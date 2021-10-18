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«Что-то они совсем распустились»: водитель автобуса из-за незнания русского языка накричал на пассажиров

«Что-то они совсем распустились»: водитель автобуса из-за незнания русского языка накричал на пассажиров (4 фото + 1 видео)

Автор:
18 октября 2021 14:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ленинградская область   видео   водитель   конфликт   мигрант   пассажиры   
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Мужчине с ваххабитской бородкой послышалось, что его оскорбили.

В воскресенье днем в Ленинградской области на маршруте №565 произошел конфликт между пассажирами и бородатым водителем-мигрантом. Словесная перепалка на повышенных тонах была спровоцирована «дорогим гостем», который из-за плохого знания языка подумал, что его оскорбил один из пассажиров. По словам очевидцев, никто водителя не оскорблял - его лишь попросили начать движение, поскольку, набирая клиентов, он простоял на конечной остановке более 20 минут.


О наглости культуре общения водителя можно судить по ролику, который опубликовали в соцсетях свидетели конфликта. Водитель затыкал рты пассажирам и не торопился выполнять свои обязанности.

Несмотря на целый вал возмущений от пользователей Сети, водителя пока не наказали. Во всяком случае, информации об этом пока нет.

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Метки: Ленинградская область   видео   водитель   конфликт   мигрант   пассажиры   
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8k
The Dude 44 минуты назад
Сейчас опять на меня будут стучать в ТП всякие антоны, ssss3 и прочие растрелли (можете даже коллективно-пернатую жалобу подать)
Но я выскажу своё мнение: почему эта зараза, вся эта гниль, напросившаяся тут поработать, потому что мозгов и умения поднять экономику своего охрененнонезависимого пер-бербир-стана не хватает, смеет разевать хлеборезку и чувствовать себя при этом безнаказанно?
Откуда и этих гнид такая уверенность и наглость? Почему они грабят наших пенсионеров, насилуют женщин, избивают, устраивают беспредел на дорогах, режут баранов во имя пророка-педофила на наших улицах и смеют орать на нас? И дело не только в продажных мусорах с большими звёздами, которые аккуратной стопочкой складывают у себя конверты от диаспор разных мастей, но одного оттенка.
Дело в том, что находятся чернильницы обоих полов. Одни перед ними ноги раздвигают, а другие дают им работу и истерят о том, что преступность не имеет национальности. Имеет.
Цвет у неё чёрный. И чем дольше вы будете их покрывать, откупать и оправдывать, тем больше шансов того, что нашу культуру, наш быт, наши устои и наш дом они сожрут. Как раковая опухоль, которая убивает здоровые клетки организма, как грибок, который поедает древесину дома.
Если не принять мер. А мера одна: вырезать эту опухоль острым скальпелем и обрабатывать химией. Пока не поздно. Пока опухоль ещё операбельна.
Опухоль не ведёт диалогов, она не поддаётся на уговоры. Её можно только удалить. А организм обработать химией. Тогда есть шансы на ремиссию.
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2k
Роман 12 минут назад
"никто водителя не оскорблял - его лишь попросили начать движение"

Это и есть оскорбление - работать заставляют!
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8k
Rus77 41 минуту назад
Боевой и гордый - ослоё6 водитель...
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3k
Севастьян 47 минут назад
Что работодатель молчит как рыба об лёд или за расплодившимися мигрантами как кроликами нет службы бдения?
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169
super.kkk-2016 47 минут назад
А кто сейчас в автобусах ездит? Старики пенсионеры, да школота. В морду дать некому было?)
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823
Иван Иванов 49 минут назад
Занимайтесь спортом, что бы выглядеть здоровыми и сильными, и тогда не братья наши меньшие будут опасаться вот так пиз..еть, потому что они понимают только силу.
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341
SilentBob 49 минут назад
гнида черножопая
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2k
Hunde Beißer2 55 минут назад
Я тэбя как брата прашу - рот закрой даа!

А девочка красивая зашла...
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11k
кира 56 минут назад
Реально бесит, когда они долго выстаивают на остановке. ГИБДД стоило бы ограничить время стоянки на остановках для маршруток. Мало того, что они задерживают пассажиров, так еще и мешают останавливаться другому транспорту. Видеокамеры в салонах поставили, так пусть поставят таймеры на разрешенное время остановки.
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26k
Григорий Час назад
Этот хоть на конечной стоял. Самое западло, что у них есть точки на маршруте где они останавливаются и стоят. Выглядит отвратительно: ехали нормально, вдруг встал как олень и ждет еще пассажиров. Мимо проходит другой транспорт, но ты уже заплатил за эту ослиную повозку. Проедешь еще 3 км и опять...
Смысл понятен, но хоть часы в салон вешай - типа стоим 120-180 секунд. Хоть будет понятно. Иначе все начинают наезжать на водилу, он злится и говорит, что скоро поедем, но стоит гад на месте!
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5k
Андрей Крылов Час назад
Как ему разрешение на рабту дали? Им же экзамен положено сщдавать. Купил чтль? Макака черножопая. Гнать таких с позором. Депортировать в аул без права на возврещение.
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1k
Петр Бирюков Час назад
Надо шваброй трахать тех,кто их на работу берет.А этих бородатых просто на цепь сажать..
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8k
кот базилий Час назад
Дикарь ээээ рот закрой да эээ.Я на ишак эздил эээ
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574
Anal Aggressor Час назад
По-человечески может просить только человек, если что.
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