Суд арестовал трёх приезжих, спровоцировавших конфликт в столичном метро

Примечательно, что первоначально УВД по столичному метрополитену оштрафовало провоцировавших драку мужчин на тысячу рублей за мелкое хулиганство. Такой же штраф получил заступившийся за пассажирку русский мужчина. Также фигуранткой дела стала женщина, которую обозвали "сучкой" - ей вменяют статью о нецензурной брани в общественном месте





Интересно, что изначально женщину пригласили в отдел для дачи свидетельских показаний, а затем продержали там три часа.





"Меня три полицейских-женщины хватали за руки, тащили в кабинет. Типа, что я в вагоне выругалась матом, я матом не ругалась. Я считаю, это неправомерно вообще. Я даже ходила в туалет при открытых дверях при сотрудницах. Я, извините, писала, а эти девушки смотрели на меня. Я что воровка, наркоманка, за что? Я реально в шоке. Я хотела помочь, а теперь я обвиняемая", - пожаловалась "свидетельница", суд над которой состоится в понедельник.