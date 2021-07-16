Старинные общественные писсуары Парижа, 1865-1875 гг

Писсуары - сооружения фаллического вида со встроенной сантехникой - позволяли мужскому населению Парижа отправлять естественную надобность с относительным достоинством. Их прозвали "колоннами Рамбуто".



Рамбуто, не желая, чтобы его имя ассоциировалось с общественными туалетами, предложил другое название - vespasiennes (по имени римского императора I века Тита Флавия Веспасиана, который ввел налог на мочу, собранную из общественных туалетов для использования в солярии). Это термин, под которым во франкоязычном мире уличные писсуары и стали известны. А французское слово "писсуар" используется в других странах.



Как вы можете видеть на некоторых фотографиях, сооружения не обеспечивали большой конфиденциальности, но, поскольку нижняя часть тела мужчины оставалась закрытой, это спасало от случайного конфуза. Более того, это решение помогло очистить улицы Парижа от вони, что немаловажно.



Позже, когда барон Осман, префект департамента Сена, проводил масштабные градостроительные работы в Париже (по поручению Наполеона III), было создано большое количество разнообразных конструкций писсуаров - от небольших до вполне вместительных.



К сожалению, для женщин общественных туалетов так и не построили. Идея этого некоторое время обсуждалась, но в итоге решили, что такие постройки займут слишком много места.



На пике своего распространения в 1930-х годах в Париже насчитывалось 1230 писсуаров, но к 1966 году их число уменьшилось до 329. Во время Второй мировой войны члены французского Сопротивления использовали писсуары как места для встреч или для того, чтобы оставить тайное сообщение для кого-то.



С 1980 года писсуары начали заменять современными устройствами "унисекс" - закрытыми и самоочищающимися Sanisette. К 2006 году остался только один исторический писсуар на бульваре Араго.



Представленные фотографии были сделаны одним из самых известных и одаренных фотографов девятнадцатого века Шарлем Марвилем. Он был выбран парижскими властями, чтобы задокументировать облик меняющегося города, особенно достопримечательности, которые были построены бароном Жоржем-Эженом Османом.