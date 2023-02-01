25 добрых и бодрящих фактов, от которых день станет светлее

Вы знали, что коровы умеют заводить друзей, у кошек есть способ выразить свою благосклонность, а у новорожденных детей бывает "перегрузка счастьем"? В этой подборке некоторые из самых трогательных и вызывающих улыбку фактов, о которых вы, возможно, раньше не слышали.

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1. В Японии есть железнодорожная станция, которой пользуется один человек. Станцию хотели закрыть, но, узнав, что там на поезд садится школьница и едет учиться, приняли решение подождать, пока девочка не закончит школу 0 Источник:

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2. В 1866 году Лихтеншейн отправил на Австро-прусско-итальянскую войну 80 человек. Вернулось на одного больше: к армии примкнул австриец, с которым солдаты подружились на обратном пути 0 Источник:

3. Взрослые собаки поддаются, играя с щенками, чтобы те побеждали. Если в доме живет собака и кошка, собака может относиться к кошке, как к щенку 0 Источник:

4. Мозг слона реагирует на человека так же, как человеческий мозг реагирует на щенка 0 Источник:

5. Коровы умеют дружить, и когда они рядом со своими лучшими друзьями, их частота сердечных сокращений значительно ниже, и в целом они испытывают меньше стресса 0 Источник:

6. В Германии есть "заборы для лягушек". Эти заборы не дают лягушкам переходить дороги и попадать под колеса. В конце дня кто-нибудь приходит, собирает лягушек и помогает им перейти дорогу 0 Источник:

7. В графстве Корк, Ирландия, есть скульптура из серебряных перьев под названием «Родственные души». Это дань уважения американским индейцам чокто, которые в 1847 году во время Великого голода собрали пожертвования в помощь Ирландии 0 Источник:

8. Пингвины проводят много времени в поисках подходящего камешка, с помощью которого они "делают предложение". Если самка принимает его, они образуют пару на всю жизнь 0 Источник:

9. Белки усыновляют брошенных детёнышей 0 Источник:

10. Слепые люди улыбаются так же, как и все остальные, даже если они никогда не видели улыбку. Это просто выражение эмоции, естественное для человека 0 Источник:

11. Большинство акул кусают людей только потому, что у них нет рук и им просто любопытно 0 Источник:

12. Когда ваша кошка смотрит на вас и прищуривается, это её способ дать вам понять, что вы ей небезразличны и она рада вас видеть 0 Источник:

13. В некоторых европейских странах есть экодуки - специальные переходы для животных через оживлённые автотрасс. Это может быть мост или тоннель 0 Источник:

14. Красные панды пользуются своим пушистым хвостом как одеялом 0 Источник:

15. Билли Джоэл никогда не продает места в первом ряду. Вместо этого он раздает их бесплатно своим фанатам, которые не могут себе их позволить 0 Источник:

16. Выдры держатся за лапы, чтобы не потерять друг друга во время плавания 0 Источник:

17. Когда вы гладите собаку, а затем она кладет на вас лапу, это значит, что она отвечает взаимностью 0 Источник:

18. Когда Ринго покинул "Битлз" во время записи "Белого альбома", они написали ему письмо, в котором просили вернуться и называли лучшим барабанщиком в мире. А когда он вернулся, Джордж Харрисон украсил барабанную установку цветами 0 Источник:

19. Самец кардинала иногда кормит самку "клюв в клюв". Это часть брачного поведения, когда самец практикуется в кормлении - значит, сможет позже подменять самку и кормить птенцов 0 Источник:

20. Иногда, засыпая, вы вдруг чувствуете, что куда-то проваливаетесь или падаете. Это происходит потому, что ваше тело не уверено, умираете вы или засыпаете, и даёт вам заряд адреналина на всякий случай 0 Источник:

21. Когда вы смотрите в глаза вашей собаке, в вашем мозгу вырабатываются те же химические вещества, что и у матери, которая смотрит на своего ребёнка 0 Источник:

22. Люди в длительных отношениях (романтических, дружеских или профессиональных) вместе подсознательно образуют макроорганизм с общим супермозгом. Происходит синергетический эффект 0 Источник:

23. Некоторые виды пауков во время брачного периода "играют мелодию" на паутине самки, чтобы привлечь её внимание 0 Источник:

24. Общественных библиотек в США намного больше, чем "Макдоналдсов" 0 Источник: