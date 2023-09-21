Винтажная техника: первые роботы 20 века

Когда мы внимательно рассматриваем робота Мицуи, то видим, что он почти не может двигаться. На его ногах нет колес, а форма ног предполагает, что он не может ходить. На верхней части ног имеются отметины, намекающие на возможный поклон, что имеет важный смысл для японской культуры.

Пальцы и шея не сгибаются, а руки могут двигаться только вверх в плече и вращаться в локте. Мы также видим шнур питания, идущий вверх по левой ноге.