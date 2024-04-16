Цифровая анимация показала знаменитый «Титаник» в разрезе

Американский аниматор Джаред Оуэн опубликовал на YouTube анимационный ролик, на котором показал «Титаник» со всех сторон и в поперечном сечении. Именно так выглядел самый знаменитый корабль в истории, затонувший во время своего первого и единственного плавания через океан.
Ролик показывает «Титаник» таким, каким он был перед отплытием из Саутгемптона 112 лет назад.
Видео может оказаться полезным австралийскому миллиардеру Клайву Палмеру, который пообещал воссоздать знаменитый корабль. Стоимость создания реплики оценивается в 1 миллиард фунтов стерлингов.
«Титаник II», который должен быть готов к 2027 году, будет в точности повторять характеристики оригинального корабля, но при этом будет оснащен современными системами навигации и безопасности.
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Джаред Оуэн, у которого на YouTube есть канал с 3D-анимациями, показывающими, как все устроено, описывает «Титаник» как «самый известный корабль в истории».
«Когда они закончили строительство "Титаника", это был самый большой корабль в мире», — говорит он в видео. — Корабль был спроектирован и построен более 100 лет назад. Это значит, что не было ни компьютеров, ни программ для 3D-проектирования. Все это было спроектировано вручную; для меня это невероятное инженерное и ремесленное мастерство».
Работая над роликом, Оуэн опирался на многочисленные источники, включая National Geographic, справочный сайт Encyclopedia Titanica и издание «Титаник» в серии книг Haynes Manual. Затем он использовал Blender, программу для создания 3D-контента с открытым исходным кодом, чтобы воссоздать «Титаник» в цифровом виде.
В его видеоролике показаны все 10 палуб «Титаника», включая шлюпочную палубу на самом верху, где находилось большинство спасательных шлюпок корабля
Можно увидеть интереснейшие детали интерьера, которые часто упускают из виду, — от жилья второго класса (розовые кровати) до судовых механизмов
«Титаник», отплывающий из Саутгемптона 10 апреля 1912 года. Из этого первого плавания корабль уже никогда не верн1тся
Отчасти причиной того, что на «Титанике» не было достаточно спасательных шлюпок, было то, что конструкторы не хотели загромождать шлюпочную палубу и закрывать вид на Атлантику для пассажиров первого класса.
«Как мы все знаем, отсутствие достаточного количества спасательных шлюпок было очень плохой идеей», — говорит Оуэн.
Сразу под шлюпочной палубой находилась палуба А, также называемая прогулочной, которая также предназначалась исключительно для первого класса. Прогулочная палуба, протянувшаяся по всей длине корабля, предоставляла больше места для прогулок на свежем воздухе. В самом низу находилась палуба, где размещались двигатели и котельные, и именно она первой оказалась затопленной, когда корабль столкнулся с айсбергом.
Оуэн также раскрывает некоторые секреты конструкции корабля, в том числе малоизвестный факт о четвертой и последней культовой трубе с черным концом.
«Использовались только три трубы; четвертая была добавлена в основном для внешнего вида, — говорит он. — Строители решили, что с четвертой трубой судно будет казаться более мощным; однако четвертая труба все равно помогала вентиляции внизу».
Еще один интересный факт: на самом деле на «Титанике» было две парадные лестницы, и обе предназначались только для пассажиров первого класса. «Носовая» лестница находилась ближе к передней части, между первой и второй трубами, а «кормовая» — ближе к задней части, между третьей и четвертой трубами.
На носовой парадной лестнице имелась богато украшенная резная дубовая панель с часами в центре
Самой большой и величественной из них была передняя парадная лестница, на которой находится богато украшенная резная дубовая панель с часами в центре — место встречи Джека и Роуз в фильме-блокбастере Джеймса Кэмерона 1997 года.
Прямо рядом с передней парадной лестницей находился тренажерный зал, оснащенный самым современным для того времени оборудованием, таким как гребной тренажер и механические велосипеды.
На «Титанике» также были такие предметы роскоши, как корты для сквоша, турецкая баня, гимнастический зал, парикмахерская, а также — впервые на корабле — плавательный бассейн.
Кормовая парадная лестница на RMS Olympic, которая, как считается, идентична лестнице «Титаника»
Пассажирское судно, принадлежавшее компании White Star Line, отправилось в свой первый рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк 10 апреля 1912 года
Построенный судостроителями из Белфаста Харланд и Вулфф в 1909-1912 годах, RMS Titanic был самым большим кораблем на плаву своего времени
Оуэн открывает то, чего не знают даже многие эксперты по«Титанику», — что означает "RMS" в официальном префиксе корабля.
Титаник был «Королевским почтовым пароходом», что означает, что он был законно заказан британской монархией для перевозки писем и посылок. По данным Смитсоновского национального почтового музея, на борту «Титаника» находилось от шести до девяти миллионов отправлений, предназначенных для Нью-Йорка.
Конечно, вся почта была потеряна, когда корабль затонул в 2:20 15 апреля 1912 года — примерно через два часа и 40 минут после столкновения с айсбергом. В результате трагического кораблекрушения погибли 1517 из 2224 человек, находившихся на борту, из которых чуть более 700 были пассажирами третьего класса.
Сейчас обломки «Титаника» лежат в 650 км к юго-востоку от побережья Ньюфаундленда, Канада, на глубине 3800 метров
Хрупкие обломки так быстро разрушаются под водой, что могут полностью исчезнуть в течение ближайших 40 лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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