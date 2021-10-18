«Что-то они совсем распустились»: водитель автобуса из-за незнания русского языка накричал на пассажиров

В воскресенье днем в Ленинградской области на маршруте №565 произошел конфликт между пассажирами и бородатым водителем-мигрантом. Словесная перепалка на повышенных тонах была спровоцирована «дорогим гостем», который из-за плохого знания языка подумал, что его оскорбил один из пассажиров. По словам очевидцев, никто водителя не оскорблял - его лишь попросили начать движение, поскольку, набирая клиентов, он простоял на конечной остановке более 20 минут.



