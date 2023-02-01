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25 добрых и бодрящих фактов, от которых день станет светлее

25 добрых и бодрящих фактов, от которых день станет светлее

Автор:
01 февраля 2023 16:35
Сообщество : Факты
Метки: в копилку знаний   в копилку эрудита   интересно   интересные факты   подборка фактов   познавательно   факты   факты о животных   хочу все знать   
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Вы знали, что коровы умеют заводить друзей, у кошек есть способ выразить свою благосклонность, а у новорожденных детей бывает "перегрузка счастьем"? В этой подборке некоторые из самых трогательных и вызывающих улыбку фактов, о которых вы, возможно, раньше не слышали.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в копилку знаний   в копилку эрудита   интересно   интересные факты   подборка фактов   познавательно   факты   факты о животных   хочу все знать   
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