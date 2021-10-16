Суд арестовал трёх приезжих, спровоцировавших конфликт в столичном метро

Приключения для них только начинаются. После СИЗО и возможного срока в колонии, как минимум один из троицы отправится домой - в далекую и солнечную Сирию.
Черемушкинский суд Москвы на 2 месяца арестовал всех трёх фигурантов уголовного дела о хулиганстве в столичном метрополитене. Инцидент произошел 12 октября, когда приезжие на замечание пассажирки о некорректном поведении, назвали её "сучкой", а после устроили конфликт с заступившимися за нее мужчинами. Пассажирам удалось выгнать дебоширов из вагона метро на станции "Текстильщики", где их уже поджидал наряд полиции.
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Примечательно, что первоначально УВД по столичному метрополитену оштрафовало провоцировавших драку мужчин на тысячу рублей за мелкое хулиганство. Такой же штраф получил заступившийся за пассажирку русский мужчина. Также фигуранткой дела стала женщина, которую обозвали "сучкой" - ей вменяют статью о нецензурной брани в общественном месте
Интересно, что изначально женщину пригласили в отдел для дачи свидетельских показаний, а затем продержали там три часа.
"Меня три полицейских-женщины хватали за руки, тащили в кабинет. Типа, что я в вагоне выругалась матом, я матом не ругалась. Я считаю, это неправомерно вообще. Я даже ходила в туалет при открытых дверях при сотрудницах. Я, извините, писала, а эти девушки смотрели на меня. Я что воровка, наркоманка, за что? Я реально в шоке. Я хотела помочь, а теперь я обвиняемая", - пожаловалась "свидетельница", суд над которой состоится в понедельник.
Стали известны имена арестованных. Это 36-летний массажист из Сирии Алаа Шахин (слева), 27-летний строитель Али Исаев (справа) и 30-летний кровельщик Арсен Салихов
Очевидно, если бы Следственный комитет не усмотрел в действиях гостей столицы признаки преступления, подпадающие под ч. 2 ст. 213 УК ("Хулиганство, совершенное группой лиц"), то приезжие отделались бы лёгким испугом. А теперь им "светит" до 7 лет лишения свободы и последующая депортация.
Также непонятны действия МВД в отношении защищавшихся пассажиров. Возможно, СК обратит внимание и на эту несправедливость и "обнулит" наказание.
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-Бери топор
Встречай гостей с гор.
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Это, я так понимаю, чтобы впредь жаловаться было неповадно.
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Нецензурная ругань в общественном месте сама по себе является хулиганским действием.
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---фраза давай выйдем---
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Эта фраза является угрозой применения насилия к гражданам.
А вообще почитайте Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2007 г. N 45 г "О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений". Там сказано, что при решении вопроса о наличии в действиях подсудимого грубого нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, судам следует учитывать способ, время, место их совершения, а также их интенсивность, продолжительность и другие обстоятельства. Такие действия могут быть совершены как в отношении конкретного человека, так и в отношении неопределенного круга лиц. Явное неуважение лица к обществу выражается в умышленном нарушении общепризнанных норм и правил поведения, продиктованном желанием виновного противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним.
Что же касается рассуждений о том, что тянет на 7 лет, а что не тянет, то это все очень субъективно. Это следствие того, что состав хулиганства очень неконкретно в УК сформулирован. Когда Пусси райот судили, тоже мало кто верил, что за песни могут реальный срок дать. А вот поди ж ты...