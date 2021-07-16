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Старинные общественные писсуары Парижа, 1865-1875 гг

Старинные общественные писсуары Парижа, 1865-1875 гг (21 фото)

Автор:
16 июля 2021 16:14
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   интересно   история   париж   писсуары   познавательно   факты   хочу все знать   
174
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Париж XIX века был известен своей жуткой вонью не меньше, чем революционными беспорядками. Улицы французской столицы были завалены мусором и конским навозом, и любой, кого желание помочиться застало врасплох, делал это "не отходя от кассы". Чтобы исправить ситуацию, префект города Рамбуто приказал построить общественные писсуары.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   интересно   история   париж   писсуары   познавательно   факты   хочу все знать   
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Not Found! 4 часа назад
Старинные общественные «точки» в Париже были такие

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4k
Татьяна Юсова 3 часа назад
Что сегодня случилось? Арон посвятил писсуарам штук 10 картинок, а здесь аж целый пост! Конечно, с культурно-исторической точки зрения, но всё же... Странно, посвящать этой теме столько времени и места...
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