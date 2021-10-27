"Иди отсюда!": в Красноярске преподаватель техникума набросился на студента с кулаками

Как поясняют очевидцы, студент мешал вести занятия, и педагог не выдержал.
Инцидент с потасовкой произошел в Красноярском техникуме железнодорожного транспорта 26 октября. Преподаватель истории рассказал, что студент второго курса провоцировал его, громко разговаривая и отвлекаясь на телефон. "Нервы не выдержали" - пояснил педагог, отвечая на вопрос, почему он применил силу.
На замечания молодой человек не реагировал, выйти из кабинета, чтобы не мешать, тоже не хотел. Инцидент на камеру сняли, конечно же, одногруппники студента. Они же разместили видео в соцсетях.
Источник:
После огласки инцидента техникум ожидает проверка, а руководство учебного заведения комментировать ситуацию отказалось.
Источник:
- «Что-то они совсем распустились»: водитель автобуса из-за незнания русского языка накричал на пассажиров
- "Это наша земля!": цыган пробил волгоградке голову после ее замечания
- Африканец подрался с пассажирами автобуса в Воронеже
- Суд арестовал трёх приезжих, спровоцировавших конфликт в столичном метро
- Шестерых студентов Высшей школы "Останкино" отчисляют за лайк в Инстаграме
Понравилось55
А то любят эти мрази людей подставлять, неизвестно кого и как подставят в будущем
Это я про студента.
Бред полнейший, когда за малолетнего дибила наказывают преподавателя.