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Цифровая анимация показала знаменитый «Титаник» в разрезе

Цифровая анимация показала знаменитый «Титаник» в разрезе

Автор:
16 апреля 2024 16:48
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   анимация   интересно   история   кораблекрушение   познавательно   титаник   факты   хочу все знать   
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Американский аниматор Джаред Оуэн опубликовал на YouTube анимационный ролик, на котором показал «Титаник» со всех сторон и в поперечном сечении. Именно так выглядел самый знаменитый корабль в истории, затонувший во время своего первого и единственного плавания через океан.

Ролик показывает «Титаник» таким, каким он был перед отплытием из Саутгемптона 112 лет назад.


Видео может оказаться полезным австралийскому миллиардеру Клайву Палмеру, который пообещал воссоздать знаменитый корабль. Стоимость создания реплики оценивается в 1 миллиард фунтов стерлингов.


«Титаник II», который должен быть готов к 2027 году, будет в точности повторять характеристики оригинального корабля, но при этом будет оснащен современными системами навигации и безопасности.


Джаред Оуэн, у которого на YouTube есть канал с 3D-анимациями, показывающими, как все устроено, описывает «Титаник» как «самый известный корабль в истории».


«Когда они закончили строительство "Титаника", это был самый большой корабль в мире», — говорит он в видео. — Корабль был спроектирован и построен более 100 лет назад. Это значит, что не было ни компьютеров, ни программ для 3D-проектирования. Все это было спроектировано вручную; для меня это невероятное инженерное и ремесленное мастерство».


Работая над роликом, Оуэн опирался на многочисленные источники, включая National Geographic, справочный сайт Encyclopedia Titanica и издание «Титаник» в серии книг Haynes Manual. Затем он использовал Blender, программу для создания 3D-контента с открытым исходным кодом, чтобы воссоздать «Титаник» в цифровом виде.


Отчасти причиной того, что на «Титанике» не было достаточно спасательных шлюпок, было то, что конструкторы не хотели загромождать шлюпочную палубу и закрывать вид на Атлантику для пассажиров первого класса.


«Как мы все знаем, отсутствие достаточного количества спасательных шлюпок было очень плохой идеей», — говорит Оуэн.


Сразу под шлюпочной палубой находилась палуба А, также называемая прогулочной, которая также предназначалась исключительно для первого класса. Прогулочная палуба, протянувшаяся по всей длине корабля, предоставляла больше места для прогулок на свежем воздухе. В самом низу находилась палуба, где размещались двигатели и котельные, и именно она первой оказалась затопленной, когда корабль столкнулся с айсбергом.


Оуэн также раскрывает некоторые секреты конструкции корабля, в том числе малоизвестный факт о четвертой и последней культовой трубе с черным концом.


«Использовались только три трубы; четвертая была добавлена в основном для внешнего вида, — говорит он. — Строители решили, что с четвертой трубой судно будет казаться более мощным; однако четвертая труба все равно помогала вентиляции внизу».


Еще один интересный факт: на самом деле на «Титанике» было две парадные лестницы, и обе предназначались только для пассажиров первого класса. «Носовая» лестница находилась ближе к передней части, между первой и второй трубами, а «кормовая» — ближе к задней части, между третьей и четвертой трубами.

Самой большой и величественной из них была передняя парадная лестница, на которой находится богато украшенная резная дубовая панель с часами в центре — место встречи Джека и Роуз в фильме-блокбастере Джеймса Кэмерона 1997 года.


Прямо рядом с передней парадной лестницей находился тренажерный зал, оснащенный самым современным для того времени оборудованием, таким как гребной тренажер и механические велосипеды.


На «Титанике» также были такие предметы роскоши, как корты для сквоша, турецкая баня, гимнастический зал, парикмахерская, а также — впервые на корабле — плавательный бассейн.

Оуэн открывает то, чего не знают даже многие эксперты по«Титанику», — что означает "RMS" в официальном префиксе корабля.


Титаник был «Королевским почтовым пароходом», что означает, что он был законно заказан британской монархией для перевозки писем и посылок. По данным Смитсоновского национального почтового музея, на борту «Титаника» находилось от шести до девяти миллионов отправлений, предназначенных для Нью-Йорка.


Конечно, вся почта была потеряна, когда корабль затонул в 2:20 15 апреля 1912 года — примерно через два часа и 40 минут после столкновения с айсбергом. В результате трагического кораблекрушения погибли 1517 из 2224 человек, находившихся на борту, из которых чуть более 700 были пассажирами третьего класса.

Хрупкие обломки так быстро разрушаются под водой, что могут полностью исчезнуть в течение ближайших 40 лет.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   анимация   интересно   история   кораблекрушение   познавательно   титаник   факты   хочу все знать   
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9  комментариев
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5k
Максим Макашев Час назад
какой неграмотный комментатор в ролике. Совершенно не умеет правильно ставить ударение в произносимых словах
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35k
Ego sum qui sum 47 минут назад
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21k
Robin Hood 49 минут назад
Мои ухи болели слушая непонятное бормотание аффтора ролика. Нет бы подучить матчасть. В прямом смысле этого слова http://okna10.com/d01.htmlhttp://okna10.com/d01.html
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Ego sum qui sum 51 минуту назад
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Ego sum qui sum 53 минуты назад
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8k
Ginny 57 минут назад
реже ухо - комА и т. д.
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
Каждый день в мире умирает примерно 100 тыс. человек. На Титанике погибло примерно 1500. Хватит уже пиарить это судно.
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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