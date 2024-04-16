Цифровая анимация показала знаменитый «Титаник» в разрезе

Отчасти причиной того, что на «Титанике» не было достаточно спасательных шлюпок, было то, что конструкторы не хотели загромождать шлюпочную палубу и закрывать вид на Атлантику для пассажиров первого класса.

«Как мы все знаем, отсутствие достаточного количества спасательных шлюпок было очень плохой идеей», — говорит Оуэн.

Сразу под шлюпочной палубой находилась палуба А, также называемая прогулочной, которая также предназначалась исключительно для первого класса. Прогулочная палуба, протянувшаяся по всей длине корабля, предоставляла больше места для прогулок на свежем воздухе. В самом низу находилась палуба, где размещались двигатели и котельные, и именно она первой оказалась затопленной, когда корабль столкнулся с айсбергом.

Оуэн также раскрывает некоторые секреты конструкции корабля, в том числе малоизвестный факт о четвертой и последней культовой трубе с черным концом.