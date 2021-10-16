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Суд арестовал трёх приезжих, спровоцировавших конфликт в столичном метро

Суд арестовал трёх приезжих, спровоцировавших конфликт в столичном метро (3 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2021 19:45
Сообщество : Криминал
Метки: арест   видео   конфликт   метро   приезжие   сизо   
9063
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Приключения для них только начинаются. После СИЗО и возможного срока в колонии, как минимум один из троицы отправится домой - в далекую и солнечную Сирию.

Черемушкинский суд Москвы на 2 месяца арестовал всех трёх фигурантов уголовного дела о хулиганстве в столичном метрополитене. Инцидент произошел 12 октября, когда приезжие на замечание пассажирки о некорректном поведении, назвали её "сучкой", а после устроили конфликт с заступившимися за нее мужчинами. Пассажирам удалось выгнать дебоширов из вагона метро на станции "Текстильщики", где их уже поджидал наряд полиции.

Примечательно, что первоначально УВД по столичному метрополитену оштрафовало провоцировавших драку мужчин на тысячу рублей за мелкое хулиганство. Такой же штраф получил заступившийся за пассажирку русский мужчина. Также фигуранткой дела стала женщина, которую обозвали "сучкой" - ей вменяют статью о нецензурной брани в общественном месте


Интересно, что изначально женщину пригласили в отдел для дачи свидетельских показаний, а затем продержали там три часа.


"Меня три полицейских-женщины хватали за руки, тащили в кабинет. Типа, что я в вагоне выругалась матом, я матом не ругалась. Я считаю, это неправомерно вообще. Я даже ходила в туалет при открытых дверях при сотрудницах. Я, извините, писала, а эти девушки смотрели на меня. Я что воровка, наркоманка, за что? Я реально в шоке. Я хотела помочь, а теперь я обвиняемая", - пожаловалась "свидетельница", суд над которой состоится в понедельник.


Очевидно, если бы Следственный комитет не усмотрел в действиях гостей столицы признаки преступления, подпадающие под ч. 2 ст. 213 УК ("Хулиганство, совершенное группой лиц"), то приезжие отделались бы лёгким испугом. А теперь им "светит" до 7 лет лишения свободы и последующая депортация.


Также непонятны действия МВД в отношении защищавшихся пассажиров. Возможно, СК обратит внимание и на эту несправедливость и "обнулит" наказание.

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Метки: арест   видео   конфликт   метро   приезжие   сизо   
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2k
A День назад
А как тут не ругаться матом, если это не люди, и тем более не мужики, а пид@ры черн@жопые
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612
Александр Полчаса назад
Полицаи в своём репертуаре.....
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2k
Oleg SC 2 часа назад
А зачем депортация? Может таких набрать да пусть мост на Сахалин строят?
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8k
trak 4 часа назад
Меня больше возмущают в этом деле не чурки , а отношение ментов к потерпевшей женщине и заступившемуся за нее мужчине , а после такого у кого то ещё возникнут вопросы почему никто не хочет впрягаться в подобных ситуациях .
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5k
Losterdin 8 часов назад
когда же вы перестанете себя вести как животные
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44
Михаил Гребенюк 8 часов назад
почему в сирию,а не в сибирию?
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7k
Vampire 9 часов назад
Неоднократно слышал историю о том как Гитлер наводил порядки в Германии 30-х . Типа, вывел безбилетников из трамвая и расстрелял на остановке... В Германии до сих пор все билеты покупают, вот в России бы так. И этих чумазых тоже касается.
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58
dacent 12 часов назад
Мало нам дагов и чехов, теперь еще армяне и сирийцы нас прессовать будут?
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1k
Денис Ануфриев 13 часов назад
а я и говорю:
-Бери топор
Встречай гостей с гор.
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548
Демьян 15 часов назад
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3k
San_Fajanse 18 часов назад
эта "заметка" под статью канает легко, откровенная неприкрытая реклама во второй половине
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−24
Richard 19 часов назад
В общем почитал комментарии русских "людей" и убедился в одном: Русский человек - злой без действий человек. Нация погрязшая в обидах и злости на остальных не заслуживает уважения. Впрочем русский народ здесь стоит в сторонке ибо большая часть причисляющая себя русскими - куча незаконорожденных упырей. Таких в каждом народе много и все же даже такие в иных народах бывают более человечны. Вы - стадо чмырей. Вам до Кавказа - раком. Правда - Эльбрус самая высокая вершина Европы!
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2k
Алексей 19 часов назад
---Такой же штраф получил заступившийся за пассажирку русский мужчина. Также фигуранткой дела стала женщина, которую обозвали "сучкой"----
___________________________
Это, я так понимаю, чтобы впредь жаловаться было неповадно.
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11k
gnyS i 22 часа назад
Я конечно не против что бы их закатали по полной, но вот вопрос откуда такая статья ? Драки нет, пострадавших нет, обозвали бабу сучкой и за это на 7 лет? По факту поорали друг на друга и разошлись, за мат конечно должны наказать, что собственно и сделали 1к руб. уже впаяли.
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−23
Lux Indique 23 часа назад
как я понимаю власти не могут оставить Русских в покое.. мешают да ?? это заметно
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22k
Юрьевич 24 часа назад
А жирных полицаев почему к ответственности за соучастие не привлекли?
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88
Foma Kiniaev Юрьевич 21 час назад
Это самое главное. Этих прежде всего надо было закатать
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1k
сергей ремизов 24 часа назад
Ссылка youtu.be
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3k
Михалыч День назад
Мое личное мнение: хулиганство - очень недооцененная статья. За хулиганство - или штрафы от соточки до полляма, или сажать. Тогда ни у кого в мыслях не будет херней маяться.
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5k
Ruk День назад
больше всего обидно не то, что чурок отпустить собирались, а то что гнобили людей к которым чурки приставали! полицаи вообще не понимают для чего мы их содержим, уроды!
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307
imho Михалыч 17 часов назад
А ведь тут некоторые действительно считают что тот мужик которого обвинили две девочки, когда-то что-то совершил, и вот ему наказание за то деяние, типа наказания без вины не бывает.
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147
RNahalem День назад
Знаете, судя по последним событиям с участием мигрантов/приезжих/гостейстолицы, складывается такое ощущение что россиян то тут то там "пробуют на прочность" как будто это спланировано с далеко идущими (пока непонятными!) целями!...
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71
uid-sfrl2z2u RNahalem 13 часов назад
Да всё просто: дестабилизация обстановки внутри страны. С целью ослабить страну, а в лучшем случае устроить революцию и поделить Россию ещё на несколько кусочков.
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1k
Фрэнд День назад
Очень хочется, чтобы система кидала и швыряла мусоров по малейшему поводу. Их самих и их семьи. Как можно быть такими цуками, чтобы за понюшку табака продать свою честь и достоинство ? Надеюсь костёр у чертей, внизу, будет гореть вечно в ожидании этих тварей.
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88
Foma Kiniaev Фрэнд 21 час назад
Отлично сказано
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