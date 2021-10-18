«Что-то они совсем распустились»: водитель автобуса из-за незнания русского языка накричал на пассажиров

Мужчине с ваххабитской бородкой послышалось, что его оскорбили.
В воскресенье днем в Ленинградской области на маршруте №565 произошел конфликт между пассажирами и бородатым водителем-мигрантом. Словесная перепалка на повышенных тонах была спровоцирована «дорогим гостем», который из-за плохого знания языка подумал, что его оскорбил один из пассажиров. По словам очевидцев, никто водителя не оскорблял - его лишь попросили начать движение, поскольку, набирая клиентов, он простоял на конечной остановке более 20 минут.
О
наглости культуре общения водителя можно судить по ролику, который опубликовали в соцсетях свидетели конфликта. Водитель затыкал рты пассажирам и не торопился выполнять свои обязанности.
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Несмотря на целый вал возмущений от пользователей Сети, водителя пока не наказали. Во всяком случае, информации об этом пока нет.
Такова воля Аллаха 😳👆— Fresh Breath (@FreshBreath7) October 17, 2021
Гнусные кафиры прогневали праведного муджахида и за это подлежат депортации из вилаята Ленинобад 😐
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Но я выскажу своё мнение: почему эта зараза, вся эта гниль, напросившаяся тут поработать, потому что мозгов и умения поднять экономику своего охрененнонезависимого пер-бербир-стана не хватает, смеет разевать хлеборезку и чувствовать себя при этом безнаказанно?
Откуда и этих гнид такая уверенность и наглость? Почему они грабят наших пенсионеров, насилуют женщин, избивают, устраивают беспредел на дорогах, режут баранов во имя пророка-педофила на наших улицах и смеют орать на нас? И дело не только в продажных мусорах с большими звёздами, которые аккуратной стопочкой складывают у себя конверты от диаспор разных мастей, но одного оттенка.
Дело в том, что находятся чернильницы обоих полов. Одни перед ними ноги раздвигают, а другие дают им работу и истерят о том, что преступность не имеет национальности. Имеет.
Цвет у неё чёрный. И чем дольше вы будете их покрывать, откупать и оправдывать, тем больше шансов того, что нашу культуру, наш быт, наши устои и наш дом они сожрут. Как раковая опухоль, которая убивает здоровые клетки организма, как грибок, который поедает древесину дома.
Если не принять мер. А мера одна: вырезать эту опухоль острым скальпелем и обрабатывать химией. Пока не поздно. Пока опухоль ещё операбельна.
Опухоль не ведёт диалогов, она не поддаётся на уговоры. Её можно только удалить. А организм обработать химией. Тогда есть шансы на ремиссию.
Это и есть оскорбление - работать заставляют!
А девочка красивая зашла...
Смысл понятен, но хоть часы в салон вешай - типа стоим 120-180 секунд. Хоть будет понятно. Иначе все начинают наезжать на водилу, он злится и говорит, что скоро поедем, но стоит гад на месте!