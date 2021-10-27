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"Иди отсюда!": в Красноярске преподаватель техникума набросился на студента с кулаками

"Иди отсюда!": в Красноярске преподаватель техникума набросился на студента с кулаками (2 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2021 07:36
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   дал леща   конфликт   отцы и дети   провокация   студенты   техикум   учащиеся   
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Как поясняют очевидцы, студент мешал вести занятия, и педагог не выдержал.


Инцидент с потасовкой произошел в Красноярском техникуме железнодорожного транспорта 26 октября. Преподаватель истории рассказал, что студент второго курса провоцировал его, громко разговаривая и отвлекаясь на телефон. "Нервы не выдержали" - пояснил педагог, отвечая на вопрос, почему он применил силу.


На замечания молодой человек не реагировал, выйти из кабинета, чтобы не мешать, тоже не хотел. Инцидент на камеру сняли, конечно же, одногруппники студента. Они же разместили видео в соцсетях.


После огласки инцидента техникум ожидает проверка, а руководство учебного заведения комментировать ситуацию отказалось.

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Метки: видео   дал леща   конфликт   отцы и дети   провокация   студенты   техикум   учащиеся   
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13k
Алан 2 часа назад
Заипали малолетние провокаторы. Нужно ставить видеокамеры в аудиториях, что бы весь конфлик с малолетними дебилами фиксировать, а не его окончание
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1k
Lovels Travel 23 минуты назад
Отчислить ублюдка! И неважно прав он или нет. Достаточно быдло-хамского отношения к преподавателю.
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1k
Хозяин Богданы 42 минуты назад
Студент умный такой, прям куда деваться...
Это как в кинотеатре: придут БАРАНЫ ТУПОРЫЛЫЕ - орут, ржут, по телефону разговаривают, сами не смотрят и другим не дают...
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11k
Проктолог-иллюзионист 50 минут назад
Не знаю как в техникумах, но когда я учился в универе (1995-2001), преподы вообще хер клали, слушают их или нет. Помню был лютый профессор по вышке, им все младшие курсы пугали. Как-то на втором курсе, два чучела сидели слушали музыку в плеере одними наушниками, так что слышно было на всю аудиторию и натурально пили пиво. Вот он вообще ноль внимания, стоял себе у доски бубнил тему. Группа, видя что так можно, начала вся отвлекаться, даже просили перемотать на песню назад) Потом, через пару недель, грянула контрольная работа, на которой несколько заданий были из той темы что все прослушали. А до экзаменов в сессию допускались только сдавшие все контрольные за курс. Когда до группы дошло что эти задания она не знает как решать, препода начали упрашивать рассказать вкратце, что там и как, так этот тип откинулся в кресле, достал плеер из сумки и банку газировки, и до конца контрольной слушал музыку) ВСЯ группа перед сессией за ним бегала, чтобы досдать. Тему учили самостоятельно, полгруппы тогда в первый раз в библиотеку пошли) На его лекциях старались даже не шуршать лишний раз после этого.
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1k
имя пользователя 51 минуту назад
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25k
Батончик с маком 52 минуты назад
А я думаю что провокаторам надо срок давать. Пущай этот студент и его дружки посидят лет 10. Один хрен от них нет пользы обществу. Да и другим неповадно будет.
А то любят эти мрази людей подставлять, неизвестно кого и как подставят в будущем
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60
Alex 56 минут назад
преподу надо было спокойно сесть и дать этому дебилу рассказывать матерьял раз он такой сука умный. потом провести тестирование и так каждый раз.пополучали бы параш и глядишь сами бы успокоили дебила.
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18k
Карлсончек Час назад
Отстранить студента от учебы, он уже выучился на то, чтоб убирать гавно со шпал, больше ему не нужно.
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3k
Добрый Руссич! Час назад
Да издить нужно палкой по башке таких! И так страну наводнили толпы идиотов и дебилов. Никаких морально-нравственных ценностях в них не осталось. Просто биомусор и свидетели ЕГЭовы с...а!
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8k
Кенвуд Час назад
Родителям ФУУУ, ПОЗОРИЩЕ, такого сына ипанутого взрастили! Думаю, такое говно только из говна рождается.
Это я про студента.
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212k
Барон Мюнхгаузен. Час назад
И что вырастет из этого быдла? Гопник?
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281
АлоКин Час назад
Как-то раз, лет 7 назад, коллектив нашей школы написала письмо в министерство образования мол неадекватные родители бегают и срутся из-за каждой двойки поставленной их чаду. Как мол реагировать на такое, никогда такого не было. Пришел ответ: "А вы двойки не ставьте."
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10k
El Niño Час назад
Уж насколько наш класс был дружный, но в такой ситуации лидеры класса сами успокаивали хулигана. Если не понимал сразу, то потом непременно было наказание после уроков. И это было не только в нашем классе и нашей параллели.
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−111
наместник Час назад
препода уволить + впаять штраф. россия - демократическая держава
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1k
Никита Сергеевич 2 часа назад
Как обычно... Из за одного сопливого барана...
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3k
ых 2 часа назад
Бля, пока законодательно не закрепят возможность обязательного исключения из учебного заведения за подобные выходки - дебилы будут продолжать так себя вести.
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11k
Kucher 2 часа назад
Помню, в 87-88 ещё, в восьмом классе,что-то я на трудах баловался и меня трудовик за ухо из класса вывел. Никто ничего не фиксировал, никто ни на кого не жаловался и я совершенно был согласен с наказанием и более того, если б про это узнали дома, я б ещё и от родителей бы огрёб дополнительно.
Бред полнейший, когда за малолетнего дибила наказывают преподавателя.
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1k
Radugananebe 2 часа назад
А теперь дядьку еще и уволить могут, а этому дебилу малолетнему ничего не будет.
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2k
александр 2 часа назад
гнида малолетняя
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873
Ksenia2 2 часа назад
Довели мужика.
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