которая давала приятное, теплое, уютное ощущение. Вот так и минули те дни, когда они бродили за козами. Они оставались на месте, пока росло зерно и пока варилось пиво. И они построили целые деревни из своих палаток. И эти деревни стали городами, а те города стали мегаполисами. И вот мы в Нью-Йорке, благодаря пиву.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Еда   Исторические факты   интересно   история   познавательно   факты   хочу все знать   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Владимир 2 часа назад
Самому древнему рецепту пива 4000лет.
Соломинкам для питья 5000 лет; шумеры изобрели их, чтобы было легче пить пиво.
Ничего не смущает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 9)
430
adssaf afasffdsga 13 минут назад
"Некоторые эксперты, такие как писатель, исследователь пива и бывший президент Института пивоварения и дистилляции" - эксперт в чём? В пиве? А каким боком это имеет место к истории? Прочитайте любой нормальный учебник истории Древнего Мира - и такую херню про пиво городить вы уже не будете.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Davy Jones 57 минут назад
Колумб привез этот из фрукт в Европу из Нового Света. Европейцы в то время никогда раньше не видели сладкий перец (родом он из Мексики и Центральной Америки), но уже были знакомы с приправой, черным перцем. Когда они попробовали сушеный перец из Нового Света, они обнаружили, что он даже острее, чем знакомый им черный перец. Для них всё [мат]ыло «перченым», поэтому новинку они тоже назвали «перцем».

КОЛУМБ привёз СЛАДКИЙ красный перец, который оказался ОСТРЕЕ чем чёрный перец...
Автор, ну гребаный ад! Когда уже осмысливать текст начнёшь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Corvus Corax Час назад
Макароны - Китай.
Вилку отвергали по ассоциации с вилами дьявола.

"Греки отдавали свои голоса, используя «остраконы» или «остраки»"
Устрица на древнегреческом Остреон. И никаких остраков.

Сладкий перец ну никак не может быть острее черного... По определению...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Александр 2 часа назад
Пока люди бродили, пива не было, а потом люди решили пусть бродит зерно и стали жить оседло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Billi_Bons 2 часа назад
Pringles - это хорошо, но где история появления самих чипсов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

84684



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как нас дурят. Плоский телевизор 1961 года. Чикаго
Как нас дурят. Плоский телевизор 1961 года. Чикаго
Как простой электромонтажник стал иконой геймеров Рунета
Как простой электромонтажник стал иконой геймеров Рунета
Набирающие популярность в сообществах
Тюремный романс
Тюремный романс
Девушка исподтишка фотографирует читающих парней, сопровождая их снимки горячими комментариями с юморком
Девушка исподтишка фотографирует читающих парней, сопровождая их снимки горячими...
Китайцы изобрели гаджет для поцелуев на расстоянии (видео)
Китайцы изобрели гаджет для поцелуев на расстоянии (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ночные голоса

Лучшие демотиваторы
Мужчины обычно все вещи вешают на пол

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#картинки#машина#Приколы#автомобили#Жизнь#дети#соцсети#авто аварии
#Юмор#Прикол#в мире#дтп#СССР#Мемы#история#комментарии#США#познавательно
#интересно#животные#интересное#новости#подборка#Фотографии#аварии#криминал#шоу бизнес#инцидент
Китайцы изобрели гаджет для поцелуев на расстоянии (видео) Китайцы изобрели гаджет для поцелуев на расстоянии (видео) 28 занятных фактов со страниц нашей богатой и очень странной истории 28 занятных фактов со страниц нашей богатой и очень странной истории 20 исторических фактов, о которых нам не рассказывали в школе 20 исторических фактов, о которых нам не рассказывали в школе 11 странных древнеримских законов и обычаев, которые считались совершенно нормальными 11 странных древнеримских законов и обычаев, которые считались совершенно нормальными Исторические фото, которые изменят ваш взгляд на прошлое Исторические фото, которые изменят ваш взгляд на прошлое 30 интересных и малоизвестных исторических снимков 30 интересных и малоизвестных исторических снимков

На что жалуетесь?

Вернуться